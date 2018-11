“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“El turismo tiene como objetivo la construcción de mejores

personas y no de mejores fortunas”.- Sergio Rodríguez Abitia.

Turismo, reto inmediato

Urgen leyes y reglamentaciones

Generan clase media y pobreza

Encontramos a diario determinaciones tomadas por los legisladores federales para instaurar el orden, por una parte y, por la otra, buscando encontrar solución a demandas sociales durante décadas no atendidas. Un sector al cual seguramente le darán en breve gran atención es al turismo y no es para menos si se contempla la capacidad existente en la generación de empleos y, por supuesto, las derramas económicas y la captación de divisas. De ahí resulte necesario, imprescindible, reglamentar toda la actividad, puntualizar en todos y cada uno de los servicios prestados. Leyes se han aprobado desde hace tiempo pero no se ponen en práctica por no existir la reglamentación debida y, de ello, no hubo exigencias, la autoridad ha dejado hacer y pasar lo considerado conveniente para un desarrollo, curiosamente, generador de pobreza ciudadana justo en los lugares de mayor éxito.

Llamada en el pasado “industria sin chimeneas”, a fin de dejar suficientemente clara su limpieza, terminó siendo altamente depredadora y con emisiones en donde la corrupción ha hecho mucho más daño que la expulsión de algunos gases. La experiencia hasta nuestros días habla de la generación de una clase media importante, pero no tan numerosa como la integrada por quienes viven lejos del paraíso prometido y cuya pobreza lejos de abatirse se incrementa a cada día. Y vaya que no se trata de destruir más sino de construir bajo reglamentos, operar con reglamentos, generar inversiones solidarias con empresarios comprometidos con el desarrollo del lugar en donde deciden aplicar sus capitales.

El Todo Incluido, la operación de Aibnb, el descenso de quienes llegan en cruceros, los proyectos de parques de diversión y ahora un Home Port, debieran contar ya con reglas claras de operación, Las tantas veces cacareadas mesas de coordinación entre Federación, Estados y Municipios, son indispensables desde el momento, inclusive, de la venta y destino de los terrenos, su ubicación, advertir la serie de prohibiciones ambientales existentes ya sea para cubrir los requisitos exigidos o para negar las autorizaciones. Debe contemplarse el flujo vehicular, la capacidad para dotar eficientemente de agua y por ende lo concerniente al drenaje. Hasta ahora buscan a través de los PDU una regulación a todas luces mediocre porque no se invita a quienes dotarán de servicios a las nuevas construcciones.

Nada se menciona de los empleos por crearse, de las necesidades de quienes llegarán a prestar fuerza de trabajo, de contar con escuelas, con vivienda, con la prestación de servicios de salud y los públicos, del incremento de elementos para la vigilancia, etcétera. Los empresarios dejan toda esa carga al gobierno; al final, el argumento es la paga tributaria y, por su parte, la autoridad se dice incapaz de poder solucionar todas esas demandas en virtud de estar sujetos, entre otros, a los presupuestos autorizados cuando aún no se tenían esas necesidades, independientemente de utilizar el discurso una y mil veces escuchado, no hay recursos.

Llegado el problema, no hay ningún requerimiento de solidaridad hacia los nuevos inversionistas para apoyar con escuelas, o con avales a fin de serles otorgados créditos a sus trabajadores para la adquisición de vivienda, tampoco se les pide cumplan con la instalación de guarderías, de zonas en las cuales quienes recién dieron a luz puedan amamantar a sus menores o extraerse el alimento y mantenerlo en refrigeración. Cada quien mira para sus intereses y para lograrlo nada mejor que el caos y la falta de reglas claras de operación. Aún es tiempo de ponerle fin a todo aquello generador de hambruna, de delincuencia, sin por ello mermar de manera considerable las utilidades programadas por los inversionistas.

Queda invalidada la acusación sobre el manejo de los fondos destinados a la promoción turística. No pueden obtenerse resultados óptimos si se carece de veracidad en lo publicitado, si cualquier esquema se hunde en la falsedad. No olvidemos, mientras fluyen los millones hacia las agencias publicitarias norteamericanas, se difunde con igual o mayor intensidad la inseguridad que priva y así, el desperdicio es gigante y los efectos contraproducentes.

DE LOS PASILLOS

Los famosos de hoy: Trump y Guzmán Loera, tienen, cada uno sus propias peticiones y enfrentan tal vez iguales infiernos. “El Chapo” ya pidió su repatriación a México y, aunque la solicitud fue presentada desde el 25 de octubre, no hay ninguna respuesta. Donald Trump vio con terror apenas si logro mantener el control del senado en manos de los republicanos, aunque mostró alegría al ver vivieron una situación similar los demócratas, igualmente se alzaron en la Cámara de Representantes ganando solamente un par más de curules. Uno y otro están a la espera de dar el próximo paso en sus respectivas estrategias. El líder del cártel de Sinaloa, aprovechando no quieren gente de malas mañas en ese territorio, y querrá ver su repatriación rapidito. Donald Trump, con la seguridad de concluir el mandato, irá por la reelección. Dicen que lo cierto es no habrá continuación en la construcción del muro y eso, también estará por verse.

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com

Esperamos sus comentarios al correo: Lilia_arellano@yahoo.com;

Facebook.com/Liliaarellanooficial – Twitter @Lilia_Arellano1

Disfruta de los programas que tenemos para ti en nuestro canal oficial de Youtube.com/liliaarellano