“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“El poder y del despotismo duran poco”: Séneca Anneo

Movilización popular contra Peña Nieto

Neoliberalismo sustituyó a desarrollo autosuficiente

Viene nuevo modelo económico para México por DT

Morena adelante en Edomex; aborta alianza PAN-PRD

Incrementa ola de violencia, confirman datos oficiales

Se aproxima una multitudinaria marcha de campesinos. Serán miles los presentes en el Zócalo de la capital de la República justo el día de la reunión de Peña Nieto con Trump. Dejarán claro hasta donde ha llegado la dependencia alimentaria, el abandono al campo, la pobreza y la miseria en la cual intentan sobrevivir mientras algunos de sus líderes, cooptados por el gobierno, tienen una existencia plagada de lujos hasta llegar al extremo, como sucede con los líderes sindicales, de portar en las muñecas relojes cuyo precio oscila entre los 200 mil y 250 mil dólares. También correrán por fin el telón con el cual cubren los miles de millones de pesos en subsidios entregados a Maseca, a Gruma; se revelará la compra de productos como el maíz, en el cual los procesos de siembra y crecimiento van acompañados de elementos dañinos a la salud de los humanos.

Se alejaron del cultivo de producto con el cual se caracterizó a nuestras culturas, el ícono aparecido antaño en todas las referencias hacia los nacidos en estas tierras; se quedaron atrás, muy atrás “los hombres de maíz”. Con esta determinación se rompió toda una cadena de producción y, obviamente, de empleo iniciada en las siembras, en la transportación del producto, en las nixtamalerías y las tortillerías. Suplieron todo con harina y dieron a las cadenas comerciales los permisos requeridos para vender este alimento cuyo precio anterior permitía, por lo menos, llenar el estómago de muchos mexicanos por la vía del taco, aunque fuera relleno solamente de sal.

Para México hubo buenos tiempos, se contaba con funcionarios y gobernantes mucho menos ambiciosos. El desarrollo se mantuvo satisfaciendo el mercado interno, el nacional, apoyando a los productores, llevándolos por el camino de la exportación de excedentes para no caer en desabasto. Ni siquiera la Coca Cola y ahora sus diferentes marcas adquiridas por la quiebra de otras embotelladoras, era el refresco más solicitado. Se contaba con los Pascual, los primeros en tener tetrapack en el envasado de su producto, los famosos Boing cuya publicidad señalaba estaban elaborados con fruta natural, los fabricantes estaban registrados como cooperativa y eso les permitía tener buenos precios en el mercado. Había Lulú, Chaparritas El Naranjo, Delaware Punch. En las entidades se vendía: en el Norte, el Del Valle; en el sureste: Sidra Pino y Soldadito de Chocolate; en el centro surgieron la Sangría Señorial y los batidos. Tehuacán era la denominación de las aguas minerales. Las Colas eran para las cubas.

La diversificación del mercado estaba presente en todo. Abundaban las marcas de ropa nacionales: para la interior de mujeres estaba Lovable, Pantarrab y otras sin acceso a la publicidad pero expuestas para ser adquiridas en todas las tiendas y mercados. Los señores tenían Donelli para los calcetines, Zaga para ropa interior y posteriormente para camisas, los trajes era Riviera o los Sidi, marca también expendedora de casimires. Vestidos diseñados por Capuano Hermanos o Marsel o Farca -todos costaban cien pesos- o los nunca olvidados suéteres de Vanity tenían gran demanda. Los juguetes conformaban otra importante industria y su producción respaldaba la existencia de cientos de jugueterías ubicadas en las grandes avenidas de las ciudades capital de los estados.

Los jugos como Del Valle, las cervezas bajo la marca Corona, pero con nombres Dos Equis, Victoria, en el sur Pacífico, León, Negra, tenían hasta a sus bebedores cautivos. La Victoria, por ejemplo, era para una mayoría dedicada a la construcción. Los dulces y chocolates también eran locales. Los de Escalona inundaban las dulcerías de los cines con piñones, enjambres de nuez, nueces de la India, Los chicles Canel´s eran la competencia de los Adams e hicieron surgir el “bomba”. Cerezas al licor eran vendidas en las áreas de venta de los Sanborn´s y las producía una familia descendiente de españoles de los llegados como refugiados.

Zapatos había para todos. Los de marca más conocida eran los Canadá, pero estaban los fabricados y distribuidos por Tres Hermanos y El Taconazo Popis. En pleno centro de la Ciudad de México se situaba el mercado del calzado, muy grande, con cientos de locales en donde lo más cotizado eran los de fabricación en León, Guanajuato. En esta elaboración se daba mucho empleo en las curtidurías aunque a nadie le gustaba pasar por enfrente por el olor despedido. Los había hasta de plástico de la marca Ten-Pak usados por quienes ocupaban agua de manera permanente en sus labores. Pasadores, cerillos, agujetas eran auténticamente nacionales. Algunas marcas procedían del extranjero, otras eran abiertamente fábricas sucursales, pero sin excepción la materia prima y la mano de obra eran mexicanas.

De alto consumo era el café Legal, los enlatados Herdez tuvieron inclusive su etapa de exportación. Abundaban las panaderías. El precio del pescado y los mariscos era muy bajo porque el país contaba con flotas importantes. Se fueron apagando los lecheros y las áreas en plena zona urbana en donde había vacas y cerdos y concentraron la producción para venderla a Lala –La Laguna- y otras marcas con las cuales intentaba acaparar la Nestlé algún mercado con su leche condensada. Industrias Mabe contaba con refrigeradores, lavadoras cuya competencia también tenía armado completo en México. Entre otras fabricaciones del Sindicato Petrolero comandado por Joaquín Hernández Galicia estaban los televisores, se compraban en los Estados Unidos los cinescopios pero todo el mueble de madera conocía de la mano de obra mexicana. La CTM llegó a fabricar bicicletas.

En las vajillas aparecía el registro Vasconia, fabricantes también de todos los implementos para la cocina, cucharones, cucharas, ollas, sartenes. Cerámicas y Azulejos El Águila, contaban con lo necesario para equipar baños y forrar fachadas con el material llamado muravitro o con el desperdicio de los azulejos pequeños, su venta los transformó en Ideal Standar, pero quienes intervenían en elaboración y venta eran los connacionales. Medidores de luz y lo necesario para el equipamiento eléctrico hizo surgir a una de las familias más ricas, los Peralta Díaz Ceballos, poblanos, bajo el nombre de IUSA, Industria Unidas, S.A.

La transportación de una gran mayoría de productos era por ferrocarril, interminable parecía la gran cadena de vagones. Por carretera, los tráilers, no contaban, como ahora, con doble y triple remolque -los cuales han causado un sinnúmero de muertes al volcarse sobre otros vehículos-. La gasolina era barata porque había refinerías con producción suficiente como la instalada en plena capital de la República, en Azcapotzalco, cerrada sin ninguna razón válida y convertida en un gigantesco basurero anunciado como parque público. Importantes eran las armadoras de autos e inclusive se llegó a la presentación de tractores.

Contar con las materias primas para la elaboración de la mayoría de los productos a consumir dentro del mercado interno es un elemento desperdiciado ante la comodidad de importar y satisfacer las necesidades llevándose unas buenas comisiones sin reparar en los daños provocados en el desarrollo del país. Dicen sobre los sustos y temores que provocan reacciones y pudiera ser este el momento de abrir los ojos, situarse en ese pasado altamente productivo y marcar el arranque de una nueva etapa. Lo peor no ha pasado, aunque si podemos afirmar que nos encontrábamos mejor cuando creíamos haber caído en la desgracia.

NUEVO MODELO ECONÓMICO RETRO

Mientras se fragua un nuevo modelo económico y político para México enfocado al mercado interno y a la diversificación de exportaciones, con la cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el fin de la presidencia de Enrique Peña Nieto, sus erróneas políticas económicas se resienten en el bolsillo de los mexicanos. Los aumentos a las gasolinas, gas y electricidad provocaron se incrementara, durante la primera quincena de este año, la inflación medida a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), un 1.51 por ciento, con lo cual se alcanzó una tasa de inflación anual de 4.78 por ciento, cifra por arriba del rango objetivo del Banco de México, el cual indica una tasa de 3%, más menos un punto porcentual.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en los primeros quince días del año, la gasolina de bajo octanaje aumentó de precio en 16.80 por ciento, mientras que la de alto octanaje lo hizo en 21.67 por ciento y el gas LP en 17.81 por ciento. El incremento de estos productos se reflejó en el agregado de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, el cual aumentó 8.88 por ciento en la quincena y 11.97 por ciento respecto al año pasado. Además de la gasolina, los consumidores resintieron las mayores alzas en la cebolla, el autobús urbano y los derechos por suministro de agua con alzas quincenales de 11.6, 3.94 y 2.34 por ciento, respectivamente.

El gasolinazo se trata de una mera medida recaudatoria. De 2015 a 2017 se habrán recaudado por concepto de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas y diesel, 870,000 millones de pesos, cifra que representa 84% del monto de los subsidios que se otorgaron entre 2006 y 2014 a los energético, que totalizó un billón 37 mil millones de pesos, de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La decisión de liberar las gasolinas fue correcta en términos de sostenibilidad de las finanzas públicas, según el académico del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Fausto Hernández, quien no obstante considera se debió complementar con otras medidas fiscales de carácter social y ambiental, las cuales le habrán dado mayor legitimidad.

En otros países, la liberación de los precios de las gasolinas fue acompañado por una reforma fiscal, la cual permitió financiar sistemas de seguridad social que dieron cobertura a toda la población, quien percibió beneficios tangibles tras la eliminación de los subsidios energéticos, en particular para compensar los efectos sobre la población más pobre. Pero en México no se hizo a pesar de que “gravando las gasolinas y las fuentes fósiles, al igual que el consumo de forma generalizada con el IVA, podríamos financiar un esquema de seguridad social universal. Incluso podríamos quitar los impuestos al trabajo para fomentar la formalidad y compensarlos con otros de alto poder recaudatorio, como la tenencia vehicular y el impuesto predial a nivel local”, considera Manuel Molano, director general adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Por presiones del exterior, todo parece indicar México se prepara a diseñar un nuevo modelo económico. Según el secretario de Economía, Idelfonso Guajardo, nuestro país podría abandonar el TLCAN si no logra mayores beneficios en la negociación que propone Donald Trump. El funcionario sostiene llegarán a la mesa de negociación con la idea clara de respetar la soberanía, el estado de derecho y los derechos humanos. “No vamos por menos de lo que tenemos”, puntualizó.

Esta misma semana, Guajardo y el canciller Luis Videgaray se reunirán en Washington con funcionarios del gobierno de Trump para conversaciones sobre temas de comercio, migración y seguridad.

Para Donald Trump renegociar o salirse del TLCAN no es difícil pues cuenta con la mayoría republicana en el Congreso. Para renegociarlo sólo es necesario que una de las partes declare la intención y el resto accedan, según específica en el texto de dicho acuerdo. El artículo 2220 del acuerdo establece que las partes podrán convenir cualquier modificación al Tratado y éste se integrará al cuerpo formal de reglas.

El cambio deberá ser aprobado por los respectivos procedimientos legales en cada país. Es decir, posibles alteraciones acordadas entre los equipos negociadores deben ser aprobadas por los respectivos congresos, debido a que Estados Unidos, México y Canadá tienen un proceso similar para aprobar un tratado internacional.

Si uno de los países decide abandonar el acuerdo, lo puede hacer unilateralmente. El artículo 2205 señala que alguna parte podría abandonar el acuerdo seis meses después de anunciar por escrito a los demás la intención de hacerlo. Aunque un país salga, el acuerdo se mantiene entre los otros dos. Si Donald Trump decide salir del TLCAN podrá hacerlo, aunque el Congreso de EU podría ordenar que no haya abandono. Pero este procedimiento está en duda por una mayoría republicana.

BORULLO MEXIQUENSE

Se rompieron las alianzas planteadas para enfrentar los comicios en Coahuila y el Estado de México ante la presentación de candidatos abanderados por el PAN y rechazados por el PRD. En el caso de los blanquiazules difícil se veía la aprobación de los amarillos al momento de mencionar a Josefina Vázquez Mota, ex candidata de ese mismo partido a la presidencia de la República, y las razones no son pocas, menos aún cuando está muy reciente y en la memoria de la mayoría de mexiquenses el señalamiento hecho a su organización Juntos Podemos, receptora de apoyos gubernamentales para apoyar a migrantes.

La ex candidata negó haber recibido de la Federación a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores más de 900 millones de pesos, pese a la comprobación de contar con oficinas en, por lo menos, 20 ciudades de los EU. También de la SEP, en el tiempo en el cual la Vázquez Mota se desempeñó como titular, hubo aportaciones hasta por 26 millones de dólares. Esta organización tuvo como base para su formación al Instituto Mexicanos al Exterior, aparecida en el organigrama de la SRE, a la cual dejaron sin fondos suficientes para cumplir una labor debidamente aprobada.

A doña Josefina se le dieron todas las autorizaciones y es ahora, justo en estos momentos, cuando deberían pedírsele todas las cuentas ante la situación que priva en torno a los migrantes mexicanos. Aunque desde ahora puede afirmarse en caso de ser ella la candidata oficial de los panistas para contender por la gubernatura mexiquense, cuenta con dinerito para la campaña y quién sabe si los dos ex alcaldes enlistados como aspirantes tengan el mismo respaldo. Por cierto, ¿cuál fue el monto final aprobado para llevar a cabo programas migratorios? ¿Van para el norte, para los connacionales o van para el sur, para hacerles el trabajo de vigías a los vecinos?

Hasta Coahuila llegó el coletazo del Estado de México, lo cual hizo de nueva cuenta la felicidad de los Moreira.

DE LOS PASILLOS

A pesar de los discursos oficiales y la propaganda gubernamental llena de estadísticas sobre la disminución de los delitos de alto impacto, en realidad el gobierno ha perdido el control de la seguridad pública. El año pasado cerró con un aumento de 22 por ciento de los homicidios dolosos en relación a 2015, de acuerdo a estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Las Procuradurías y Fiscalías iniciaron 17 mil 34 indagatorias por asesinatos de ese tipo en 2015 y el año pasado fueron 20 mil 789, es decir, 3 mil 755 homicidios dolosos más. El 2016 es el año con más homicidios dolosos en lo que va de la presente administración del presidente Enrique Peña Nieto y es el tercero más violento de la última década. De las 32 entidades del país, 23 estados incrementaron su número de homicidios dolosos con respecto a 2015, de acuerdo a las cifras del SESNSP: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero (entidad con más homicidios: 2,213), Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas…

“Éramos muchos y parió la abuela”, reza el refrán ahora aplicable a la actividad de terroristas en la cual nos encontrábamos los mexicanos totalmente exentos. La Guardia Civil española detuvo a una mexicana, de nombre Ana Marilú Reyna Castillo, nacida en Monterrey, Nuevo León, supuestamente dedicada a distribuir material induciendo a la realización de estas actividades. Revelan se casó con un sujeto detenido en el 2016, Aziz Zaghnane, integrante de una red de captación y adoctrinamiento terrorista. Se dice pertenece y sigue las directrices del Islam más radical. La juez Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, acusa a Reyna Castillo, convertida al Islam con el nombre de Hajar, de labores de enaltecimiento, adoctrinamiento y captación propios del autodenominado Estado Islámico (EI). En su domicilio se encontraron dispositivos electrónicos donde había una serie de audios incitando de manera explícita a la yihad y ensalzando la figura del mártir. La juez justificó su encarcelamiento ante la gravedad de los delitos y el riesgo de que se fugue, dado su poco arraigo en España por tener origen mexicano y facilidad para viajar a Marruecos, de donde es su marido. La investigación ha apuntado a que la mujer operaba dentro de un grupo organizado de personas que tienen vínculos con distintos países…

Resultaron a todas luces inexplicables las excusas dadas como respuesta a las interrogantes planteadas por los periodistas asignados a entrevistas en la FITUR, en la feria con mayor referencia en Quintana Roo al contarse en ese estado un buen número de inversiones españolas. Se dice sobre la titular de Turismo: no contaba con la información sobre los hechos sangrientos de los últimos días y, por lo tanto, prefirió evadir interrogantes. Marisol Vanegas no es una improvisada en la materia y se antoja son otras las razones por las cuales hizo semejante ridículo. El tema está en todos los medios de comunicación no sólo en ese país sino en toda Europa y América, la fama de Playa del Carmen y Cancún es del dominio público mundial. Se antoja absurdo no acudiera con un portafolio lleno de respuestas, aunque lo cierto es que no las hay. No tienen nada, ni siquiera la estrategia adecuada para combatir a las mafias del narcotráfico. Las balaceras siguen y para lograr tranquilidad los ciudadanos reciben fotos y palabras.

