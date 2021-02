Estado de los estados porLilia Arellano

“El nacionalismo es siempre fuente de crispación, de confrontación y de

violencia; juega a la democracia al mismo tiempo que a la exclusión.

Es, sigue siendo, el gran desafío”: Mario Vargas Llosa

Elecciones 2021: chocan Morena y PAN

La FGR va contra el gobernador García Cabeza de Vaca

GOAN respalda al tamaulipeco; rechazan acuerdo lopizta

En Quintana Roo, desaseo político, corrupción y crímenes

Ciudad de México, 24 de febrero de 2021.- La lucha por la mayoría en la Cámara de Diputados entró en una fase de franca confrontación entre el régimen del presidente López Obrador y sus adversarios del Partido Acción Nacional. Luego de dar la orden a su ejército electoral de distribuir anticipadamente 200 mil millones de pesos a través de los programas sociales, y de solicitar a los gobernadores un acuerdo nacional para no intervenir en el proceso comicial, el inquilino de Palacio Nacional operó paralelamente la estrategia de desprestigiar al adversario, utilizando el aparato del Estado, buscando ganar terreno en la batalla electoral.

Así, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó formalmente a la Cámara de Diputados la declaratoria de procedencia en contra del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, lo cual implica quitarle el fuero con el fin de proceder en su contra por la probable comisión de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) respondió externando su respaldo a García Cabeza de Vaca y señaló el uso político y electoral de los aparatos de justicia lo cual es una señal grave de rompimiento democrático y del estado de derecho. “Es contrario al llamado para un acuerdo en defensa de la democracia. Así no”, señalaron los mandatarios de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán.

Anselmo Jiménez, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda; Karina Durán, Fiscal, y Elizabeth Alcántar Cruz, agente del Ministerio Público de la Federación, firmaron la petición dirigida al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder de la bancada de Morena, Ignacio Mier, el cual establece que otra de las causas de la solicitud cuya ratificación será a las 12:00 horas del próximo jueves 25 de febrero, es la probable comisión de delito de Defraudación Fiscal Equiparada.

De acuerdo a la tarjeta informativa de la FGR entregada a la Cámara de Diputados, en meses pasados particulares presentaron una denuncia contra el mandatario por enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos, lo que derivó en una indagatoria por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Ministerio Público. De acuerdo con las autoridades ministeriales, se acreditó: entre abril y diciembre de 2019 se realizaron triangulaciones financieras que le reportaron al gobernador ingresos por 42 millones de pesos de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales, denominada TC12.

Llama la atención la rapidez con la cual actuó la Fiscalía y, sin ser una defensa para el gobernador, debe presentarse una carpeta de investigación con todas las pruebas para comprobar las acusaciones hechas por los particulares y las determinadas en la propia FGR. Si nos atenemos a los dicho en protección de quienes han sido señalados, denunciados, inclusive ante el primer mandatario habría de repetirse la frase: “debe cumplirse con la presunción de inocencia”, aunque claro está solo se aplica, sirve, para quienes forman parte del grupo privilegiado de Morena o del círculo presidencial cercano.

Sin ser tapadera de nadie, como lo aseguró el tabasqueño, no hay ningún avance en las denuncias presentadas contra Félix Salgado Macedonio, David León, la familia Robledo, el clan Barttlet, los Sandoval unidos a los Ackerman, la prima Felipa, los Romero Oropeza, las alcaldesas quintanarroenses Mara Lezama y Laura Beristain, ninguna investigación para el mandatario de Tabasco o el de Morelos o el de Veracruz. Tapadera no, simplemente extienden un grueso manto de impunidad… como antes o tal vez peor, porque en esos tiempos no había interlocución directa con el presidente ni se le exhibían abiertamente los malos comportamientos de sus funcionarios, familiares, amigos, compadres.

“EMBESTIDA POLÍTICA”: GARCÍA CABEZA DE VACA

Tras la filtración de ese documento a los medios de comunicación, el gobernador tamaulipeco acusó a través de Twitter se trata de una embestida política en su contra: “Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay un delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello”, escribió Cabeza de Vaca.

Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes, se presente un descrédito sin fundamentos: “No es digno de un verdadero adversario político el descrédito sin fundamento. Ya Chole, parece que a Morena, más que las decisiones trascendentes, le funciona el espectáculo”, escribió el mandatario hidrocálido en Twitter. En su conjunto, los mandatarios integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) dieron su respaldo a su correligionario de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, luego la petición de la FRG para su desafuero por una investigación por delincuencia organizada. “El uso político y electoral de los aparatos de justicia es la más grave señal del rompimiento democrático y del estado de derecho”, indicaron a través de sus redes sociales, y agregaron: “Es contrario al llamado para un acuerdo en defensa de la democracia. Así no. Nuestro total respaldo y solidaridad con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

También los senadores del PAN apoyaron al tamaulipeco: “las acusaciones contra el gobernador @fgcabezadevaca son una clara persecución política contra un opositor”, escribieron en Twitter y señalaron está la acción contiene tintes electorales. “Resulta inaceptable se utilice una mayoría artificial en la Cámara de Diputados para desacreditar. El tiempo tiene una clara intencionalidad electoral”, escribieron los legisladores y agregaron es con estos señalamientos como se busca distraer sobre los hallazgos, inconsistencias etcétera, detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). “El régimen castiga a opositores pero brinda protección a los suyos”, manifestaron los senadores panistas.

La necesidad de actuar conforme a Derecho, aplicando puntualmente la ley, cumpliendo con la presunción de inocencia al tiempo de realizar investigaciones serias, apegadas a la nueva normatividad, es ya imprescindible, debe aplicarse de inmediato porque de uno y de otro bando, desde el mismísimo templete palaciego, van y vienen iguales argumentos en cuanto se señalan actos indebidos, corruptelas, abusos: es por el proceso electoral próximo; se trata de los enemigos de la transformación; son ardides de los contrarios; el presidente defiende solamente a los suyos, entre otros ligados sin el menor rubor a un desgaste dentro del cual se ocultan cínicamente toda clase de tropelías y complicidades.

DE LOS PASILLOS

Tras la aprobación de la iniciativa preferente del presidente sobre la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica en la Cámara de Diputados, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) afirmaron dicha aprobación es un “golpe” a la competitividad de México y vulnera el Estado de Derecho. Además, “lo que más preocupa es la incertidumbre que se genera para la inversión”, dijo por su parte Claudia Jañez, presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG). La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió serán impugnados los cambios, ya que el gobierno actual no debe desconocer los compromisos asumidos en el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), al hacer modificaciones retroactivas a las leyes y volver inviables las inversiones ya establecidas, lo que se contrapone con la Constitución… Debido a dichas impugnaciones, lo más probable es se suspendan los efectos de la reforma legal hasta que el asunto sea resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde será difícil que el máximo órgano de justicia respalde los cambios, pues ya existe el precedente de rechazó a la política de confiabilidad eléctrica de la Secretaría de Energía, la cual planteaba un modelo idéntico al propuesto en la reforma, consideró Montserrat Ramiro, especialista en energía y ex comisionada de la Comisión Reguladora de Energía….

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó: la pandemia de Covid-19 derrumbó a las empresas constructoras en México, ya que el valor de su producto general registró una caída de 24.7 por ciento en 2020 respecto al año previo, con lo cual ligó ocho años consecutivos a la baja. A su interior, el subsector con mayor caída fue la construcción de obras de ingeniería de la edición con una disminución de 22.2 por ciento y trabajos especializados para la construcción con una baja de 21.3 por ciento. Inegi refirió el personal ocupado disminuyó 17.6 por ciento, las horas trabajadas retrocedieron 18.8 por ciento y las remuneraciones medias reales cayeron 1.7 por ciento el año pasado respecto a 2019…

Será cuesta arriba para Morena lograr triunfar en Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo si su abanderada es la actual alcaldesa Mara Lezama. El enriquecimiento logrado en menos de tres años de permanecer al frente del Ayuntamiento es mayor al logrado por varios de sus antecesores. La soberbia y el escuchar una y otra vez será la elegida para repetir en el cargo y más seguramente será la próxima candidata a la gubernatura del estado la tienen fascinada, encantada, sorda y ciega ante su propia realidad. Los negocios hechos con la recoja de basura en donde la nueva empresa es de regiomontanos, la extensión del abuso en la colocación y mantenimiento de luminarias, lo hecho con relación al predio con ubicación extraordinaria en donde una parte era propiedad privada y se encontraba un conocido club deportivo y la otra pertenecía al patrimonio municipal ha sido una acción mucho más abusiva que el cierre de una calle para dar paso al estacionamiento de Plaza de las Américas, o la entrega de otros predios mucho más pequeños a hoteles céntricos. La renta de patrullas, la concesión de las grúas, la de los espacios publicitarios, la concesión del transporte público, la nómina fantasma y la de los asesores, conforma expediente con el cual la Lezama será debidamente juzgada por el electorado si le acepta el partido en el cual nunca ha militado, sea su abanderada… En Solidaridad no repetirá Laura Beristain, ni siquiera verá pasar la encuesta disque de rigor. El cambio de partido de Cristina Torres y su aceptación para ser su abanderada en la contienda por la presidencias municipal fue el binomio con el cual cubrió su salida de la alianza PAN-PRD en donde ya le tenían destinado el lugar en la boleta para contender por la diputación federal… Carlos Orvañanos, ex vocero del gobierno estatal, será el representante de la alianza PAN-PRD y tal vez, si se decide, con el independiente Eloy Peniche se disputen los votos con los cuales el gobernador Carlos Manuel Joaquín González les prometió apoyarlos. En la división del sufragio todo puede pasar, inclusive pierdan los morenistas la joya de la corona y algunas diademas como Puerto Morelos en donde el crimen ya tiene raíces, está haciendo arraigo y la autoridad, como en prácticamente todo el estado, brilla por su ausencia. El asesinato de Ignacio J. Sánchez, ex funcionario municipal encargado de llevar a cabo más de 60 desalojos y otras acciones ordenadas por Laura Fernández, cabeza en la demarcación, además de ser el alfil para la sucesión, ha cimbrado a la población del lugar, ya de por sí afectada por los abusos de la presidente. El enriquecimiento de la Fernández y sus cómplices y padrinos debería ser investigado a fondo. Lástima estos, los otros y los de más allá sean una copia poco fiel de los de antes… porque son peores.

Esperamos sus comentarios al correo: Lilia_arellano@yahoo.com;

www.facebook.com/liliaarellanooficial Twitter @Lilia_Arellano1

Disfruta de los programas que tenemos para ti en nuestro canal oficial de

www.youtube.com/liliaarellano

Comparte

Tweet

More







WhatsApp