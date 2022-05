Estado de los estados por Lilia Arellano

“Si haces una mala elección, engendrarás

un monstruo”: Mathias Malzieu

Cortinas de humo para ocultar al gobierno fallido

Primero es ganar elecciones que ver generaciones

Se le acumulan funcionarios delincuentes a la 4ª T

Un cuarteto sucesorio visualiza Ricardo Monreal

Ciudad de México, 3 de mayo de 2022.- Las cortinas de humo parecen no tener fin y la emisión de promesas mucho menos. La propuesta de reforma electoral enviada a la Cámara de Diputados antes de cerrar el actual periodo ordinario de sesiones es, según lo han declarado los líderes de partidos opositores a Morena y sus aliados, nefasta para México y por lo tanto no será aprobada. Pero para el tabasqueño es básica, fundamental, para entretener a esos políticos quienes, de por sí, no se ocupan de las circunstancias salpicadas de fatalidad en las cuales viven los ciudadanos. Se pretende destruir al INE cuando ya se destruyó el sistema de salud y el educativo está agónico.

Se aseguró tendríamos un sistema similar al de Dinamarca, único y obtuvimos un inútil Insabi, la conformación de una empresa para distribuir medicamentos que nunca ha funcionado y ahora habrá de esperarse la llegada del 2023 y …ya veremos. Metidos como se encuentran para poder sacar adelante el proceso del próximo 5 de junio, los morenistas y su creador utilizan cualquier tema, lo ubican en el templete mañanero y pretenden controlar una agenda en la cual no sobresalgan todas sus ineficiencias, la incapacidad y la irresponsabilidad que les son ya características. A lo de la escandalera de la reforma electoral le sigue la programación del viaje, lo alarga, lo acorta, habla de unos temas para saltar a otros y sobre la inseguridad no menciona una sola palabra.

Ha preferido referirse a Joe Biden solicitándole invite a todos los países de América porque, los no incluidos, argumenta, no están en otro Continente ni en otra Galaxia, que hacer mención de todo lo desconocido sobre la tragedia de la Línea 12 del Metro. Considera de mayor lucidez confirmar la compra de 42 convoyes para el Tren Maya que escuchar a quienes se oponen a la construcción de una obra depredadora. Ordena abrir acciones legales contra Calica -empresa instalada en Quintana Roo para la extracción de piedra caliza, arena y piedra, para su exportación a Estados Unidos, misma con dos concesiones para manejar terminales marítimas-, y no respeta los Amparos obtenidos para detener la depredación de la selva quintanarroense.

Como tampoco ordena se investigue a su fiscal delincuente confeso Alejandro Gertz Manero o se haga lo correspondiente con la exdirectora del Metro Florencia Serranía, o llevar ante ministeriales a quienes aprobaron el proyecto de la Línea 12, se encargaron de su construcción y del mantenimiento. Para sus fines electoreros nada mejor que seguir prometiendo y de nueva cuenta saca el Internet y asegura dotará de este servicio a todo el país, como si no supiera de todas esas zonas en donde se quedaron los niños sin estudiar durante la pandemia porque no solamente carecen de esa herramienta, no tienen luz, tampoco televisiones y, obviamente, carecen de teléfonos celulares. Habla de los beneficios en Guatemala y supuestamente en la región centroamericana cuando el Tren Maya quede listo y no de los que debieran recibir quienes están en el comercio informal, los cuales suman decenas de millones de mexicanos.

Y así podemos seguir con todos los renglones abordados en las mañaneras, los cuales de informativo no tienen nada, excepto cuando se trata de conocer si la “no primera dama” va acompañando a su señor esposo o si lo alcanza después de ir de visita a la Casa Blanca para festejar una fecha muy mexicana: el 5 de mayo. Ya el asunto está para locos, de ahí se celebre no cerrarán los hospitales psiquiátricos, en donde, a decir del titular de Salud, Jorge Alcocer, se atiende la salud mental porque, en la pandemia “se elevó pero vamos saliendo de ella”. ¿Insistirán en decretar la desaparición del Covid a sabiendas de la existencia permanente del virus? Tan desubicados andan los del gabinete lopezobradorista que el de Salud considera a los trabajadores de la construcción importantes para la transformación de ese sistema ¿acaso pensará suplir con ellos el faltante de 32 mil trabajadores en hospitales instalados en 15 estados? Ahora se cantará: “te cambio la pala por el bisturí”…?

Visto está, el interés del tabasqueño se centra en la concentración del poder, no solo en este sexenio sino en los venideros. Quiere sea solo su voluntad la que cuente para definir el rumbo del país y su gobernanza. Su jugada es clara, es inocultable su intento deliberado de apropiación institucional

TRAGEDIA DE L-12: AMLO PROTEGE A SUS “CORCHOLATAS”: PAN

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, acusó a López Obrador de seguir protegiendo a sus “corcholatas” de cara a las elecciones del 2024 a pesar de ser los responsables del colapso en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, ocasionando 26 personas fallecidas y más de un centenar de heridos. En la sede nacional del PAN, Cortés expuso: Marcelo Ebrard, actual canciller de la 4T, fue el responsable de la construcción del proyecto de la Línea 12, el cual no cumplió con las especificaciones, duplicó el presupuesto inicial y cambio los trazos de las vías. “Hay una enorme responsabilidad de las hoy corcholatas. Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, así como del líder de Morena, Mario Delgado, quienes son encubiertos por el presidente López Obrador, porque a un año de la tragedia no hay un solo detenido, no hay responsables”.

“Claudia Sheinbaum es responsable por omisión, por no haber hecho los mantenimientos preventivos, necesarios a pesar de las denuncias ciudadanas y por en un año no poder reparar la Línea 12 de Metro afectando a seis millones de personas diariamente. Cuánta inversión,, cuánto dinero público está ahí parado por negligencia, por incapacidad, por indolencia, por corrupción. Marcelo Ebrard debe rendir cuentas junto con Mario Delgado por acción y Claudia Sheinbaum por omisión y el presidente López Obrador debe dejar de protegerlos, de encubrirlos”. Y le faltó la exdirectora Florencia Serranía y por supuesto la constructora de Carlos Slim. Justo un año después de la tragedia de la Línea-12, víctimas, deudos y aún lesionados del desplome de dos vagones del Metro regresaron a la llamada “zona cero”.

DE LOS PASILLOS

México es el segundo país del mundo más violento para la prensa, solo después de Ucrania, donde se vive una guerra, alertó la organización Human Rights Watch (HRW). En tanto, la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) clasificó a México con una “situación difícil” para la prensa en su edición 2022 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. “Año tras año, México se mantiene como uno de los países más peligrosos y mortíferos del mundo para los periodistas”, indica el informe…Para el reporte de las seis de la mañana del gabinete de seguridad reunido en Palacio Nacional: domingo primero de mayo: 112 asesinatos. Para pasar el trago amargo fue mejor irse a Dos Bocas y hacer todo tipo de bromas con los trabajadores para festejar su Día y de paso hablar de sus “corcholatas” ahora ubicadas en un Diamante beisbolero… Escribió Santiago Nieto: “Una institución política extractiva sería aquella que privilegia a un grupo y concentra el poder en perjuicio de los demás. Por su parte, una institución económica inclusiva será aquella que permita la presencia de todos los grupos”, él ¿a cuál le tira después de la expulsión?… Las traiciones de los Aysa campechanos aún no terminan, ni las del papá ni las del hijo. Alejandro Moreno está pagando muy caro haberle dado confianza al hoy embajador en República Dominicana. Le encargó la silla y se sirvió con ella…

Otra de las ventajas del senador Ricardo Monreal es no andarse por las ramas. En entrevista advirtió que Morena, como partido político, debe tener la capacidad y el talento de abrir el proceso de elección de candidatos a la Presidencia de 2024 y “no satanizar ni perseguir a quienes pensamos diferente, yo no veo más que a tres, sin desdoro y sin tratar de hablar mal de nadie, pero veo con mayor presencia y fuerza a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard y a un servidor. Al final, si nosotros tres o el propio Adán Augusto, que lo acaban de destapar en Tabasco, si los cuatro no nos ponemos de acuerdo y uno de ellos, el que se salga con 10%, ya no le pidas más, de intención de voto que arrastre afuera”, va a afectar al movimiento de la 4T.

