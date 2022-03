Estado de los estados por Lilia Arellano

“El exiliado mira hacia el pasado, lamiéndose las heridas;

Ciudad de México, 22 de marzo de 2022.- Tras la eufórica inauguración del pequeño, insuficiente, inacabado y opaco “Aeropuerto Internacional” Felipe Ángeles, los ojos de la opinión pública se posan en los problemas de fondo de la República. En este adverso contexto, junto con la ola de violencia, la crisis económica y la sanitaria de las cuales dicen, van de salida, se encuentra la migratoria, en donde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sigue haciendo el trabajo sucio a la administración de Joe Biden, quejándose de falta de apoyo, de injerencias, hablando de respeto y soberanía, o sea, manejando como suele hacerlo, el discurso de doble cara.

A lo largo de la frontera de México con Estados Unidos permanecen unos 25 mil migrantes en busca de asilo, pero un cálculo extraoficial del Departamento de Seguridad Interior (HSD) estadounidense advierte serían hasta 170 mil migrantes de México y Centroamérica quienes tratarían de cruzar la frontera para pedir asilo en cuanto termine la medida Título 42, la cual cumple esta semana dos años en vigor. En Tijuana, Baja California, migrantes varados marcharon el lunes para manifestarse en contra del rechazo de solicitudes de asilo político o humanitario bajo el pretexto de frenar la pandemia del Covid-19, amparada bajo el llamado Título 42 alcanzando sus mayores niveles durante el gobierno de Donald Trump.

En tanto, en la frontera sur de México, el Instituto Nacional de Migración informó de la suspensión temporal y hasta nuevo aviso de las operaciones de su oficina en Tapachula, Chiapas, luego de “la irrupción de personas migrantes a las instalaciones, promovidas por seudo líderes, quienes, exigiendo la atención inmediata, provocaron lesiones físicas al personal migratorio y afectaciones al equipo e instalaciones”. Este hecho se da luego de semanas de manifestaciones y protestas las cuales han derivado, incluso, en enfrentamientos violentos con migrantes quienes exigen documentación oficial para poder radicar en México.

EL TEMIBLE T-42

“La administración de Trump convirtió en arma la sección de salud pública de Estados Unidos, Título 42, para expulsar a las personas migrantes que buscan protección en la frontera. Esta política es cruel e ilegal, devuelve a las familias al peligro, negándoles el derecho legal a solicitar asilo”, señalaron integrantes de grupo Defend Asylum. Los activistas destacan la insistencia del gobierno de Joe Biden para mantener este Título a pesar de su promesa de restaurar el asilo y de escuchar a la gente. Sin embargo, desde el inicio de esta administración, la organización Human Rights estima se han registrado 9 mil ataques contra migrantes expulsados bajo el T-42 , quienes huyeron de casos graves de violencia en sus países, como secuestros violaciones, tortura e incluso asesinatos, y recordaron: las leyes de Estados Unidos permiten a los migrantes solicitar asilo.

La situación de los rusos migrantes también es frustrante, porque no consiguen entrar como los ucranianos, a pesar de haber abandonado su país por la guerra. Las autoridades estadounidenses han dejado pasar a decenas de ucranianos esta semana, pero los rusos siguen en el limbo, lo cual ha propiciado se instalen campamentos en el pavimento junto a una valla fronteriza, desafiando las advertencias de las autoridades mexicanas para lograr se vayan. De acuerdo con las Naciones Unidas, más de tres millones de ucranianos se han convertido en refugiados, la mayoría de ellos en países fronterizos con Ucrania. Miles de rusos también han abandonado su país. Algunos ucranianos, una vez cruzada la frontera de Tijuana han obtenido permiso para permanecer en Estados Unidos durante un año. El jueves próximo pasado, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, aseguró estaba el gobierno ayudando a las personas que huían de Ucrania y estaban considerando otros programas para ampliar la ayuda humanitaria. La frontera de Estados Unidos y México se ha cerrado a la mayoría de los solicitantes de asilo bajo el argumento de mantener una política contra la pandemia del coronavirus, lo cual tiene validez al considerar lo insalubre de las condiciones de sobrevivencia de estos grupos y el hecho de no estar vacunados.

En Tijuana, Enrique Lucero, de la oficina de atención a migrantes aseguró sin fijar fecha exacta, el Título 42 terminará en abril, Así, el HSD se prepara para responder a flujos de migrantes mediante un Centro de Coordinación de la Frontera Sur (SBCC) “recientemente creado, y no informado anteriormente. Se trata esencialmente de una sala de guerra para coordinar una respuesta interinstitucional”, destacó Axios, un sitio web de noticias e información estadounidense. La administración del presidente Joe Biden tiene en marcha desde diciembre nuevamente el programa Quédate en México, en donde se instruye a los solicitantes de asilo que admite Estados Unidos permanezcan en ciudades de la frontera de México. Sin embargo, ese programa solo acepta a siete nuevos migrantes por día a lo largo de toda la frontera, y únicamente venezolanos, nicaragüenses, cubanos y colombianos.

Para Norma Chávez Thompson, directora regional de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en la región fronteriza de California, “las personas que huyen de la persecución, la violencia y la guerra tienen el derecho legal y humano de buscar asilo en Estados Unidos. Las políticas de la era de Trump que siguen vigentes hoy en día, en particular Título 42 y Quédate en México, perpetúan la violación de los derechos fundamentales de las personas por parte de nuestro gobierno”.

Durante su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, el presidente López Obrador cuestionó la rapidez del Congreso de Estados Unidos para aprobar ayudar a Ucrania y su demora de años para apoyar a los migrantes mexicanos y centroamericanos que radican y trabajan allí. El mandatario destacó las acciones llevadas a cabo por su administración para atender el problema migratorio, como la implementación de los programas Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro en Centroamérica, y se quejo nuevamente por la falta de apoyo de los congresistas. “Es muy buena la relación bilateral (con EU) pero hay mucha burocracia también allá, yo creo que el elefante ése está más grande y reumático que el de nosotros”.

AMLO refirió su encuentro con el secretario de Seguridad estadounidense, Alejandro Mayorkas, el pasado 14 de marzo, en el cual se abordaron distintos temas, entre ellos la aplicación de una política en Centroamérica. Puntualizó en el respeto del actual gobierno de EU con México, sin embargo, admitió hubo presión por parte del ex fiscal del gobierno estadounidense, William Barr, para influir en temas internos de México como la seguridad y el combate al crimen organizado. El mandatario mexicano narró: “Dijo que fuimos muy celosos de defender nuestra soberanía y ellos fueron muy respetuosos y hubo, y él lo cuenta, diferencias, dos políticas distintas y habla de algo que simplifica mucho las cosas, pero que al mismo tiempo demuestra que tenemos posturas distintas no solo con el gobierno de Estados Unidos sino con mucha gente de muchas partes del mundo y con el bloque conservador de México todo esto que se resume en la frase de “abrazos, no balazos”.

Y, en otra frase también se resume: “por eso estamos como estamos”.

DE LOS PASILLOS

Los proyectos del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, proponen conceder el amparo liso y llano a Laura Morán y Alejandra Cuevas para cancelar los procesos iniciados en su contra por la muerte del hermano del fiscal Alejandro Gertz Manero, Federico, y ordenar la inmediata libertad de la sobrina política del funcionario. Dichos proyectos, dados a conocer oficialmente la tarde de ayer, consideraron que en el caso de Alejandra Cuevas no existe el delito por el cual deba permanecer presa, pues se le asignó el deber de salvaguardar la vida de Federico Gertz en su carácter de garante accesoria, y el ministro señala que conforme a la Constitución “no hay delito sin ley”. En el caso de Laura, ex pareja de Federico, el ministro consideró se le asignó un deber de cuidado “que excede el límite de lo razonable”…. Ojalá el aterrizaje forzoso del Felipe Ángeles o Aeropuerto de Santa Lucía, no sea la crónica de un suceso previsto y anunciado.

