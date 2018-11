“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Las personas cambian cuando se dan cuenta del

potencial que tienen para cambiar las cosas”: Paulo Coelho

Bancos: aún hay más

Casas de empeño y cambios, al orden;

Informe sobre reservas internacionales

Las decisiones adoptadas en un par de meses por el Poder Legislativo nos demuestran no habrá marcha atrás en lograr se tengan las bases legales suficientes para hacer realidad la Cuarta Transformación. La iniciativa para regular comisiones y, ya se sabrá a su debido tiempo, otras operaciones bancarias; contar con una estrategia de seguridad para lo cual empezaron también a dar los primeros pasos y suponemos de ésta no se sabrá sino la décima parte o ¿se les informará a las mafias como las van a combatir?; regular y meter orden en los renglones en los cuales se ve afectada una gran mayoría, de los cuales podrán verse claramente medidas para registro y pago correcto del servicio eléctrico, así como lo concerniente al gas doméstico e inclusive a las gasolinas, no impedirá se llegue a un acuerdo con el Banco de México en dos temas sumamente importantes: localización y certificación del monto de las reservas internacionales y tasas de interés.

“Me gustaría que Santander cobrará las mismas comisiones y tasas de interés fijadas en España; me gustaría que Bancomer llevara a cabo las mismas políticas de operación que en Bilbao, España; que Scotiabank llevara a cabo un trato similar al otorgado a los cuentahabientes de Canadá. Así de simple y llano fue el argumento de Ricardo Monreal para explicar el fondo de su iniciativa, el cual no es otro que detener y poner orden no solamente en el gobierno tanto en el federal como en los estatales y municipales, sino en aquellos sectores de la iniciativa privada en los cuales se están cometiendo abusos en contra de los usuarios mexicanos. Se presentó como una nota alarmante una caída en la Bolsa Mexicana de Valores ya esperada y considerada como normal al presumirse podrían no captarse en un futuro no tan lejano las multimillonarias ganancias en dólares y euros hasta ahora registradas.

Después del dialogo a sostener con los banqueros, de los acuerdos adoptados, se verá de manera inmediata un orden reiteradamente solicitado para las funciones de banca ya que, al ser el 90 por ciento firmas extranjeras, su compromiso con el desarrollo del país es inexistente. Han convertido en el dinero más caro del mundo el entregado a través de líneas de crédito. Este grupo ha sido desde hace décadas altamente beneficiado, primero con el anatocismo con el cual se les permite cobrar intereses sobre intereses, convirtiendo las deudas en impagables y, recientemente, aprobaron los curuleros peñistas el embargo de bienes patrimoniales y hasta cárcel para los deudores de la banca. Habremos de agregar se les sigue pagando el célebre Fobaproa y no se ve se hubiese reducido el capital sino todo lo contrario.

Hay mucho material para negociar, tanto como para desmentir sufrirán los ahorradores una disminución en sus depósitos de aprobarse la iniciativa ya que nunca, nunca, ni en el contrato firmado se les menciona como accionistas bancarios. También falta y mucho, porque habrán de regularse las casas de empeño, las de cambio e inclusive solicitar al Banco de México informe detalladamente en donde y bajo cuales inversiones se tienen depositadas las reservas internacionales. Tocar este tema provocó se dijese irían los del próximo gobierno federal sobre la utilización de estos fondos y, nada más falso. Se requiere saber si esas sumas extraordinarias reportadas y presumidas en el pasado son reales y, de ser así, en donde se encuentran reinvertidas. Las tasas de interés obviamente merecerán la revisión correspondiente al llevarse a cabo una reforma a las condiciones de operación bancaria. Ya veremos y muy pronto los resultados, mientras tanto, demostrado quedó, no hay temas o sectores intocables.

Y, aunque el fuero convirtió precisamente en intocables a los ex legisladores, tanto del sexenio peñista como de los tres anteriores, ahora la opinión pública se da cuenta de la forma en la cual se sacudieron los actuales ante la reacción de la diputada morenista veracruzana Carmen Medel Ávila, ante todo madre, al enterarse del asesinato de su hija. En el pasado supieron, estuvieron enterados que, durante los nueve meses que ocuparon la curul este año, 16 mil hogares se sacudieron ante hechos similares al que hoy enluta no solo a la familia de doña Carmen sino a los que van siendo ejecutados cada día, cada hora, en las entidades representadas en esas 500 curules. Nada los hizo reaccionar, de ahí pueda esperarse una mayor sensibilidad y por ende atención especial al renglón seguridad, a las estrategias para combatir a los delincuentes ramificados ya en especialidades.

Se antoja inexplicable e insensata la exigencia de presentación al próximo gobierno de toda la estrategia para lograr seguridad. Seguramente no se conocerá ni el 20 por ciento de ella y la razón es muy simple: no se alertará a las mafias de la forma en la cual serán combatidas. El objetivo será ver disminuir el número de crímenes, de secuestros, de extorsiones, de trata infantil, etcétera, aunque en estos renglones tendrán que medirse en su justa dimensión las bondades de legalizar la mariguana. Quienes han padecido de alcoholismo o están en etapas de rehabilitación hablan del daño provocado por esta medida en su aprobación para consumo recreativo. Advierten: una vez se hizo legal la venta y el consumo del alcohol, los menores lo ingieren en mayor número y lo mismo sucederá con la mariguana. El tema aterriza en las libertades y contra ese argumento no puede existir oposición, sin embargo, ya se verá si finalmente resultó útil o será una excepción para dar marcha atrás. Ahora que, faltará reformar el Código Penal, no basta la autorización del sector Salud.

DE LOS PASILLOS

Cuando se trató de conseguir el respaldo popular para la puesta en marcha de Laguna Verde y la producción de electricidad en esa zona, surgió “ahorre un poco y apague un foco”. Los consumidores de energía debieron hacerse corresponsables de la necesidad de poner en marcha una planta de la cual se hablaba y mucho, de los daños ambientales a provocar, pero necesarísima porque, afirmaban, “no habrá luz ni para conectar una plancha”. Las reacciones ahora llegan en contrario. Los usuarios amenazan con apagar los focos, con dejar de pagar, con usar la ley y ampararse hasta lograr no solamente tarifas justas sino medidores debidamente calibrados. Para ello Manuel Barttlet ha entablado pláticas con los de la Comisión de Energía a fin de llegar a la firma concesionaria de estos medidores para exigir sean calibrados todos y cada uno de aquellos aparatos provocadores de quejas ciudadanas al registrar lecturas cuyos datos no coinciden, en lo más mínimo, con los promedios de consumo registrados. Otro jalón en el cual los resultados estarán pronto a la vista y reflejados en los bolsillos de los ciudadanos y los gastos fijos y de operación de comerciantes, prestadores de servicios, industriales y en el campo, etcétera.

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com

Esperamos sus comentarios al correo: Lilia_arellano@yahoo.com;

Facebook.com/Liliaarellanooficial – Twitter @Lilia_Arellano1

Disfruta de los programas que tenemos para ti en nuestro canal oficial de Youtube.com/liliaarellano