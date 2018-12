“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Nada imita mejor a la inteligencia, que la pillería”: Jacinto Benavente

Mano franca a gobernadores

Preocupa a mandatarios la rendición de cuentas

Carrera por la presidencia de la Suprema Corte

“Cada quien se tendrá que ocupar de lo que le corresponde”, sostuvo en su conferencia de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador, a manera de respuesta a las inconformidades expuestas por los gobernadores en torno a la presencia y actuación de los delegados enviados con la representación del Ejecutivo Federal a cada entidad. De entre ello resaltó lo referente a la seguridad y, se entiende, a los recursos económicos que deben obtener a fin de sacar adelante sus administraciones. Antes, el tabasqueño les ofreció la mano franca, abierta, dispuesta en todo momento al diálogo, sin embargo el pataleo continua siguiendo la actitud mostrada por los panistas y expuesta en sendos desplegados, como si de esta acción dependieran las próximas decisiones en torno a este y otros actos de gobierno marcados y remarcados para poner en blanco y negro las cuentas públicas y combatir la corrupción.

¿A qué le temen los gobernadores? ¿Realmente al centralismo? ¿Al control presupuestario? ¿A la exigencia de presentar una rendición de cuentas en la cual se contemplen todos los renglones de ingresos y egresos como lo hará la Federación? ¿A no contar con dinero para sus propios proyectos y por ende las contrataciones con las cuales se benefician junto con terceros? No es posible negar que argumentando el federalismo, la autonomía estatal y municipal y pelear porque esto último alcanzara al erario, se hizo presente la corrupción sin control. Como manejadores de las sucesiones no encontraron castigo alguno para las malas prácticas y quienes los reemplazaron se encontraron con el camino a seguir para enriquecerse. El carecer la Auditoria Superior de la Federación de facultades para la presentación de demandas, los hizo intocables. Lo anterior aunado a los cabildeos con los líderes camarales de manera personal o a través de las posiciones impuestas en sus entidades para la ocupación de curules, logró se fuera tejiendo toda una maraña a la cual, de golpe, se le pretende destruir y eso ha sido una exigencia ante tanto abuso y saqueo.

Como también se ha visto, la tarea se emprende de inmediato y si bien se cubrirán todos los requisitos marcados por la ley para nombramientos oficiales como es el caso del titular de la SRE o de Hacienda o para ocupar el SAT y hacer lo conveniente para darle mayor fortaleza jurídica a los delegados a fin de poder desempeñar su labor con facultades extraordinarias suficientes, la orden es no detenerse, avanzar, porque el tiempo es oro y son muchos los problemas a resolver. De ahí se llevara a cabo la reunión de once mandatarios estatales con los representantes federales para establecer los lineamientos a seguir en cuanto a recuperar la seguridad. La invitación era para una docena, sin embargo tanto el gobernador como los alcaldes de Jalisco decidieron no asistir y es esta una de las entidades en donde se han registrado un número importante de actos delictivos e inclusive, como se recordará, se derrumbó un helicóptero de la Sedena con un arma potente. Es esa la entidad cuna de los carteles de la droga, de los viejos y de los nuevos. A esta negativa se sumó el gobernador electo, Enrique Alfaro, a quien el tabasqueño le indicó no puede establecerse aún un diálogo o dar respuesta a sus inconformidades porque no es todavía mandatario constitucional.

Uno de los renglones que pelean, al parecer con uñas y dientes, ambos se usan para hurtar, es el Ramo 23, los dineros enviados y de los cuales pueden hacer uso discrecional, sin necesidad de comprobar y, en ello, también se incluye a los municipios. Habrá de recordarse no conocemos aún como fueron empleados los dineros provenientes del alza de la gasolina impuesta por Calderón, se suponía que tales se irían a las entidades para obras prioritarias y nada de eso sucedió. Simplemente no se supo ni el monto, ni su aplicación, ni cuando lo entregaron. Se dijo y ante la falta de información oficial el dicho tiene validez, los gobernadores fueron llamados a Hacienda para darles a conocer la suma que les correspondía de acuerdo al volumen de venta del combustible en su entidad, pero llegaron al acuerdo de disminuirla notablemente a cambio de no entregar cuenta alguna sobre su utilización.

No puede generalizarse con los mandatarios estatales el señalamiento de la falta de calidad moral para manejar inconformidades pues hay quienes apenas están asumiendo el poder. Pero, por desgracia, hay ejemplos más allá de la inmoralidad, para alcanzar lo amoral y, uno de ellos es Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, perteneciente al grupo perredista de los “chuchos”, quien apoyó públicamente a José Antonio Meade, y amenaza ahora con llevar a la Corte una controversia constitucional por considerar inaceptable el nombramiento de delegados, cuando ésta ya está debidamente plasmada desde hace un par de semanas dentro de la nueva organización administrativa federal aprobada por el Congreso. Lo anterior se suma a su determinación de regresarle a la Federación todo lo referente a la educación y es lógico, no sabe nada sobre ésta.

La cara dura de Aureoles, Sandoval y Alfaro, no tiene igual al estar consideradas tanto Michoacán como Jalisco, entidades altamente inseguras, peligrosas, en donde nacieron lo mismo los cárteles de la droga que las autodefensas, de las cuales destino y objetivo se perdió; llegaron los peñistas, impusieron modelos a seguir, hicieron nombramientos absurdos y causaron un caos mucho mayor, creció la criminalidad, el contrabando, los asaltos, etcétera.

A palo dado y con aplausos…

SIGUIENTE PASO: LA CORTE

Está en marcha la carrera por alcanzar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nombramiento que extiende sus facultades a la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal con sus 846 Tribunales y con una nómina de 44 mil empleados. En esta semana, de acuerdo con el reglamento interior de la Corte, los aspirantes deben presentar sus planes de trabajo. Dos ya lo hicieron: Alberto Pérez Dayán, cuyo nombramiento vence hasta el 2027, y Arturo Zaldívar, magistrado vigente hasta el 2024. Alfredo Gutiérrez, Jorge Pardo y Yazmin Esquivel, quien es presidente del Tribunal Administrativo de la Ciudad de México –esposa de José María Rioboó-, han sido también mencionados.

Pérez Daytán tiene textos como Ley de Amparo y su Jurisprudencia, obra en su décima octava edición, y Teoría General del Acto Administrativo, en su cuarta edición. Arturo Zaldívar ha llevado a cabo una intensa participación en revisiones y acuerdos dentro de la SCJN e inclusive participo en la Comisión Redactora del Proyecto de la Nueva Ley de Amparo. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, no llega a los 40 años y se ha pronunciado reiteradamente en rechazar estereotipos de género así como a marcar el derecho a interrogar a testigos y procedimientos sugestivos en la identificación de testigos. Jorge Mario Pardo fue receptor de la medalla Pedro Hernández Silva, al Mérito Jurídico, otorgado por Colegios de Derechos Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM; cuenta con amplia experiencia dentro del Poder Judicial. Yazmín Esquivel ha recorrido suficiente camino como magistrada en Tribunales Agrarios, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Uno de los mencionados sustituirá a José Ramón Cossío Díaz, quien habrá de retirarse en enero del próximo año.

DE LOS PASILLOS

Zoé Robledo, subsecretario de Gobierno de la Segob, hizo entrega formal al Senado de la reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual elimina el fuero del Ejecutivo federal. Propone modificar los artículos 108 y 111 constitucionales, a fin de que el Presidente de la República pueda ser juzgado penalmente no sólo por traición a la patria, como ahora se establece, sino también por delitos de corrupción y delitos electorales… La iniciativa fue leída en el Pleno de la Cámara alta y turnada a comisiones. El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, estimó podría aprobarse antes de la Navidad, si se logra acuerdo de la mayoría calificada.

Patético es el caso de OHL México. Su actuación corrompiendo todo lo posible por corromper en el Estado de México y se presume en Quintana Roo, ha sido de nuevo denunciad por uno de sus ex funcionarios, éste perteneciente al representante legal de Infraber, filial de la concesionaria de los segundos pisos. Denunció al ex titular del sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, José Ramón Alcalá, de ayudar a cambio de fuertes sumas de dinero a otra empresa del grupo denominada Concesionaria Mexiquense, de quienes recibió no solo cuantiosos sobornos sino acciones posteriormente puestas a la venta para no dejar huella alguna en la cual pudiera, otro de los beneficiarios, Eruviel Ávila, ex gobernador, salir perjudicado. Duró solamente 8 meses en el cargo y pudo, en ese tiempo, comprarse una residencia y un departamento en Acapulco…Cuando circulaba por el eje 10, Jesús Horacio García Vallejo fue ejecutado de cinco balazos. Poco podrá decirle su nombre pero fue el abogado de Florence Cassez, del Z-40 y del ex gobernador Mario Villanueva Madrid, entre otros casos. A bordo de una motocicleta viajaban los ejecutores por lo que dejaron bien claro sello y procedencia.

