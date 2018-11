“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Nada los va a parar en la búsqueda de sus sueños. Se

merecen todos y cada uno de sus éxitos”. M. Obama

Migrantes, complejo problema iberoamericano

EPN ejerció una política de subordinación a EEUU.

AMLO plantea cambiar relación con Centroamérica

Banxico encareció el dinero, subieron la tasa al 8%

Desarrollo sostenible, prosperidad e inclusión son en teoría los temas centrales de la 26 Cumbre Iberoamericana, la cual arrancó este viernes en Antigua, Guatemala, con la participación de 14 Jefes de Estado, de los 22 integrantes, y el Rey de España. Pero la terca realidad impone los asuntos urgentes y prioritarios: el fenómeno de desplazados centroamericanos que desde hace semanas transitan en masivas columnas hacia el norte –el presidente mexicano saliente, Enrique Peña Nieto, dejará también este conflicto al mandatario entrante, Andrés Manuel López Obrador-, así como los problemas políticos y sociales en la región.

El sexenio de Peña Nieto se caracterizó por una subordinación vergonzante ante el gobierno de Estados Unidos, primero a cargo de Barack Obama y ahora ante Donald Trump. Como se mostró recientemente con la detención de la caravana de migrantes hondureños en Chiapas, el mandato del mexiquense nunca tuvo claridad en la elaboración de sus políticas hacia la migración de centroamericanos en tránsito por nuestro país hacia Estados Unidos. Peña Nieto siempre se mostró asustado ente las amenazas de Trump. En cambio, desde el mes pasado, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció un viraje en la relación de México con Centroamérica. Comprometió la entrega de visas de trabajo a los migrantes centroamericanos quienes deseen permanecer en el país.

AMLO, comentó, abordó el tema en una llamada con el presidente Donald Trump, cuando conversaron sobe el acuerdo que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). “Le dije que el segundo paso es el plan de desarrollo que incluya Centroamérica para impulsar actividades productivas, crear empleos y de esa manera enfrentar el fenómeno migratorio, no con deportaciones!”, aseguró. “Vamos a ofrecer empleo, trabajo a migrantes centroamericanos, ése es el plan que tenemos, el que quiera trabajar en nuestro país va a tener apoyo, una visa de trabajo”, dijo. Desde el pasado mes de julio López Obrador planteó a Trump la idea de un plan de desarrollo regional para evitar la migración. Desde entonces, el eje de la propuesta es un cambio en la relación que México mantiene con sus vecinos del sur desde hace tres décadas.

El jueves, varios miles de indocumentados llegaron a las puertas de Estados Unidos. Todo parece indicar que estos centroamericanos, alrededor de 7 mil, y quienes los siguen en diversos puntos de territorio mexicano, se quedarán varados por un tiempo en nuestro país, en ciudades fronterizas como Tijuana, en donde ya se registraron focos de fricción con los residentes. En redes sociales y WhatsApp, habitantes de Tijuana formaron grupos en los que incitan sacar de la ciudad, con violencia, a los integrantes de la caravana migrante. Algunos mensajes exhortan a “hacer patria y matar a un hondureño” y argumentan entre los centroamericanos hay pandilleros, drogadictos y homicidas.

Juan Manuel Gastélam Buenrostro, alcalde panista de Tijuana, señaló en una entrevista televisiva: “queremos que se les aplique el 33 constitucional; Tijuana es una ciudad de migrantes, pero no los queremos de esta manera. Fue distinto con los haitianos; ellos llevaban papeles, estaban en orden, no era una horda, perdóname la expresión. Derechos humanos se me va a echar encima, pero los derechos humanos son para los humanos derechos”. Sostuvo también que los migrantes son agresivos y groseros, por lo que realizará una consulta ciudadana para decidir si los siguen recibiendo.

Mientras, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump no ha dejado de manifestar la furia que le provoca la oleada migrante y de exhibir las medidas de fuerza con las cuales pretende contener cualquier intento de los centroamericanos de cruzar la frontera. La semana pasada, el mandatario estadounidense firmó una orden ejecutiva para prohibir que los migrantes que entren al país de forma ilegal por la frontera con México puedan pedir asilo. Esta norma choca con los planes de los integrantes de la caravana quienes pretenden solicitar asilo.

En México, el gobierno saliente sigue con su política indecisa. Por un lado, continua jugando el papel de policía sureño ante la migración y, por otro, pretende exhibir intenta brindar atención a los migrantes. Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, alertó del ”peligro y riesgo extremo” para los centroamericanos que intentan pasar a Estados Unidos, cuyo gobierno ha advertido una reacción hostil. Por ello, los exhortó a no cruzar la línea fronteriza y regularizar su estancia en México, si así lo desean. El funcionario reportó miles de migrantes se dirigen al norte, 2 mil 600 optaron por permanecer en México, mientras mil 500 pidieron repatriación. “Desde el 19 de octubre pasado, 3 mil 800 pidieron asilo; algunos se desistieron del procedimiento y retornaron a sus naciones”, informó.

Junto con el secretario del Trabajo, Roberto Campa, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, anunció la operación de ferias de empleo para ofrecer entre 7 mil y 10 mil plazas formales con seguridad social, principalmente en las maquiladoras de productos de exportación, tanto a mexicanos como a centroamericanos que inicien su regulación migratoria. Son promesas que para variar no tendrán tiempo ya de cumplir y si heredar paquetes tramposo al gobierno entrante.

DE LOS PASILLOS

El Banco de México encareció el jueves el costo del dinero. Justificó la aplicación de esta amarga medicina para detener la inflación y contener la devaluación del peso. La junta de gobierno del Banco de México determinó incrementar en un cuarto de punto la tasa de interés de referencia, que ubicó en 8 por ciento, la cual determina el costo de los créditos para empresas y familias, y al elevarse tiende a frenar el ritmo de la actividad económica y, en esa medida, contener la inflación.

