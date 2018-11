“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“El día en que yo no exista no va a mermar el

Las declaraciones del abogado de Joaquín Guzmán Loera cuentan, sin duda, con la base de una estrategia digna de un medallista del tablero de Ajedrez o de un campeón de billar, cuyo triunfo se garantiza en la primera jugada, cuando es superado el tiro de tres bandas. Es imposible imaginar que, perteneciendo a un despacho de litigantes conocedores a fondo de las leyes estadounidenses, se atreviera a señalar públicamente a un expresidente y al Ejecutivo en funciones en México, de aceptar sobornos del Cartel de Sinaloa, sin pruebas suficientes y a sabiendas de existir la posibilidad de ser acusado de perjurio y perder definitivamente la licencia que permite su actividad.

Y eso es solamente lo concerniente al abogado. Ahora que, el sinaloense tampoco se antoja un ser sin el conocimiento y experiencia suficientes como para ignorar la y las formas con las cuales se conducen los políticos poderosos de nuestro país cuando se ven afectados, cuando los lastiman, cuando son descubiertos, cuando se meten con sus intereses o su fama pública. Por lo tanto no se antoja expusiera a su familia a los peligros de la venganza de los de cuello blanco, ni a la esposa e hijos que lo han venido acompañando a raíz de su reaprehensión, ni a las y los anteriores.

Tampoco su abogado hubiese actuado sin sus instrucciones y sin contar, previamente, con pruebas más que suficientes sobre las declaraciones a emitir. Y si esto es imposible considerarlo fuera de una estrategia perfectamente planeada, más lo es nombrar a Ismael “El Mayo” Zambada y situarlo como el auténtico líder del Cártel de Sinaloa agregando: a él nunca se le ha molestado, ni lo han perseguido, mucho menos combatido y señalar es de sus operaciones de donde han salido los sobornos entregados a Calderón y Peña Nieto. Esto también representaría un peligro igualmente grave para la seguridad de la familia del hombre Forbes y, por ello, habrán de situarse algunas circunstancias con las cuales se permitió hacer estas declaraciones.

Como se recordará, “El Mayo” apareció en la portada de la revista Proceso como consecuencia de una entrevista otorgada a su fundador, el fallecido Julio Sherer. “El Mayo” fue reconocido como el maestro de Guzmán Loera, inclusive dio vida de nuevo al refrán: “salió mejor el alumno que el maestro”. Se ha hecho cargo de la red pretendidamente desarticulada a raíz de la primera aprehensión de “El Chapo” y hasta se ha caracterizado por proteger a la familia de su pupilo en las reaprehensiones. Por lo tanto habrá de analizarse si todos estos años, más de 40 de actividad de Zambada, le han servido para fortalecerse al grado de retar a sus extorsionadores ubicados en la máxima autoridad, a desmentir las entregar, pero no verbalmente sino con pruebas

fortalecerse al grado de retar a las máximas autoridades mexicanas una vez vista de inútil la complicidad durante décadas practicada.

Si bien no hay ninguna novedad en estas declaraciones, debe aceptarse han causado gran revuelo por provenir, justamente, de quien tiene los “pelos de la burra en la mano” para demostrar su veracidad. La salida de Calderón y del vocero de EPN –por alguna razón el casi ex presidente nunca sale a dar la cara en asuntos delicados-, desmintiendo lo dicho por el abogado defensor de Guzmán Loera, logró se aumentara el grado de credibilidad de las mismas. No fueron ninguna nota falsa, sino una penosa realidad para los mexicanos.

Por si fuera poco y en vista de la fiereza con la cual son atacadas por los hombres del poder económico y los banqueros coludidos, las determinaciones de AMLO, ahora se ofrece la circunstancia de presentarlos frente a un juez para responder por los cargos hechos por el defensor de “El Chapo”, así, los integrantes del gabinete de ambos señalados y los cómplices y los amigos y los compadres y los socios, no estarán ocupados en pretender seguir poniéndole piedras en el camino al tabasqueño y tendrán que hacer de lado las intentonas de desestabilización que los acompañan porque habrán, por todos los medios, de tratar de defenderse, deslindarse y entonces las traiciones aparecerán, se percibirán, llegarán, por todos lados, inclusive de parte del temido Genaro García Luna.

Quien nos iba a decir se abriría la puerta para la aplicación de la Ley a través de los capos del narco y de esto no se le puede restar ningún mérito a quien ya se le califica de “Superchapo”. Ya veremos, esta función no ha terminado.

DE LOS PASILLOS

En alguna ocasión se habló de la posibilidad, que hoy no se ve remota, de remover a los magistrados integrantes de la Suprema Corte de Justicia, al grupo capaz de rechazar millones de amparos en contra de los cobros de energía eléctrica, de negarse a dar lectura, por lo menos, a miles y miles de peticiones sobre poner un alto al gran número de abusos cometidos por los gobiernos afectando a millones de familias, a los capaces de autorizar el cobro de intereses sobre intereses y ahora de poner en riesgo un plan de seguridad implementado para ponerse en marcha a partir del uno de diciembre. No contar con una aprobación solicitada por EPN a la Corte, es tal vez el motivo del retraso en la presentación de la estrategia esperada ¿Cuánto tiempo más aguantarán se obedientes a un Ejecutivo de salida?…

Por más justificaciones que pretendan encontrarle al espectáculo ofrecido por los panistas en la Cámara de Diputados, las críticas hacia este partido y sus legisladores se multiplican, han resultado vergonzosos y muy poco imaginativos. Hasta ubicar a las mujeres en una primera fila como valla de protección los llevó a ser vistos con una armadura cobarde.

