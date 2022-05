Estado de los estados por Lilia Arellano

“La única función de la predicción

económica es hacer que la astrología

parezca algo más respetable”: JK Galbraith

Estanflación

Presenta AMLO una planeación fallida

Logra EU exhibir deficiencias de la 4T

Ciudad de México, 4 de mayo de 2022.- En todo el periodo de la administración del presidente López Obrador, México resiente un crecimiento nulo, de hecho negativo y en los últimos meses una alza creciente de los precios de todos los artículos de consumo, los energéticos y el transporte. La inflación supera 7.5 % en las últimas 10 quincenas. Esta conjunción es conocida internacionalmente como estanflación y la medicina para atacarla planteada por el inquilino de Palacio Nacional es apenas una aspirina para tratar un cáncer nacional originado también por causas externas. Su estrategia, adelantan expertos no funcionará pues su impacto en el índice inflacionario será solo marginal. Del crecimiento económico ya ni hablamos pues ya se advirtió de un sexenio perdido en la materia con su consecuente impacto en el aumento de la pobreza y la pobreza extrema en todo el país.

México resintió un decrecimiento de -0.2% en 2019, de -8.2% en 2020, rebotó 4.9% en 2021, y para este año se espera un crecimiento -recuperación- de apenas 1.7% de acuerdo con los expertos. Esto nos da un decrecimiento promedio en los primeros cuatro años de la gestión de López Obrador de -1.9 por ciento del PIB nacional, muy lejos del crecimiento real alcanzado con el gobierno de Enrique Peña Nieto. El país, crecerá este año menos de 2 por ciento, de acuerdo a las estimaciones de los expertos de la Cepal, el FMI, el Banco Mundial; solo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público confía en alcanzar un 2.8 por ciento, aún muy lejano de la promesa presidencial de crecer al 5 por ciento el resto del sexenio. Esa fue una más de las mentiras descaradas del presidente López Obrador, cuya política económica es la responsable de la situación del país, y no solo la pandemia de Covid-19 y la guerra de Ucrania y Rusia, las cuales incidieron en la erosión de las condiciones económicas.

Además, las familias mexicanas resienten un incremento de los precios de la canasta básica. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en las ciudades el precio de la canasta básica alimentaria se ha encarecido 13.4 por ciento. Las cifras muestran que el valor monetario de la canasta básica alimentaria en regiones urbanas pasó de 1,742 pesos mensuales a 1,975 de marzo del 2021 a marzo del 2022. Y en las zonas rurales pasó de 1,326 pesos mensuales a 1,518, lo cual refleja en esas regiones el encarecimiento de la comida más pronunciado en comparación con las ciudades. Esos valores consideran el consumo básico para una persona. Por eso, un hogar de cuatro necesita, en territorio urbano, 7,900 pesos al mes y un rural, 6,072 pesos.

Comer es más caro en las ciudades en comparación con pequeñas comunidades, y además estas han visto un mayor incremento en los precios y a su vez son hogares mayoritariamente más vulnerables en términos de ingresos y acceso a derechos sociales. Los analistas y las organizaciones internacionales prevén que los precios seguirán aumentando por lo menos hasta el 2024. Dicha situación general en el país impacta directamente en el poder adquisitivo de los hogares y sus niveles de consumo, especialmente de las familias más pobres. Los alimentos de consumo mínimo como frutas, verduras, chiles, carnes, tortillas y lácteos son algunos de los más encarecidos en los meses recientes. Felizmente se dieron a la tarea de incluir en su impresionante lista de 24 productos básicos el papel higiénico, alguien debe haberles informado que ya no se imprimen periódicos y por lo tanto este producto pasó a ser de primera necesidad.

ASPIRINAS CONTRA EL CÁNCER DE LA INFLACIÓN

Se presentó, finalmente, un plan de contención de la inflación, tras un largo periodo de resentirse en todo el país. Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó las 16 medidas del plan para combatir la inflación cuyo objetivo es evitar incrementen sus precios diversos bienes y servicios. Para concretar este programa se buscó a los grandes productores de diversos alimentos, así como a cadenas comerciales, considerando son quienes tienen más poder en el mercado. La estrategia está enfocada a 24 productos de la canasta básica, como jitomate, limón, manzana, naranja, papa, zanahoria, tortillas, huevo blanco, azúcar, frijol, leche, papel higiénico, pan de caja, pollo, bistec de res, atún y sardinas.

Las medidas del Paquete Contra la Inflación y la Carestía, presentado en la conferencia mañanera de ayer enmarcan: estabilizar el precio de la gasolina, diesel, gas LP y electricidad; aumento de producción de grano; entrega de fertilizantes; eliminación de cuota compensatoria del sulfato de amonio; fortalecimiento de la estrategia de seguridad en carreteras; no incremento en peajes de carreteras; extensión de Carta Porte; no incremento a tarifas ferroviarias, no contraprestación por interconexión; reducción en tiempos y costo de despacho aduanal; despacho ágil de carga en puertos marítimos; aranceles cero a la importación; constricción de reserva estratégica de maíz, frijol, arroz y leche; fortalecimiento del Programa de abasto Diconsa/Liconsa; participación privada en el Paquete; y no incremento de precios en servicios de Telmex y Telcel.

Las razones por las cuales se augura un fracaso son muchas y van inscritas en cada uno de los renglones expuestos. Estabilizar el precio de los combustibles a través de la eliminación de un impuesto, de la creación de un subsidio, genera más daño que beneficio. Gas y electricidad ya tienen de por sí un descontrol visible e imparable. Se revela que no han cumplido con la gente del campo ni les han entregado fertilizantes y mucho menos han hecho realidad los apoyos prometidos Tan es copiosa y cuantiosa la importación de productos básicos que se promete no aumentar costos a los despachos aduanales, evitar pérdidas agilizando los movimientos en los puertos marítimos y lo referente al arancel cero a la importación, se deja a la imaginación o a la bondad o amistad de quien requiere traer mercancía extranjera, determinar cuáles sí y cuáles no pagarán esta tarifa

Analistas económicos, incluso del propio Banxico, dudan de la eficacia del plan de AMLO. La estrategia contra la inflación del mandatario tendrá un efecto marginal contra la subida de precios debido a no atacar el origen del problema. Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) sostuvo este cuadro inflacionario difícilmente se va a poder controlar desde los precios, porque no se atienden las causas. Para Sofía Ramírez, directora general de México, ¿Cómo vamos?: “La única manera de contener el aumento de precios, sobre todo de la comida, es ampliando la producción, y la única autoridad que puede hacer algo respecto a la preservación del poder adquisitivo de la moneda mexicana es el Banco de México”. El grupo JP Morgan advirtió que dicho plan para contener precios podría tener impacto negativo en el mercado en términos de producción y crear un mercado negro; además, no tendría el efecto esperado, ya que los aumentos son generalizados y van más allá de la canasta básica.

JP Morgan destaca: la política de precios no debe estar diseñada para abordar problemas de corto plazo, sino ser parte de una estrategia a largo plazo para evitar entrar en un ciclo de retroalimentación negativa; además, no debe ser un reemplazo del ciclo de alzas del Banxico, sino un complemento para anclar con éxito las expectativas de inflación de corto, mediano y largo plazo. Además, el obligar a las empresas, en particular a las pequeñas y medianas con poco o ningún poder de mercado, a fijar precios podría ejercer una mayor presión sobre sus márgenes después de 2 años de escaso apoyo gubernamental durante la pandemia. “Creemos que si se implementa un plan de este tipo, es poco probable se logre un efecto completo, ya que además de los detalles logísticos complejos que justifican su implementación, los efectos colaterales ya son generalizados y van más allá de la canasta básica”.

Pero para el tabasqueño es suficiente con su palabra para hacer desaparecer la inflación. No importa si el pasado reciente revela una cantidad de improperios dirigidos a quienes ahora conmina al diálogo, no sin antes dejar clara la necesidad de llegar a acuerdos y no de implementar medidas coercitivas. O sea, las amenazas también surten efecto o buscan disfrazar una serie de beneficios para quienes, como en el caso de Telcel y de Telmex ofrecen no incrementar las tarifas. ¡Qué tiempos señor don Simón!

DE LOS PASILLOS

México seguirá haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos para contener la migración centroamericana. El presidente López Obrador confirmó que en la conversación sostenida con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, su administración aceptó reforzar la seguridad en la frontera sur ante un inminente aumento del flujo migratorio por la posible eliminación del Capítulo 42. El mandatario justificó que esta medida es para proteger a los centroamericanos porque es peligroso cruzar México para llegar a la Unión Americana. López Obrador señaló que no solo es con medidas coercitivas como se resolverá el problema de la migración, y por eso pidió a Estados Unidos apurar la inversión en Centroamérica para promover empleo y desarrollo. Además, planteó la importancia de una integración económica regional porque Estados Unidos no tiene fuerza de trabajo…Lo anterior es la aceptación tácita de la inseguridad que priva en el territorio nacional, independientemente de dejar suficientemente clara la inexistencia de una política exterior eficiente en la cual se enmarquen muy claramente las relaciones con el vecino del norte. Por si fuera poco lanza su promoción para lograr se contrate más mano de obra tanto de mexicanos como de centroamericanos y ¿no le parece indigno?

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp