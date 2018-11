“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“La ley suprema es el bien del pueblo”: Marco Tulio Cicerón.

Firman T-MEC

Contenido desconocido para los mexicanos.

Grandes trucos exhiben las “letras chiquitas”

Bajas en dos cámaras: van tras otros “cargos”

Mañana se llevará a cabo la firma del T-MEC y las letras chiquitas invaden al documento guardado con absoluta secrecía. Su contenido sigue siendo desconocido para la mayoría de los mexicanos aunque se tienen algunos puntos que han sido investigados por quienes se dedican a la consultoría, así también se han venido presentando las diferencias entre este documento y el anterior, el TLCAN, al cual se señala por haber logrado el cierre de empresas emblemáticas en México. Lo misma se cita a la industria lechera que a la automotriz, sin dejar de lado lo referente a los fármacos y a la posibilidad de dar entrada a otras firmas bancarias protegidas con los mismos renglones con los cuales operan en EU.

En el nuevo acuerdo, Canadá protege con compensaciones a sus productores lecheros que resulten dañados con la entrada de renglones en los cuales se permite a los integrantes solicitar la conformación de paneles cuando se sientan víctimas de decisiones comerciales desleales. Sin los subsidios otorgados por EU y Canadá, los productores mexicanos quedan en el limbo. En cuanto al comercio digital, EU cedió ante la posición canadiense para no aumentar el tope de 30 dólares sin gravamen y México puso el tope de 50 dólares. Presionaron empresas como eBay y Amazon, entre otras, para incrementar el tope a 100 dólares. Autorizan formas de censura y la remoción de derechos de autor ya vista desde hace 20 años.

Sin duda, el sector automotriz captó la mayor atención al imponerse nuevas reglas a la planta nacional y a las autopartes, tanto para los autos ligeros como para otros modelos incluyendo las camionetas. Esta reglamentación se pondrá en marcha en porcentajes mayores al 60 por ciento durante los dos primeros años a partir de la firma del convenio y en un porcentaje mayor en el cual no se alcanza el 100 por ciento en el tercer año, es decir a la mitad del tiempo estimado para la primera revisión. En el renglón arancelario y de adquisiciones de este sector, no se presentan grandes beneficios para nuestro país al quedar exentos varios renglones, aunque en cuanto a las compras, el acero y el aluminio deberán ser operadas en el lugar en donde se producen dentro de la región, con lo cual la familia de quien a partir del sábado será el ex titular de la SE, Idelfonso Guajardo, principal negociador del T-MEC, se verá total y altamente beneficiada.

La definición del concepto de “Inversión” en el nuevo Tratado es sumamente amplia y flexible por lo que puede dar lugar a muchas interpretaciones y las formas son muchas puesto que se considera no sólo el área comercial, sino la adquisición de deuda, derivados, contratos, derechos de propiedad intelectual, concesiones y derechos de propiedad tangibles o intangibles. Este documento limita al gobierno mexicano al destacar: “ninguna parte va a expropiar o nacionalizar una inversión cubierta, ya sea directa o indirectamente mediante medidas equivalentes a la expropiación o nacionalización por: causa de utilidad pública; formas discriminatorias; pago de indemnizaciones o las que surgen de un debido proceso”.

En el tema laboral, la totalidad de renglones acordados, sigue siendo todo un misterio, incluso al hacer referencia a la negativa canadiense por firmar si antes no se revisa a fondo la ley en la materia y se incrementan los salarios. Sabido es no solamente en la rama automotriz se considera la mano de obra mexicana se caracteriza por condiciones de explotación, semiesclavitud y hasta violatoria de los Derechos Humanos, por lo tanto en el caso de esta rama aceptaron en México regirse por lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, entre líneas puede verse el objetivo estadounidense de ampliar su mercado a través de la expansión de empresas estadounidense, por lo tanto acordaron: informar debidamente sobre la firma de cualquiera de los tres países de acuerdos comerciales con otras naciones. No hacerlo, puede llevar a la rescisión del acuerdo o su reemplazamiento por uno bilateral y en ésta determinación se ve el objetivo de evitar relaciones comerciales con países considerados por EU como carentes de libertad de mercado, como consideran, por ejemplo, a China o a Venezuela.

En cuanto a la industria farmacéutica, resultaron los laboratorios de EU altamente beneficiados al prohibir la elaboración de genéricos y considerar por otras dos décadas la vigencia de las patentes, con lo cual se impide la elaboración de medicamentos basados en los componentes básicos. En países como México, tal aceptación afecta a quienes encuentran en estos fármacos la solución a sus problemas de salud al venderse a precios mucho más bajos a los marcados en las medicinas de patente, en la actualidad carísimas e inalcanzables para la mayoría. Los aranceles al acero y al aluminio se dejaron para discusiones posteriores, al igual que la entrada del atún y del azúcar a territorio norteamericano, ambos temas llevan mucho tiempo en litigios sin conocerse ninguna determinación final.

El TLC firmado por Carlos Salinas de Gortari y puesto en marcha durante el mandato de Ernesto Zedillo, fue la tumba para empresarios mexicanos dedicados a la fabricación de bebidas, alimentos, para la industria juguetera, textilera, del vestido, del calzado, entre otras. Las hubo consideradas como emblemáticas y fueron absorbidas por capitales extranjeros. Tales son los casos de: Helados Holanda; Grupo Lorena; Santa Clara; Turin; Jugos Del Valle; La Azteca; Sauza; Jimador, Herradura; Don Julio, Tres Generaciones. De las refresqueras: Topo Chico; Refrescos Yoli; Cristal. Bancos: Banamex, Bital, Serfin, Bancomer, Inverlat. Las cerveceras Modelo y Cuauhtémoc. Las mencionadas entre muchas otras que incluyen zapatos y mezclillas.

Se dice lograr se firmara este acuerdo en la era peñista hizo merecedor al yerno de DT de la medalla “Águila Azteca”, aunque también se hace referencia a la entrega de la presea a cambio de evitar cualquier extradición a los EU tanto de quien en breve será ex presidente como de todos y cada uno de los miembros de su gabinete. Poco tiempo falta para conocer hasta dónde se hicieron compromisos en el T-MEC y la verdad sobre el reconocimiento a un extranjero considerado “ni fu, ni fa”.

BAJAS EN EL CONGRESO

En el nuevo Congreso de la Unión ya se resienten importantes bajas: en el Senado, Olga Sánchez Cordero se va a encabezar la Secretaría de Gobernación. Su suplente es Laura María de Jesús Rodríguez, conocida como Jesusa Rodríguez, actriz, directora de teatro, dramaturga, cantante y activista social; Alfonso Durazo se va a dirigir la Secretaría de Seguridad Pública. Su suplente es Arturo Bours Griffith, consejero de Bachoco y Megacable y primo del ex gobernador Eduardo Bours; Rocío Nahle, se va a encabezar la Secretaría de Energía. Su suplente es Gloria Sánchez Hernández, ex dirigente de Morena en Veracruz; Germán Martínez Cázares se va a dirigir el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Su suplente es el empresario Pedro Miguel Haces Barba; Delfina Gómez Álvarez, será delegada en el Estado de México. Su suplente es la activista Martha Guerrero Sánchez; Jaime Bonilla Valdez –presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios- será delegado en Baja California. Su suplente es Gilberto Herrera Solórzano; Víctor Manuel Castro Cossío será delegado en Baja California Sur. Su suplente es Ricardo Velázquez Meza; Miguel Ángel Navarro Quintero –presidente de la Comisión de Salud- será delegado en Nayarit. Su suplente es Daniel Sepúlveda Arcega; y Gilberto Herrera Ruíz será delegado en Querétaro. Su suplente es Juan José Jiménez Yáñez.

Y en la Cámara de Diputados, legisladores de Morena ya pidieron licencia para incorporarse al nuevo gobierno como delegados de programas sociales: Horacio Duarte Olivares, José Jaime Montes Salas, Indira Vizcaíno Silva, Lorena Cuéllar Cisneros –presidenta de la Comisión de Desarrollo Social- y Juan Carlos Loera de la Rosa. Duarte Olivares será subsecretario de Empleo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, desde donde operará el programa de becas para jóvenes. Montes Salas será delegado de los Programas de Desarrollo en Sinaloa. Vizcaíno Silva será delegada en Colima. Cuéllar Cisneros será delegada en Tlaxcala. Loera de la Rosa será delegado en Chihuahua. Y el diputado Alberto Esquer, de Movimiento Ciudadano, se incorporará al gobierno de Enrique Alfaro en Jalisco como secretario de Desarrollo Rural.

Afortunadamente, en el Congreso de la Unión, en el caso de solicitar licencia el presidente de alguna comisión, ésta no se otorga automáticamente al suplente, sino que es definida por el grupo parlamentario, en este caso Morena, quien designa al nuevo responsable de encabezar los trabajos de la comisión de referencia. Así, la bancada parlamentaria garantiza la presidencia para un legislador con el perfil académico y profesional adecuado para encabezarla.

DE LOS PASILLOS

“Sea como sea se las metimos doblada, camarada”, señaló Paco Ignacio Taibo II, quien fue propuesto por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para presidir el Fondo de Cultura Económica (FCE). Si para el lunes no ha sido aprobada por el Pleno la denominada “Ley Taibo”, Paco Ignacio será nombrado encargado de despacho del FCE, mientras sale la ley…

En el marco de la conmemoración de la firma del Plan de Ayala, suscrito por Emiliano Zapata en 1911, integrantes del Frente Auténtico del Campo marcharon en diversos contingentes rumbo al zócalo de la Ciudad de México. La movilización causó caos vehicular en la zona centro de la capital de la República. Los manifestantes exigieron al próximo gobierno federal apoyo al campo, soberanía alimentaría y un desarrollo alternativo para la defensa de la tierra y el territorio.

