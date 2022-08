Estado de los estados por Lilia Arellano

“Uno de los más grandes errores es juzgar a los

Ciudad de México, 29 de agosto de 2022.- Seguirá siendo al gusto de cada ocupante de Palacio Nacional como se lleve a cabo la ceremonia del Informe Presidencial, el oficial, los innumerables llevados a cabo cada tres o cuatro meses, según convenga a las mediciones de popularidad del tabasqueño, tendrán sin variaciones al Zócalo capitalino, bajo carpas, el escenario ideal. Será el IV de la Cuarta a las cinco de la tarde y posteriormente se hará su entrega al Poder Legislativo, el portador será don Adán Augusto, mientras tanto en los medios electrónicos y por supuesto a través de todas las redes contratadas por “Bugy el aceitoso”, nos saturan de spots en donde presumen lo nunca visto por los ciudadanos.

El día del Informe no habrá conferencia mañanera, pero en tanto llega ese día, el de ayer se aprovechó para hablar del regreso a clases y el primer mandatario agradeció, como debía hacerlo, a la profesora de primaria y delincuente electoral Delfina Gómez, por todo el trabajo hecho. Estaba el tabasqueño obligado a tal reconocimiento, nadie como la texcocana hubiese llevado con éxito la destrucción del sector educativo, el cual merecía muchas modificaciones pero buscando su perfeccionamiento y no el llevarlo a un punto de incomprensión al ser transformada la enseñanza en ideologización. Tampoco habría encontrado quien se jugara “el pellejo” consiguiéndole dinero para sus propósitos.

No faltó la mención sobre la elección del 2024, la de su sucesión y al respecto intentó de nuevo engañar tanto a sus “corcholatas” como a los electores al señalar: “todos los mexicanos tienen derecho a concursar por la presidencia, ya sea hombre o mujer y eso lo va a decidir el pueblo, ya no hay tapados, hay libertad para que todo el que quiera participar lo pueda hacer y yo no me voy a inclinar por ninguno hasta que se lleve a cabo la encuesta, o las encuestas, y se sepa quién está mejor visto por el pueblo…” La mayoría de mexicanos en edad de sufragar están ciertos de la falsedad de estas expresiones, de la predilección demostrada en cada oportunidad y la de ayer no fue la excepción al darle entrada a través de un enlace a la Sheinbaum para reportar cuantos menores iniciaron clases en educación básica y media.

Dicen son malas las comparaciones, sin embargo, es imposible no hacerlas cuando existen. En estos días se lleva a cabo el registro de quienes aspiran a suplir a doña Olga Sánchez Cordero en la Presidencia de la Mesa del Senado y será el próximo miércoles 31 cuando Morena seleccionará a su candidato. Ricardo Monreal informó será por medio de voto en urna y con notarios se llevará al cabo la elección y son cuatro candidatos, Alejandro Armenta, Gabriel García, Higinio Martínez y José Narro.

Dio a conocer se tendrá a la prensa presente en esas votación, la cual tendrá lugar en la antigua casona de Xicoténcatl. Por vez primera se invita a los comunicadores, lo cual habla de la gran transparencia manejada por el zacatecano en tiempos en los cuales la turbiedad predomina. El presidente de la Junta de Coordinación Política negó la existencia de división en el grupo parlamentario de Morena, “pero si hay opiniones diferentes, porque hay 4 grupos, uno por cada uno de los aspirantes”. Probablemente sea Gabriel García quien decida declinar, desconociéndose en favor de quien lo haría.

Reiteró el respeto del gobierno federal a la independencia del Poder Legislativo, por lo tanto, no ha recibido ningún comentario sobre el tema proveniente del titular de Gobernación. Y es que, cuando no se acepta ser mencionado como “corcholata”, al tiempo de defender posición y principios, quienes están acostumbrados a arrollar lo encontrado a su paso con tal de quedar bien con yasabenquien, piensan antes de actuar por cuenta propia.

ALABANZA EN BOCA PROPIA ES VITUPERIO

El fin de semana, en Nuevo León, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que sin la auto denominada Cuarta Transformación habría crisis en el país. Tal parece nadie le ha informado sigue la población resintiendo varias crisis multifactoriales. En primer lugar, la irrefrenable ola de violencia, seguida por las crisis económica, de salud, se agrega la educativa, la social y por supuesto la política. Ante la mirada asombrada de unos 500 electricistas de Nuevo León, el tabasqueño expresó: “Si no hubiéramos actuado como lo hemos hecho, de manera firma, decidida, atrevida, habría una situación muy lamentable en el país”.

De hecho, México resiente una “situación muy lamentable”. Es un sexenio completamente fúnebre. No hay estado de Derecho y prevalece la impunidad en todos los delitos. Además, las decisiones de política económica, desde la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, asustaron e inhibieron a los inversionistas y los grados de desarrollo con los cuales inició este sexenio no se alcanzarán ni al final del mismo. La crisis de bienestar social es inocultable con todo y la burda y mal hecha propaganda de la 4T. El número de pobres ha aumentado considerablemente y los avances alcanzados en los últimos sexenios han sido anulados.

Hoy hay más pobres y ciudadanos en pobreza extrema, cuya miseria no ha podido ser paliada por los programas sociales electoreros del gobierno federal. El sistema de salud fue devastado por esta administración federal y llevará años reparar los daños causados por la gestión de López Obrador, cuya promesa de contar con un sistema de salud similar al de los países nórdicos forma parte de sus más burdas mentiras, de las contabilizadas por decenas de miles. En el colmo, ya existen quejas de carácter internacional por la forma con la cual son tratados y fueron contratados los médicos cubanos, quienes reciben solamente el 10 por ciento del salario asignado, el resto se deposita de gobierno a gobierno.

Para el ya cercano Cuarto Informe de Gobierno, no se espera mucho y si más de lo mismo ofrecido en sus cotidianas conferencias de prensa desde Palacio Nacional, donde prevalecen las mentiras, las falacias, las medias verdades y las promesas sin cumplir. Lo mismo en combate a la inseguridad en el país, que en lo referente al desarrollo económico, en un país que se ha pasado por decreto de la “austeridad republicana” a la “pobreza franciscana” para los ciudadanos, no así para los funcionarios del gobierno federal. La administración y la procuración de justicia también está para llorar, la impunidad es casi total y la aprehensión oficiosa de miles de personas no hace sino evidenciar la ausencia de un Estado de derecho en el país. El emblemático caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, por el cual fue detenido el exprocurador Jesús Murillo Karam solo revela lo endeble de la justicia en la 4T.

Ya ni mencionemos los casos de Rosario Robles o de Emilio Lozoya o de otros asumidos por la Fiscalía General de la República (FGR) en manos de Alejandro Gertz Manero, en donde prevalecieron la venganza política y no la justicia. Un pequeño logro real sería la reparación del daño a los familiares de las víctimas de la desaparición de los normalistas. Respecto a las últimas iniciativas de reformas constitucionales, AMLO debería reconocer su fracaso. La reforma eléctrica fue rechazada en el Congreso, y lo mismo se espera de su reforma electoral para acotar al Instituto Nacional Electoral (INE) y la referida a la Guardia Nacional, con la cual pretende seguir impulsando la militarización del país, a pesar de sus promesas de campaña de sacar a los soldados de las calles y regresarlos a los cuarteles. En el terreno legislativo hay un claro fracaso de López Obrador, quien tras los resultados de la última elección federal ya no puede imponer su voluntad al Congreso de la Unión, y menos si intenta hacer pasar sus iniciativas sin moverles una sola coma. Por eso, apuesta por los decretazos y acuerdazos, para saltarse al Legislativo y al Judicial, con decisiones unipersonales, arbitrarias e inconstitucionales.

Respecto a los spots que el gobierno está difundiendo sobre el IV Informe de Gobierno se caracterizan por contener abiertas mentiras y engaños, en cuanto a los principales avances de su administración, con el slogan “no somos iguales”, siguiendo con su obsesión de distinguirse de los sexenios previos. Presidencia de la República satura al país con su campaña que se extenderá del 25 de agosto al 6 de septiembre. La dirección de Radio y Televisión de Gobernación informó que todas las televisoras del país deben cumplir puntualmente con esta campaña, que está permitida para los servidores públicos que rinden su informe anual de labores. Diariamente se difundirán más de 21 mil comerciales de 30 segundos al día en 77 canales de televisión de todo el país. Este año, el presidente ha decidido destacar su política de Adultos Mayores, la construcción del AIFA, la operación de la Guardia Nacional, la rehabilitación y construcción de refinerías, el Banco del Bienestar y obras públicas para garantizar el abasto de agua.

DE LOS PASILLOS

Para el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas no hay en los partidos políticos una propuesta seria para atender los problemas de inseguridad, pobreza y desigualdad que aquejan al país. Al participar en la reunión plenaria del Grupo Plural en el Senado, el fundador del PRD aseguró tampoco observa un gobierno de izquierda, porque no hay una verdadera defensa de la soberanía nacional ni una estrategia clara, definida y efectiva, de combate a las desigualdades sociales. Cárdenas lamentó “la caída que tenemos en muchas cuestiones importantes en el país, la desigualdad, la violencia, la economía que no crece”. Y consideró: “Yo creo que lo primero es evitar que siga cayendo, que sigamos en un tobogán como hemos estado ya en un buen número de años y luego la otra cuestión, es cómo revertimos esta situación, y esto me parece que sería que la ciudadanía tendríamos que estar, entre otras cosas, exigiendo a los eventuales candidatos y a los partidos políticos, que qué nos proponen para frenar primero las caídas y luego revertirlas”…

Es inocultable la entrega de su persona a López Obrador en el peor de los términos. Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, rebasó y con mucho a muy malos antecesores, entre los cuales han sido catalogados hasta a quienes resultaron adúlteros, padres irresponsables y abusadores de su poder al llevar a familiares a la cárcel, al protagonizar un escándalo en contra de Isabel Miranda cuyo hijo fue secuestrado por Israel Vallarta, ambos presentaron denuncias. El primero acusando a la presidente de la asociación Alto al Secuestro de fabricar pruebas para desprestigiar al Poder Judicial de la Federación; ella lo denunció por corrupción, tráfico de influencias, amenazas y ejercicio indebido de funciones. Lo hecho por el ministro tiene relación con el documental presentado por Netflix sobre el caso Florence Cassez, cuyo objetivo es la creación de una duda razonable con la cual se limpie el nombre de la francesa, requisito aparecido para disminuir la millonaria cantidad en dólares exigida al gobierno de México como reparación al daño de su “reputación”. El propio López Obrador se refirió a la serie lamentando no se reconociera que ahora ya no existe la tortura. Explicó es una realidad que Genaro García Luna tenía mucho poder y campo de maniobra para hacer y deshacer. Sobre Israel Vallarta, reafirmó va a salir en libertad luego de la tortura que sufrió y dejando atrás los otros casos de secuestro por los que se le acusan. “Le estoy dando el encargo a Rosa Icela Rodríguez, lo que quiero es que ella se dedique a reparar daños, a los que están injustamente en la cárcel que son inocentes, que los liberen de inmediato y que sí va a encontrar muchos obstáculos, pero si se actúa con perseverancia vamos a avanzar mucho”. ¡Dios nos agarre confesados!

