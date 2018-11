“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Si yo te debo una libra, tengo un problema; pero si te debo

un millón, el problema es tuyo.”: John Maynard Keynes

Al descubierto intereses económicos extranjeros

Black Rock, principal tenedora de bonos y deuda

Se favorece a los Salinas, Slim, Hinojosa, Gerard

Las difíciles jornadas financieras de los últimos días tienen origen en movimientos realizados desde la 55 Este, calle 52, en Manhattan, New York, matriz de BlackRock, cuyo CEO es el dos veces propuesto como Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Larry Fink. Esta firma maneja inversiones por 6.3 billones de dólares y es la mayor tenedora de deuda mexicana y por ello ha logrado, respaldada obviamente por los jerarcas del gobierno federal mexicano, el poder para, inclusive, mover la paridad del peso y por ende controlar los movimientos en la BMV. Al manejar los capitales de inversionistas extranjeros, sus proyectos llevados de la mano con Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, lograron incrementar los capitales del cuñado de Carlos Salinas de Gortari y del constructor del sexenio, Armando Hinojosa, entre otros.

Obviamente los intereses creados se cruzan con el proyecto de AMLO de llevar a cabo la Cuarta Transformación. Y no se trata de renglones económicos en los cuales solamente resulten afectados unos cuantos, sino que, al manejar el 61 por ciento de la deuda soberana, por cierto en manos de quienes ni siquiera residen en el país, se revela que BlackRock tiene el 80 por ciento de ella y el monto alcanza más de 75 mil millones de dólares. Apenas si, con las iniciativas enviadas y todavía ni siquiera en discusión, se abrió la cloaca desde la cual se contempla la forma abierta en la cual se han repartido las riquezas nacionales y, para incrementar sus capitales y negocios, no han dudado en endeudarnos hasta llevar a los mexicanos a los grados de miseria del presente.

Larry Fink no dudo en respaldar financieramente los 3 principales proyectos del mexiquense, en todos ellos se benefician en grado superlativo no solamente los inversionistas extranjeros sino conocidos personajes ligados a la política y al ejercicio del influyentismo, del compadrazgo, de la complicidad hasta llegar a formar sociedades vergonzantes. Empezaron los proyectos de EPN con la venta en la Primera Ronda en la cual se subastó la riqueza petrolera a la empresa Sierra Oil & Gas, ligado a tres grupos: Salinas de Gortari y EnCap Investments, Riverstone Holdings, Riverstone Energy e Infraestructura Institucional. Se inició el descontento y la incertidumbre al darse a conocer será esta la primera empresa en ser auditada, pese a sus inversiones por 525 millones de dólares y estar considerados dentro de los proyectos: Autopista Tapachula – Talismán con Ramal a Ciudad Hidalgo, el paquete carretero Michoacán y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zunpango. Por cierto, su director es, justamente, un venezolano. El segundo ya fue cancelado y se trata del NAIM, del cual el principal tenedor de bonos es precisamente BlackRock. El tercer proyecto es el gasoducto Ramones, en suspenso.

Este grupo de inversionistas neoyorkinos le entregó 71 millones de dólares a Gerónimo Gerard y al propio Armando Hinojosa para iniciar la compra hecha por 350 millones de dólares en activos de Banamex. Otro de los constructores consentidos, éste del sexenio de Felipe Calderón, Tradeco, le vendió a BR la prisión privada de Coahuila, la cual les reporta utilidades por mil 281 millones de pesos anualmente. Para fortalecerse contrataron a Gerardo Rodríguez, quien durante 20 años se desempeño como subsecretario de Hacienda, y dieron el visto bueno a Isaac Volin en Pemex, a raíz de la declaraciones vertidas por Carlos Manuel Urzúa, próximo titular de la SH, señalando hicieron un buen “clic” AMLO y Fink el día que se reunieron.

Por si todo lo anterior fuera poco, Marco Antonio Slim, el banquero de la poderosa familia, es parte del Consejo de Administración de BlackRock. Estando así el panorama puesto al descubierto sin toda la crueldad que encierra por periodistas investigadores de lo relacionado con el manejo de los grandes capitales mundiales, puede encontrarse claramente el porqué de las sacudidas a la BMV y al peso. Grandes retos y mayores intereses de los de siempre intentando verse protegidos.

DE LOS PASILLOS

La discusión llevada a cabo ayer en el Senado de la República sobre la Ley Orgánica de la Administración Pública aprobada en lo general con 72 votos a favor, 46 en contra y cero abstenciones, mantuvo una nutrida participación al tocarse artículos en los cuales legisladores de los partidos de oposición manifestaron inconformidades solicitando modificaciones. Con un espíritu sin duda novedoso, Ricardo Monreal hizo referencia a la necesidad de modificar el articulado referente a los medios de comunicación, al otorgamiento de facultades a la Secretaría de Gobernación, para el manejo de la información gubernamental y ante tal postura sus homólogos se centraron en discutir si se seguía y respetaba el reglamento en el cual se señala deben ser abordados los temas según corresponde no solo a la orden del día sino a la ubicación dentro de la propia Ley, por lo cual desviaron la discusión al carecer de elementos para oponerse a ciertas modificaciones con las cuales se pretende darle claridad a este renglón y garantizar sin ningún límite la libertad de expresión. Para ponerle fin a la modificación todos apoyaron a Monreal…

Y, hablando de medios de comunicación, pasado el mediodía de ayer AMLO acudió a las instalaciones de Televisión Azteca a develar la placa conmemorativa a los 25 años de esta transmisora en manos de la familia Salinas Pliego. Uno de los temas posteriormente abordados fue el futuro de los jóvenes y el reclutamiento llevado a cabo desde hace varios años por la televisora. El presidente electo dio datos suficientes sobre las cantidades a invertir en la juventud y en el número de éstos que serán prácticamente rescatados del incierto futuro que les esperaba. Salinas Pliego presumió contar con todo un equipo a disposición de AMLO para llevar a cabo sus planes…

El amparo otorgado a la magistrada federal del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Duodécimo Circuito en Mazatlán, Sonia Rojas Castro, para no ver reducido su salario, sentará precedentes y con ello habrá un rechazo mucho mayor y fundado para quienes sin recato alguno perciben mensualmente salarios no asignados ni siquiera a los ejecutivos de primer nivel de empresas mundiales. En este caso no puede decirse “que con su pan se lo coma” porque se está comiendo el de los demás.

