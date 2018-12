“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Los hombres son todos parecidos en sus promesas.

Solo en sus acciones es que ellos difieren”: Moliere.

Gobierno de AMLO a trote veloz

A ese paso 100 compromisos se verán en 100 días

Cambio radical en reglones: económico y político

Cierra CISEN y Consejo de Promoción Turística

A pasos acelerados se conduce el gobierno de López Obrador. Jornadas extensas de trabajo en las cuales se tiene tiempo para la conferencia informativa mañanera, atención a grupos, giras utilizando aviones comerciales, firma de acuerdos y ordenamientos diversas, entre otros, dan cuenta de lo difícil de poder jerarquizar sin equivocación cual o cuales son las líneas o determinaciones más importantes por una razón: todas lo son y con ellas se da cumplimiento a los compromisos hechos durante la campaña y reiterados para llevarse a cabo a partir del uno de diciembre de éste año.

No le ha temblado la mano pese a esos catastróficos augurios hechos en torno a la cancelación del NAIM, como si no hubiese dentro de las áreas de inversión con las que cuenta nuestro país suficientes garantías para los inversionistas quienes, lógicamente no quieren registrar pérdidas, por lo tanto el diálogo estará presente sin lugar a dudas y prueba de ello es la inexistencia de fuga de capitales y la lenta pero permanente recuperación del peso. Ya no fue anuncio sino realidad la mal llamada venta del avión presidencial, es el traspaso del contrato de arrendamiento financiero y lo que sí responderá a una operación de venta es el hangar, están en eso. No pasaron más de 48 horas para anunciar la formación de la Comisión para encontrar la verdad de los hechos registrados en Ayotzinapa.

Contra las opiniones de imposibilidad, desapareció el Estado Mayor Presidencial, los que lucen uniforme verde estarán en sus cuarteles y los integrantes del Ejército necesarios para la primera etapa de la estrategia de seguridad han sido incorporados a la Guardia Nacional. Abrieron las puertas de los Pinos y se llevará a cabo su transformación en Centro Cultural. Tal y como lo anunciara, despacha y lleva a cabo reuniones formales e informales así como comidas en Palacio Nacional; se le ha dado forma al proyecto del Tren Maya; puso fin al modelo neoliberal, no sin antes señalar uno a uno los daños causados; se han dado muestras de la división de poderes; se dio paso a la descentralización con la inauguración en Puebla de oficinas de la SEP.

Cada mañana celebra una conferencia de prensa en donde informa sobre los reportes de seguridad procedentes de todo el país; solo falta la formalización de la Guardia Nacional; está en marcha la Ley Orgánica de la Administración Pública, bajando los salarios de todos los funcionarios; se crearon tres Secretarías: Bienestar, Seguridad y Protección Ciudadana; les fueron retirados seguridad y pensiones a los ex presidentes; mantiene contacto directo con la gente y se procura la entrega de ayuda para todos los damnificados, lo cual comenzó ayer en Nayarit y en ello se incluye no solo aportación económica sino entrega de mobiliario del hogar perdido durante catástrofes naturales. Se formalizó el esquema de compras consolidadas a través de la Secretaría de Hacienda; crearon las comisiones de consulta y se le dio estructura a la figura de superdelegados estatales; eliminación del chantaje y espionaje político a adversarios y funcionarios no afines, entre otros de gran impacto social.

Estableció los lineamientos de la política de comunicación gubernamental; se dio entrada a la Ley que crea el Instituto de Pueblos Indígenas: dentro de los puntos relevantes ya que permitirá dar verdaderos golpes a las finanzas de los capos y de todos aquellos acumuladores de fortunas mal habidas, está la reforma a los artículos 19 y 22 para dar paso a la extensión de dominio. Están en marcha auditorías a las empresas concesionarias o adquirientes en las Rondas de subasta petrolera; se han dado los primeros pasos en la Unidad de Inteligencia financiera para investigar lavado de dinero y empresas fantasma creadas o utilizadas por funcionarios públicos: se elevó a delito grave sin derecho a fianza: robo a casas habitación, abuso de autoridad, peculado, huachicoleo, corrupción y los referentes a ataques sexuales; va tomando forma el nuevo sindicalismo y se advierte un aumento a los recursos para obras en estados y municipios. Creación de la Coordinación Memoria Histórica y Cultura de México.

A punto de concretarse se encuentran: reducción del IVA y del ISR; aumento al salario mínimo; alza a los sueldos de burócratas que perciban menos de 20 mil pesos: transformación de los consulados mexicanos en EU a procuradurías para la defensa del migrante; eliminación de plurinominales; derogación de la reforma educativa; cierre del esquema financiero de bonos del NAIM; control de precios de alimentos básicos.

Como puede apreciarse ha sido una primera semana al frente del Ejecutivo Federal sin descanso así que, o le siguen el paso o habrán de recordar que, quien les dio la confianza también puede retirárselas.

UNOS RENGLONES MÁS

Desapareció el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y en su lugar se constituye la Agencia Nacional de Inteligencia, la cual depende de la nueva Secretaría de Seguridad Pública. El CISEN desapareció en virtud del uso político que se ha hecho históricamente de él, lo cual lo deslegitimó, explicó Alfonso Durazo, quien aseguró se va a recuperar todo aquello rescatable de ese organismo, particularmente el personal, el cual ha tenido un desempeño institucional y ha cumplido con la labor de inteligencia con sentido de ética.

Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo, confirmó esta semana se liquidará al Consejo de Promoción Turística de México (CPT), hasta ahora el órgano encargado de coordinar, diseñar y operar las estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional. En conferencia de prensa dijo la promoción turística internacional continuará, pero bajo una plataforma tecnológica que se presentará próximamente. Precisó que el 100% de los recursos provenientes del Derecho de No Residente (DNR), el cual pagan los turistas por ingresar a México y eran destinados al CPT, se destinarán para la construcción del Tren Maya.

Se constituyó el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para atender a la población indígena de México, el cual será dirigido por Adelfo Regino Montes, el hombre que le entregó el bastón de mando de pueblos originarios. En México existen 68 pueblos indígenas, con 364 variantes lingüísticas y 15.7 millones de personas se asumen como indígenas, según datos oficiales, las cuales se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas.

El Senado de la República aprobó el dictamen para modificar la Banda Presidencial, la cual tendrá los colores de la Bandera Nacional en franjas de igual anchura, colocadas longitudinalmente, correspondiente el color verde a la franja superior. El orden de los colores fue modificado en junio de 2010, lo cual desdeñó una parte importante de la historia de México. Ahora se recupera el uso histórico dado durante casi 17 sexenios, desde la administración del general Plutarco Elías Calles, en 1924, y hasta el 2010.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara baja aprobó ya el dictamen para que el Presidente de la República pueda someterse a una consulta de revocación de mandato, además de que las consultas populares sean anuales y sus resultados vinculatorios. A través de Juan Pablo Castañon, se hizo público el compromiso de los empresarios de apoyar lo planteado por AMLO al ofrecer a los jóvenes capacitación, trabajo y salario. Y así, uno a uno se van conquistando espacios opositores y cerrados. Ese ejemplo de arduo trabajo es, junto con la conducción personal, los mejores botones de muestra del objetivo de transformar todo aquello causante de la crisis presente en el país.

DE LOS PASILLOS

El nuevo gabinete de seguridad centró este viernes su atención al robo de combustible a Pemex. De enero a septiembre, Pemex reporta 11 mil 240 tomas clandestinas en sus ductos, la cifra más alta reportada por la empresa en su historia. Puebla encabeza el robo de hidrocarburos con mil 636 tomas ilegales, seguido de Hidalgo con mil 491 y Guanajuato con mil 352. En focos rojos también se ubican Estado de México con mil 140 y Jalisco con mil 129… El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que en institutos como el de Transparencia y el de Evaluación Educativa ganan sueldos de hasta 300 mil pesos, y reiteró que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”. Eso, se recuerda, también es corrupción.

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com

Esperamos sus comentarios al correo: Lilia_arellano@yahoo.com;

Facebook.com/Liliaarellanooficial – Twitter @Lilia_Arellano1

Disfruta de los programas que tenemos para ti en nuestro canal oficial de Youtube.com/liliaarellano