“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Todos los medios son buenos cuando son eficaces”: Jean-Paul Sartre.

Repatriación de capitales, otra recaudación

Sin bases, estrategias o alertas para ingresar

Causaron daños y ahora reculan gasolinazo

Cancelar incrementos es la cuestión de fondo

Seguirán aumentos en el futuro, advierte JGA

Pegaron combustibles a salario mínimo: STPS

Crece al máximo desconfianza de ciudadanos

El agresivo no fue Trump, fue Peña: Sánchez

Sigue una larga lista de calificativos dirigidos al responsable del gobierno de EU, en tanto se aceptan “dádivas” gubernamentales otorgadas a base de presión, cuando como se ha visto, los daños están causados, las repercusiones por el incremento a los combustibles están a la vista y ahora, cual salvadores –en donde pretenden incluir a la Patria misma- emergen quienes han provocado el caos, sembrado el terror, causado la pérdida de miles de vidas humanas, desempleo, inseguridad, fuga de capitales, entre los muchos otros males de los cuales, las únicas víctimas somos los ciudadanos.

Hacen ver como una “gran oportunidad” decretar “solamente” el pago de un 8 por ciento de impuesto a todos los capitales dispuestos a la repatriación, en una intentona de hacer de nueva cuenta responsables a quienes tienen dinero de la creación de empleos, cuando es el gobierno quien debe poner en blanco y negro todas las facilidades para que éstos se generen, dar los incentivos suficientes, generar la seguridad sobre permanencia y reproducción de las inversiones. Ausente totalmente de una estrategia atractiva para invertir y de las estructuras necesarias para incentivar a quienes poseen recursos, ponen plazos y términos para hacer surgir la amenaza de una posterior actuación sin la contemplación de ese porcentaje tributario ahora ofrecido con el cual pueden limpiarse todo tipo de capitales.

Para quienes han decidido proteger sus patrimonios fuera de estas fronteras, existen cuestionarios sobre la forma en la cual adquirieron su capital muchísimo más severos que sus reportes llamados 3de3, además de estar sujeta la información a investigación y no precisamente para una actuación inmediata sino para procurar contar con elementos para intervenciones posteriores. Para aquellos cuyo origen no es muy claro, podrían mencionarse los ingresos recibidos por una buena cantidad de políticos, el llamado será igual al realizado para asistir a misa y son tantos y en cadena de complicidad que será muy difícil aplicarles cualquier medida posterior a los 6 meses dados como plazo para regresar los depósitos manejados desde el extranjero.

Ahora que, para los malosos es una oportunidad de oro sabedores de la gran cantidad de empresas en donde lavan sus ingresos y habría de verse si en los EU están dispuestos a permitir la salida de todas esas fortunas de sus instituciones bancarias para empezar a crear una solidez empresarial cada vez más lejana en México ante la serie de irregularidades que siguen cometiéndose y la falta de incentivos para llevar a cabo inversiones. Los calvarios para abrir negocios, empresas, industrias, comercios, van a la alza. Las acciones tributarias emergen cada vez con mayor porcentajes y son llevadas al extremo de tratar a quienes no han logrado cubrir el pago de sus bimestres como auténticos delincuentes, independientemente de despojarlos de sus bienes, de los registrados en sus empresas y de los patrimoniales, sin por ello exentar la privación de su libertad.

Enrique Peña Nieto ve pasar los días dando tumbos y regocijándose de le otorguen a Donald Trump el calificativo “loco”, el cual salió a la luz en más de una ocasión a raíz del señalamiento sobre lo mal que anda el mundo y su disposición a arreglarlo. A manera de pregunta refiero: ¿cuántas veces cientos, miles, millones de seres humanos de todas las nacionalidades, credos, orígenes nos hemos cuestionados si este mundo no está de cabeza, si no hemos enloquecido la mayoría o porque resulta muy difícil entender los sucesos día a día presentados? Por lo tanto, la referencia del magnate no surge de la nada.

En todo el planeta se ha luchado con muchas ganas por hacer de los EU un país rector. La economía mundial se rige bajo el valor del dólar; al hacer mención de ese país se le otorga el calificativo del “más poderoso”, e inclusive esto se hace extensivo a quien lo gobierna como el “hombre más poderoso”; en esa Nación se tienen los domicilios de los principales organismos internacionales y es en ese suelo en donde gestionan, tramitan, deciden. Por lo tanto, señalar que desde ahí pretenden una recomposición ¿es tan absurdo cuando son generaciones las formadas bajo la certeza de ser el eje mundial, en donde son sus ciudadanos los de las voces determinantes para el futuro de todo el planeta?

Si vemos el mundo al derecho, nada tiene de satisfactoria el no determinar mayores aumentos a los combustibles… por ahora. Porque ya están preparando el siguiente terreno y el próximo, el de la cotización diaria. Las llamadas para la repatriación de capitales sin una estrategia de base son vistas, como muchas otras determinaciones, como una urgencia recaudatoria, más aún si lejos de “enamorar” a quienes tienen el dinero y pudieran invertir, se les asalta en pleno despoblado y de plano se les cobra una cuota de ingreso antes de siquiera ofrecerles un plan de inversiones. Tardíamente se recurre a un plan publicitario para intentar rescatar la producción nacional cuando lo necesario son los recursos y los incentivos. Durante décadas se tuvo la certeza de “lo hecho en México, está bien hecho”. Sólo fue gracias a gente como la ocupante hoy en día de las sillas de gobierno, dejamos de hacer, hubo salida de mercados importantes, se dejó de exportar y caímos en las redes de un TLC buenísimo para crear miles de empleos para el vecino del Norte. ¿Quién es quien anda mal?

OTRA CARA DE LA MISMA MONEDA

Tras una larga e intensa jornada de manifestaciones y protestas sociales, varias de ellas violentas, contra el gasolinazo a lo largo y ancho del territorio nacional, finalmente se impuso la cordura y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó se mantengan sin cambios los precios de la gasolina y el diésel hasta el 17 de febrero. Con un estímulo fiscal a los importadores de gasolina y diésel, el gobierno federal encontró la forma de posponer, al menos durante dos semanas, el ajuste del precio de los combustibles, luego del sádico incremento de hasta 22 por ciento que entró en vigor el 1 de enero pasado y generó protestas en todas las regiones de la República. Así, se mantiene el precio máximo de la gasolina Magna en 15.99 pesos por litro; la Premium en 17.79 pesos y el diésel en 17.05 pesos.

Pero la cuestión de fondo, cancelar los gasolinazos, sigue sin resolverse, como lo escribimos ayer en estas mismas líneas. La complejidad de esta acción está determinada por suprimir el gran negocio de la privatización de la distribución de las gasolinas en el contexto de la reforma energética. Se trata, como lo subraya Andrés Manuel López Obrador, de un negocio de 20 mil millones de dólares anuales, con utilidades de 3 mil millones de dólares, a repartirse entre dos empresas trasnacionales, con su respectiva “mochada” para funcionarios del gobierno federal.

El director de Pemex, José Antonio Anaya, advirtió: aunque no haya habido aumento ahora, no significa que no los habrá en el futuro, pues el proceso de liberalización continúa. Explicó no se aumentó el precio de las gasolinas este fin de semana, por la “enorme volatilidad” prevaleciente en las variables que determinan el precio de los combustibles, especialmente el tipo de cambio. Habrá pues de agradecerle a la gavilla de funcionarios sólo fuera una pequeña parte, una puntita, la aplicada a los precios; en breve se hará lo que se tenga que hacer, o sea ya una entrada total.

Con el gasolinazo, el salario mínimo perdió alrededor de 3 puntos porcentuales de poder adquisitivo y esta diminución puede llegar a 5 puntos en el año, admitió la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), a cargo de Alfonso Navarrete. El funcionario aseguró el salario había tenido una ganancia de 18 por ciento en el poder adquisitivo por el incremento salarial otorgado en diciembre –cuando se fijó en 80.04 pesos-, pero éste ya registró las primeras pérdidas, según sus cifras internas. Navarrete consideró no es bueno que la recuperación quede sólo en 13 por ciento, por lo cual en el mes de marzo podrían reunirse con el sector empresarial para evaluar la posibilidad de ajustar nuevamente el salario mínimo. Así, de nuevo la carga se verá hacia el sector empresarial, pero la disposición de “ajustarse el cinturón” del gobierno permanece totalmente ausente y en referencia no sólo a sus excesivos gastos sino a una reducción tributaria hacia los consumidores de bienes y servicios cautivos.

Mientras, el segundo gasolinazo fue pospuesto. “Las medias de austeridad ya anunciadas por el gobierno de la República, así como la evolución reciente del tipo de cambio y del precio internacional de las gasolinas, han creado las condiciones para mantener sin cambios los precios máximos durante el periodo señalado”, explicó Hacienda. El gobierno federal había argumentado que a partir de este año el precio de las gasolinas y el diésel seria fijado con criterios exclusivamente técnicos. El precio al consumidor, argumentó, estaría determinado por: las variaciones del tipo de cambio, dado que prácticamente seis de cada diez litros que se consumen en el país son importados; el precio internacional del petróleo y, por derivación, el de la gasolina en la zona de Texas, Estados Unidos, de donde se importa el combustible; el costo de transportación a los centros de consumo; el margen de utilidad de los dueños de las gasolineras, así como los impuestos Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) y al Valor Agregado (IVA).

Para justificar la decisión del incremento de enero –de hasta 22 por ciento en algunos puntos del país-, Hacienda y Pemex argumentaron el gobierno federal no estaba en condiciones de seguir subsidiando el precio de los combustibles que, de acuerdo a la información oficial, implica un gasto en torno a 220 mil millones de pesos por año.

En el Diario Oficial de la Federación, Hacienda anunció reducirá la cuota del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a los importadores de combustible, a fin de compensar la volatilidad en el tipo de cambio y en los precios internacionales del petróleo, dos de los principales factores que determinan, a partir de la liberalización del mercado, los costos al consumidor de las gasolinas y el diésel. El gobierno federal decidió otorgar estímulos fiscales a los importadores de gasolina y diésel, por hasta 41 por ciento de la cuota del IEPS en el caso de la gasolina Magna; de 4.31 por ciento en la Premium; y de 33.85 por ciento en el diésel. La disminución de cuotas se tradujo en un estímulo fiscal de 1.77 pesos por litro en el caso de la gasolina Magna; 0.15 pesos en la Premium; y 1.6 pesos por litro en el diésel, de acuerdo al decreto de Hacienda en el Diario Oficial de la Federación.

CAE CONFIANZA DE CONSUMIDORES

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó: la confianza de los consumidores mexicanos sobre la situación económica del país y en sus hogares se desplomó en enero al nivel mínimo desde que se comenzó a elaborar ese índice. El ICC (Índice de Confianza de los Consumidores) se desplomó el primer mes del año –tras entrar en vigor el alza en los precios de las gasolinas y el gas- a 68.5 puntos, una caída de 17.9 por ciento respecto al mes previo y de 25.7% si es comparado con enero de 2015. Las presiones inflacionarias al inicio del año, como resultado del incremento en los combustibles, y la toma de protesta de Donald Trump como Presidente de Estados Unidos, están directamente relacionadas con la caída en la confianza del consumidor.

Cinco indicadores sobre la percepción de los consumidores integran el ICC: la situación económica actual del hogar, respecto de la de hace un año; la situación económica del hogar dentro de 12 meses; la situación económica presente del país, respecto de la de un año antes; la esperada para el siguiente año; y qué tan propicio es el momento actual para la compra de bienes de consumo duradero. La opinión de los consumidores sobre la situación económica de su familia respecto de un año antes, mostró una caída mensual en su indicador de 9.7 por ciento y de 12.8 por ciento, respecto de enero de 2015. En cuanto al futuro hay un mayor deterioro: la confianza de los consumidores respecto de la situación de su hogar dentro de 12 meses tuvo un deterioro mensual de 15.6 por ciento y de 19.8 por ciento anual. En cuanto al país, la percepción respecto de la situación actual comparada con la de hace un año mostró un deterioro de 22.3 por ciento en comparación con el mes previo y un desplome sin precedente de 33.3 por ciento, en términos anuales. Y la posibilidad de que en un hogar se compre un bien de consumo duradero mostró una disminución de 23.5 por ciento mensual y de 31.4 por ciento en términos anuales.

ECONOMÍA EN DESACELERACIÓN

La perspectiva de la economía mexicana es negativa, de acuerdo a los resultados más recientes del Sistema de Indicadores Cíclicos elaborados por el Inegi, integrado por dos indicadores: el coincidente, el cual refleja el estado general de la economía; y el adelantado, el cual busca señalar anticipadamente los puntos de cambio del coincidente. En diciembre pasado, el indicador adelantado reportó una baja de 0.09 puntos respecto al mes inmediato anterior, con lo cual acumula 27 meses consecutivos a la baja, para ubicarse en 99.42 unidades, el nivel más bajo desde octubre de 2009. Por el contrario, el indicador coincidente registró un alza mensual de 0.05 puntos en noviembre, a 100.8 puntos, con lo cual por segundo mes consecutivo alcanzó a ubicarse por arriba de su tendencia de largo plazo.

Las perspectivas de la economía mexicana para los próximos meses no son muy favorables en el marco del nuevo gobierno de Estados Unidos, el incremento del precio de las gasolinas y la volatilidad del tipo de cambio que anticipa una mayor inflación y un menor crecimiento económico para 2017.

FORTALEZA Y DIGNIDAD

Las autoridades mexicanas deben asumir una actitud “fuerte y digna” ante las amenazas que significa la presidencia de Donald Trump, pues el nuevo gobierno estadounidense sólo respete a quien se hace respetar, coincidieron académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El mandatario republicano se mostrará más agresivo si las autoridades mexicanas no tienen una actitud firme y digna, aseguró Silvestre Villegas Revueltas, miembro del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. “Alguien como Trump respeta a quien se hace respetar. No es fácil negociar con Estados Unidos, pero hay que tener una posición digna y de cierta fuerza”, dijo el especialista.

Donald Trump no es quien pone en riesgo a los 40 millones de mexicanos en extrema pobreza, sino el propio gobierno del país quien los ha orillado a esa situación de precariedad, consideró Luis Alberto de la Garza, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La nueva administración estadounidense sí pone en peligro a México y para frenarlo se necesita actuar con energía y unidad, consideró.

DE LOS PASILLOS

En las aclaraciones sobre la conferencia telefónica Peña-Trump, resurge el viejo refrán: “el comal le dijo a la olla: oye olla, que tiznada estás”. Porque resulta no fue Donald el agresor, sino Enrique. Este último, según el vocero presidencial encargado de desmentir hasta lo no dicho, expresado o publicado, fue quien le reclamó al magnate que la capacidad de los grupos de narcotraficantes en el país está siendo alimentada por la introducción ilegal de armas y dinero de los Estados Unidos. Asegura “no hay, no hay, no hay”, ninguna grabación de la conversación, como si no estuviera suficientemente informado de la cantidad de espías en un espacio el cual, por cierto, ellos mismos le entregaron al vecino del Norte con todo y los permisos necesarios para “colgarse”. En fin, lo importante es que fue “amena y para fortalecer la relación”, esta plática…

Mientras todos perdemos con este gobierno, si alguien gana son los banqueros. El año pasado fue de bajo crecimiento económico, marcado principalmente por la incertidumbre. No obstante, el sector bancario que opera en el país creció a buen ritmo y reporta una ganancia de 107 mil millones de pesos, la más grande obtenida en toda su historia. El último informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirma: la utilidad neta de la banca comercial que opera en México registró un crecimiento anual de 8.3 por ciento. Esa utilidad supera su cifra máxima alcanzada en 2013, cuando reportó 104 mil millones de pesos…

La clase política y empresarial del país lamentaron la muerte del empresario y fundador de Grupo Bimbo, Lorenzo Servitje Serna, quien falleció este viernes a la edad de 98 años, en la Ciudad de México. Junto a su hermano Roberto Servitje Sendra, su cuñado y su primo Jaime Jorba Sendra, inauguró la Panificadora Bimbo en 1945. Desde 1963 hasta 1993 encabezó el Grupo Industrial Bimbo, además desempeñó cargos como líder del CCE, entre otros organismos empresariales…

Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad Pública de Veracruz, fue detenido a su llegada a una audiencia judicial en la Sala de Juicios Orales en Pacho Viejo, Distrito Judicial de Xalapa… Los cargos en su contra son: abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, con base a la investigación ministerial abierta en su contra luego de la denuncias presentadas por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares… Por cierto la Cofepris determinó la inexistencia de medicamentos alterados como lo denunció el gobernador veracruzano. De falsificaciones y administraciones fantasma culpó a sus dos antecesores, sin embargo y en caso de decidirlo, seguramente Fidel Herrera podrá interponer una denuncia en contra de Yunes por falsedad y todo lo relacionado con esta cadena de denuncias en las cuales ha buscado, sin medir consecuencias, sólo reflectores.

