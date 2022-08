Estado de los estados por Lilia Arellano

“Alimentados de pesimismo no vivimos

Pesimismo económico

Prevén difícil el resto del 2022 y desaceleración en 2023

AMLO intimida al Poder Judicial, acusan abogados de NY

Monreal: inconveniente visita de Pelosi; ¿y la carta a JB?

Ciudad de México, 2 de agosto de 2022.- El primer mandatario mexicano, inexplicablemente, sigue obstaculizando la inversión, nacional y foránea, así como la llegada de empresas extranjeras, particularmente estadounidenses y españolas, desaprovechando el proceso de reestructuración de sus cadenas de suministros. La 4T se ha dedicado a generar condiciones de incertidumbre, como las resultantes del litigio energético en el marco del T-MEC. Y en tanto en esta tierra se vive un pesimismo sin antecedente, se pierden esperanzas de superar la etapa en el corto tiempo, en el extranjero los sistemas bancarios celebran las multimillonarias ganancias obtenidas, paradójicamente en un país cuya mayoría poblacional está empobrecida, aplicando comisiones e intereses abusivos sin encontrar, en las autoridades, obstáculo alguno para mantener actuante tan extraordinario negocio.

De acuerdo con la más reciente encuesta de Banxico entre los especialistas, persiste la preocupación por la gobernanza de México, con el 39 por ciento de los consultados opinando este es el principal obstáculo para el crecimiento económico. Le sigue la preocupación por la inflación, con el 21 por ciento de los encuestados, mientras el 16 por ciento considera a las condiciones económicas internas, haciendo énfasis en la debilidad del mercado interno y la incertidumbre económica local. Consultores y analistas de casas de bolsa y bancos advierten es la inseguridad pública uno de los mayores obstáculos para lograr desarrollo. A nivel particular, los analistas consultados señalan como factores obstaculizadores del crecimiento económico los problemas de inseguridad pública, y las presiones inflacionarias del país.

También señalan otros inconvenientes, de entre ellos sobresale la falta de Estado de Derecho, el crimen, la corrupción y la incertidumbre sobre la situación económica interna. En menor medida, ven obstáculos para hacer negocios en la burocracia, la oferta de infraestructura inadecuada, el incumplimiento de contratos, así como el dominio de las empresas existentes y la falta de competencia. Respecto al tema de la inflación, los expertos vaticinan un mayor deterioro en las expectativas inflacionarias. La mediana de los 38 grupos de análisis consultados por el banco central indicó la inflación general en este año cerrará en 7.8 por ciento, lo cual implica un aumento de 30 puntos bases frente al 7.5 por ciento pronosticado un mes antes.

El plan de López Obrador para intentar enfriar la creciente inflación ha costado casi 575,000 millones de pesos al Estado (unos 28,000 millones de dólares). En la conferencia mañanera se informó del total del costo del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) unos 430,000 millones de pesos han sido por el subsidio a las gasolinas y 73,000 millones de pesos a la electricidad doméstica. Como se recordará, en mayo AMLO lanzó el plan temporal para abatir la inflación pactado con las principales empresas de alimentos del país, incluyéndose la promesa de aumentar la producción de granos como el maíz y el frijol, así como el arroz y descartando la aplicación de controles de precios. López Obrador dijo se buscaba garantizar tuviera la canasta básica de alimentos un “precio justo”. Para Ramírez de la O, “sin este paquete, la inflación había sido 2.6 puntos porcentuales mayor a lo que hoy es de 8.16% por eso es que entre otras razones la inflación de México es menor a la de otros países”. En tanto, Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público, informó estas medidas tendrían una duración inicial de seis meses prorrogables.

A pesar de todo, la inflación no ha dado tregua y se ubicó en un 8.16 por ciento hasta la primera mitad de julio, alimentado las expectativas del banco central para volver a aumentar su tasa clave de interés, la cual analistas prevén cierre el año en un 9.5 por ciento. Para el funcionario hacendario, hay “buenos resultados”, pero algunos puntos del programa serán reforzados. No obstante, no se contempla aumentar los costos de los energéticos. Si se impulsa acelerar la apertura a las importaciones de bienes básicos; limitar las exportaciones de maíz blanco para tener una reserva estratégica y asegurar acuerdos con Estados Unidos para asegurar más leche y fertilizantes.

FESTÍN ENGAÑOSO

A pesar de la felicidad del presidente López Obrador por presuntamente haber superado el estancamiento al crecer el PIB del país 1 por ciento en el último trimestre, el pesimismo sobre el futuro inmediato de la economía nacional predomina entre los grupos de analistas, expertos e inversionistas. La encuesta de expectativa levantada por el Banco de México entre los principales analistas e instituciones financieras estableció un estimado de crecimiento promediado en 1.8 por ciento, lejos de la proyección del FMI del 2.4 por ciento. Para alcanzar esta última cifra sería indispensable tener un crecimiento de 2.9 por ciento en la segunda mitad del año, y todo indica no será así.

De acuerdo con los datos actuales, se espera para la segunda mitad de este 2022, el crecimiento del PIB sea de 1.7 por ciento, es decir, inferior al de la primera mitad del año. El del tercer trimestre sea de solo 0.2 por ciento mientras el del cuarto, de 0.18 por ciento. Así, el horizonte apunta a la desaceleración e incluso, nuevamente, al estancamiento de la economía. Para el próximo 2023, el FMI estimó un crecimiento de 1.2 por ciento para todo el año, pues asume la economía de Estados Unidos también va a crecer poco, apenas 1 por ciento. Por ello, los analistas consultados por el Banco de México esperan un crecimiento de apenas 1.6 por ciento el próximo año. Prevalece la incertidumbre por los problemas de las cadenas de suministro a nivel global, por el desarrollo y resultado de la guerra de Rusia contra Ucrania, y las consecuencias que tendrá en los precios de las materias primas. Se desconoce cuándo se detendrá el alza en las tasas de interés y cuándo bajará la inflación, entre otras interrogantes.

AGREDE AMLO AL PODER JUDICIAL

Por segunda ocasión en 16 meses, la influyente Barra de Abogados de Nueva York acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de intimidar a los integrantes del Poder Judicial en México, tras emprender una nueva ofensiva en contra de jueces que emiten resoluciones inconvenientes para su gobierno. “Anunciar públicamente investigaciones en contra de jueces que han dictado resoluciones en contra del gobierno viola las normas internacionales, porque tal conducta socava directamente el respeto y la independencia del Poder Judicial, intimida a los jueces involucrados y los disuade de desempeñar independientemente sus deberes”, advirtió la organización.

“El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York insta al gobierno mexicano y a sus funcionarios electos a respetar la independencia judicial de manera consistente con el derecho internacional y los compromisos internacionales de México”. Asimismo, destacó su preocupación por las declaraciones del presidente López Obrador, quien busca intervenir indebidamente en la independencia del poder judicial mexicano. A través de un comunicado publicado el lunes, el Colegio de Abogados de Nueva York se refirió a las declaraciones del pasado 19 de julio cuando el presidente advirtió el juez, Juan Pablo Gómez Fierro, se encontraba bajo investigación por parte de su administración por haber otorgado un amparo a la empresa española Iberdrola, para evitar pagara una multa de más de 9 mil millones de pesos impuesta por la Comisión Reguladora de Energía.

Los abogados neoyorkinos hicieron un llamado al presidente mexicano a honrar su palabra y los compromisos internacionales asumidos en el sentido de respetar el Estado de Derecho, y la labor de los jueces y magistrados mexicanos, a quienes acusó de “traición a la Patria” por representar o defender a empresas extranjeras inconformes con su reforma energética. Agregaron: si cualquiera de las partes en un litigio no están de acuerdo con la decisión judicial, existen canales para revertir o modificar la decisión acudiendo a otras instancias, pero deben evitarse las amenazas públicas del gobierno contra otro poder de la Unión.

A López Obrador le recordaron fue en la Asamblea general de las Naciones Unidas cuando aprobaron los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el informe especial del relator sobre la independencia de jueces y abogados, firmado por México el 24 de marzo de 2009.

DE LOS PASILLOS

Como “profundamente inconveniente en momentos de tensión en el mundo”, calificó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, la visita de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a Taiwán. En su cuenta de Twitter, el también coordinador de Morena opinó: “la reacción de China puede ser imprevisible” ante la presencia de la funcionaria estadounidense en aquel país. En este sentido, se pronunció por agotar las vías diplomáticas y el diálogo para evitar conflictos en los que todo el planeta corre riesgo. “Es necesario agotar las vías diplomáticas y de diálogo para evitar conflictos en los que todo el planeta perdería”. Cabe recordar que este martes la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, aterrizó en Taiwán como parte de su gira por Asia, pese a que China advirtió a EU que su ejército tomaría represalias si se concretaba este viaje… Mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo que la visita de Pelosi afecta gravemente a los fundamentos políticos de las relaciones entre China y Estados Unidos, y afirmó había presentado una enérgica protesta ante Estados Unidos…

Por cierto ¿será conveniente que el Senado, responsable de revisar la política exterior practicada por el Ejecutivo, analice el texto completo, pormenorizadamente, párrafo por párrafo de la carta enviada al presidente Biden por el presidente López? Desde el templete mañanero se reveló el envío de una misiva al presidente Joe Biden para que apoye a México en el tema de la controversia por el T-MEC. López Obrador dijo haberle reiterado “nuestro país no tiene que ser visto como una colonia y que es como querer conciliar principios… no considero falso ni discursivo lo que me ha dicho en varias ocasiones de que nuestra relación se va a dar con respeto a nuestra soberanía en un pie de igualdad y que vamos a buscar siempre una buena vecindad…”. ¿Eso será todo?…

En el pulso de la salud, Hugo López Gatell, apenas se dio cuenta que aún permanece el Covid, aún no nos libramos de tal virus y el Doctor Muerte se siente contento por la reducción de hospitalizaciones y decesos, aun y cuando siguen siendo miles los infectados. Seguirá la opacidad en relación con lo pagado por las vacunas. Ahí viene otro lote regalado, ahora por Corea. La donación será de 804 mil vacunas pediátricas anticovid y el avance de la vacunación en niños de 5 a 11 años apenas es del 31%… Por su parte, Zoé Robledo, titular del IMSS, y futuro gobernador de Chiapas, comentó van 472 especialistas interesados en alguna de las 10 mil 495 vacantes disponibles en la segunda jornada de reclutamiento. La mayoría de estas ofertas laborales son para los municipios más pobres y lejanos del país.

