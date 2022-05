Estado de los estados por Lilia Arellano

“El mayor crimen está ahora, no en los

que matan, sino en los que no matan

pero dejan matar”: José Ortega y Gasset

4T, de fracaso en fracaso

Judicial y Legislativo “¡A sus órdenes jefe!”

Partidos de oposición con pánico electoral

Roo: debate de candidatos: ganó CMJG

Ciudad de México, 24 de mayo de 2022.- No será válido quejarnos si, en el futuro próximo, muchos renglones de nuestra vida cotidiana, e inclusive los relacionados con las proyecciones de futuro, se ven alterados y de fondo. Por un lado está el montaje de un laboratorio de calificación electoral orquestado por Claudia Sheinbaum, en sus afanes muy claros y demostrados de no perder ni un punto del apoyo del primer mandatario. El envío anunciado de una iniciativa para modificar al Instituto Electoral de la CDMX, precede y seguramente pretenden de base a la obsesión presidencial por desaparecer al INE. Las propuestas van directas pero en sentido contrario a lo logrado a partir de la creación de un Instituto autónomo sustento de la democracia.

De salirle las intentona, hasta quienes la aprobarían saldrían perdiendo al depender sus aspiraciones del visto bueno de unos cuantos “ilustres” debidamente seleccionados para recibir órdenes; pero tenemos frente a nuestros ojos y oídos mentiras, expuestas una tras otra y la reacción no aparece. Los ciudadanos hemos dejado de exigirle a los partidos políticos hagan su trabajo, derrumben tanto engaño. Respondan al dineral entregado en prerrogativas con el objetivo de ser equilibrio y opción. Por ejemplo: lo de la puesta en marcha de un sistema de salud de primera, como el de Dinamarca, contratando más de 13 mil 765 trabajadores de la salud, no precisamente todos galenos y 500 médicos cubanos es otro proyecto fallido porque ¿en cuales instalaciones operarían los médicos especialistas? ¿Con cuáles equipos emprenderían su labor, se realizarían análisis y estudios? ¿Verlos será suficiente o hay que adquirir, tener, medicamentos? ¿Ya les preguntaron los demagogos líderes del PRI, PAN, PRD, MC, por todos esos “pequeños detalles”?

La contratación de los médicos isleños no es otra cosa que apoyar al gobierno de Cuba, procurando tengan suficiente dinerito y gasolina para emprender su tarea, sea cual sea ésta, porque, finalmente, no está ligada ni a la justicia, ni a los derechos humanos y menos aún garantiza libertad. Aunque eso de andar repartiendo el dinero de nuestros impuestos con el afán de obtener un liderazgo, no tiene perdón. El país está enfrentando una severa crisis económica en donde no solamente resalta la falta de inversiones sino la nula transparencia en el uso de los recursos públicos. ¿Hay quien informe sobre el destino de las millonarias partidas presupuestales destinadas a un Insabi cuyo final fue el fracaso? ¿Se sabe del dinero destinado durante dos años a la compra de materiales e insumos educativos, cuando las escuelas permanecieron cerradas y no fueron capaces de adquirir ni las más elementales tabletas para hacer llegar la enseñanza a los niños?

Han desaparecido fideicomisos, utilizaron guardaditos y fondos, cancelaron respaldos económicos para Instituciones no Gubernamentales, de manera unipersonal recortan apoyos a renglones en los cuales jugaron con la salud y hasta con el alimento básico de los niños: los desayunos escolares. Obras como la del tren para unir la CDMX con el Estado de México se han quedado paralizadas y sin dinero, recortando empleados y lo reunido ha sido para mantener los programas electoreros, cubrir los cada vez más altos costos de las tres obras emblemáticas y, recientemente, para comprar el liderazgo en Centroamérica y el Caribe del primer mandatario mexicano.

Ha quedado demostrada la inutilidad de trabajar presentando presupuestos, fijando montos para la ejecución de obras, para el pago de servicios, para brindar salud, educación, seguridad, cultura, etcétera si, finalmente, basta con el ordenamiento presidencial para llevar a letra muerta lo determinado en la Cámara de Diputados. Pese a la aseveración mañanera de dar a conocer el costo y número de vacunas adquiridas nada se ha informado; tampoco lo relacionado con el producto de las subasta del Instituto “Chucho el Roto”, en donde le roban a pueblo lo robado, cuya máxima recaudación se dijo se aplicaría a la compra de inmunizantes, como también afirmó Morena aportaron el 50 por ciento de sus prerrogativas para tal fin; igual y como dijeron destinarían el cheque de hule de 2 mil millones producto de la devolución de los Zaga tras descubrirse el fraude con el contrato de movilidad firmado por Alejandro Murat gobernador de Oaxaca y pagado por el hidalguense David Penchyna; tal cual aseguraron para esta adquisición destinarían los “abonitos” de Alonso Ancira y… etcétera, etcétera.

Aunque, por lo pronto, ya sabemos el destino de lo 30 millones de dólares entregados por López Obrador al mandatario salvadoreño: los usó para comprar criptomonedas apenas los recibió y, casi inmediatamente, los 15 millones utilizados con este fin se vieron reducidos a 7.5 al devaluarse este dinero digital. Pero nada puede reclamarse pues Bukele podrá esgrimir utilizó todo para emprender programas sociales, los recomendados por el tabasqueño y, como no hay registro de beneficiarios, todo queda justo… como en casa. Y no hay tampoco admiración pues aquí mismo, en Segalmex, utilizaron el dinero del presupuesto para alimentación para inversiones de riesgo en la Bolsa Mexicana de Valores, por lo tanto mal se verían reprochando les copien los modelitos tan transparentes.

Son muchos los renglones que podrían ser modificados para evitarle más daños a los ciudadanos, pero solamente podrían provenir de tres voluntades: obviamente la de la reflexión presidencial con la clara decisión de enderezar el rumbo y olvidar el objetivo de perpetuarse en el poder; acciones de unidad de los partidos de oposición dejando de lado intereses de todo tipo con los cuales son identificados en el presente, ocupándose de las afectaciones, de los problemas, de las crisis por las cuales atraviesan los ciudadanos y, la última, la reacción de ese pueblo bueno poniendole un hasta aquí a la paciencia, a la buena voluntad, al agradecimiento a un personaje presumiendo con el sombrero ajeno, porque el dinero repartido es producto del esfuerzo de todos los sectores productivos del país y de todos los consumidores, de una población aportadora de una manera o de otra de impuestos.

PARA INFORMARSE

Parecería no hay disposición alguna para contradecir al presidente por parte de quienes se dicen opositores. Pero tampoco existe voluntad para marcar distancias cuando lo ordenado carece de lógica o se respaldan renglones marcados y enmarcados en la ilegalidad. Con el voto de doña Loretta Ortíz, ministra de la SCJN, esposa del fiscal especial en -debería ser contra- Delitos Electorales, Agustín Ortíz Pinchetti, matrimonio entregado con esa lealtad ciega exigida por el tabasqueño y con un profundo agradecimiento por los cargos otorgados, lograron los superdelegados entrar a la legalidad, validar constitucionalmente sus nombramientos. Para poder expresarle al presidente “misión cumplida”, para hacerle creer es todopoderoso y puede tomar las decisiones que le vengan en gana aunque deba esperar tres años para hacerlas legales, pusieron en orden a 35 sujetos cuyas funciones, desde su aparición, no han rendido un solo fruto para los ciudadanos porque, aún en la ilegalidad algunos alcanzaron la gubernatura de su entidad natal. Ser un buenoparanada ya es una opción con todas las de la ley, para quienes deseen aprovecharla, siempre y cuando cubran los requisitos: ignorantes, incapaces e irresponsables, eso sí con conocimiento matemático de primera en operaciones como la de dividir… y si es posible ser amigo de Andy.

Así, el Poder Judicial se arrodilla, se exhibe gracias a un solo voto y a la promoción obviamente de quien lo encabeza. Pero tampoco puede explicarse cómo convencieron a Ricardo Monreal de organizarle al candidato morenista por Tamaulipas, Américo Villareal, un evento de apyo por todo lo alto. ¿No está informado el senador sobre las denuncias en contra de Villareal? ¿Desconoce las ligas con el huachicolero mayor? ¿Tampoco le dijeron sobre el dinero de esta actividad dedicado a las campañas políticas y, de entre ellas, la de Sonora bajo la responsabilidad del tamaulipeco? ¿A sabiendas de las críticas y rechazo al titular de Sedena al permitir se difundiera una foto apoyando al mismo personaje, se atrevió a involucrarse como líder de la Jucopo? ¿Quiénes están realmente detrás de esta nominación? ¿Otro poder que cae? Pero… Mario Delgado ya le contestó al zacatecano: “no hay posibilidad alguna de realizar elecciones primarias para definir la candidatura para los comicios presidenciales del 2024. Los estatutos son claros: encuesta o consenso”.O sea y como diría el chino: “coopelas o cuello”.

DE LOS PASILLOS

Como reguero de pólvora corrió la versión en Quintana Roo de un supuesto pronunciamiento hecho por el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, en el cual señalaba la posibilidad de unir a ese partido con la alianza PAN-PRD. Tal es una mera interpretación al mencionar, en conferencia de prensa, el logro de presentarse los tres partidos unidos solamente en 4 entidades y marcar seguirán dialogando aún en la recta final de la contienda…Zambrano y Marko Cortés estuvieron presentes y apoyaron a su candidata Laura Fernández, quien ha recibido una embestida brutal por parte de los Verdes, quienes han visto resquebrajarse la figura de su abanderada, aunque están ciertos de no llegar los señalamientos a poner en juego el triunfo…Lo interesante es la serie de denuncias interpuestas por el tricolor en contra de Morena por los delitos electorales cometidos. Lo malo es presentarlos ante una Fiscalía totalmente entregada al fundador de ese Movimiento. Y lo peor es no ver ningún resultado, ni en Tamaulipas, ni en Hidalgo, o en Durango, o Oaxaca, o Aguascalientes y mucho menos en Quintana Roo…Y es que, pese a la afirmación de ser la candidata Verde Mara Lezama, la ganadora del último debate llevado a cabo y al cual por fin decidió asistir, otros dicen el triunfo fue para Laura Fernández y no son pocos quienes advierten las mejores propuestas, desempeño y actitud provino de la tricolor Lesly Hendricks, con el respectivo comentario al margen para el doctor José Luis Pech del MC, y de quien aparece como fantasma Nirvardo Mena, lo cierto es… ¡¡¡el ganador, el triunfador, quien se fue invicto fue Carlos Manuel Joaquín González!!!, gobernador sin necesidad de cabecear porque no recibió ningún golpe. Ni siquiera le reclamaron se siguiera pagando una fortuna por las cámaras rentadas para la operación del C-5, o el cierre del hospital general Kesús Kumate I; o los negocios compartidos con alcaldes de Puerto Morelos, de Tulum y obviamente en Cancún. Menos aún hablaron de préstamos. En fin, ese si salió ganón y, a decir verdad, menos mal saboreo un éxito cuando ya se va, porque en eso también iba limpiecito ¿será porque se trato de un sexenio perdido?..

¿De quien estaría hablando el presidente López Obrador la mañana de ayer? Lanzó un “Exhorto a la gente de los estados donde habrá elecciones a que participen, que salgan a votar, porque los que no quieren la democracia siempre buscan atemorizar, meter miedo, que la gente no salga, y con los votos de las clientelas, con los votos que compran o los votos que tiene que ver con la delincuencia, o que consiguen con la delincuencia, con esos votos les alcanza para triunfar…. No es lo mismo que vote el 40% a que vote el 70%. Cuando pasan del 50% ya es muy difícil el fraude. Quien infunde miedo le tiene miedo al pueblo…”.

