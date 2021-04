Estado emocional es clave en recuperación de paciente contagiado por Covid-19: Doctora Verónica

La doctora Verónica Covarrubias Venzor adscrita a la Unidad de Medicina Familia (UMF) No. 50, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Durango, es sobreviviente de SARS-CoV-2, la cual fue contagiada en el mes de noviembre del 2020 y da a conocer su experiencia de vida y lo que la hizo salir adelante.

Médica comprometida con su derechohabiencia, el año pasado fue contagiada por esta enfermedad, actualmente se desempeña en el área de Atención Médica Continúa de la UMF No. 50 del IMSS y apoya con atención en el Módulo Respiratorio de esa unidad médica.

Mencionó que el estado emocional, es clave para salir delante de esta y de cualquier enfermedad. Ella experimentó como la depresión, la tristeza, el enojo u otros estados de ánimo negativos, bajan las defensas del organismo, quedando vulnerables a este y otros virus.

A la par de cualquier tratamiento médico, se debe también tratar lo emocional, estar contentos, bailar, cantar, reír, hacen que nuestras defensas suban.

En octubre, Verónica tuvo complicaciones personales porque su familia de núcleo se empieza a enfermar, ahí es donde empieza la angustia, preocupación y ella también se enferma por COVID-19 en el mes de noviembre.

Con ello, se vienen una serie de complicaciones en su salud a tal grado que aproximadamente para el 15 de noviembre llega al hospital del IMSS en Durango con dificultad respiratoria, el primero en recibirla fue un compañero de trabajo, el cual ordenó una serie de estudios entre ellos tomografía y radiografía.

Los estudios arrojaron que sí presentaba complicaciones, sus pulmones tenían compromiso respiratorio, el compañero médico le facilitó el tratamiento e indicó retomarlo en casa.

Pasó días complicados en casa, pero, poco a poco fue mejorando con el tratamiento.

La enfermedad le dejó muchas lecciones, entre ellas no dejar nada para después, “el mañana no lo tenemos seguro, aprendí que si tengo ganas de una paleta me lo como hoy, no mañana, el vestido que compré me lo pongo hoy, hoy es una fiesta, porque mañana no sé si voy a estar, vi la muerte muy de cerca de mí y de mi familia, por eso vivamos el momento”, comentó la doctora.

Agradeció a todas las personas, compañeros de trabajo, que siempre estuvieron al pendiente de su salud y de su familia, comentó que aún con lo vivido, sigue de pie, dando atención en el Módulo Respiratorio a todo paciente que así lo requiera.