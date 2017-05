Estadounidense Horschel consigue título al desempate frente a australiano Day

Redacción deportes, 21 may (EFE).- El estadounidense Billy Horschel logró al desempate, frente al australiano Jason Day, el torneo AT&T Byron Nelson, que se celebró en Irving, Texas (EE.UU.) tras llegar ambos al final del recorrido con 268 golpes, 12 por debajo del par. El desempate se disputó en el hoyo 18, un par cuatro, que Horschel resolvió a la par por un golpe más de su oponente sumando así su cuarta victoria del PGA, la última hace más de tres años (The Tour Championship). Horschel (68+65+66+69) superó con 69 golpes, cinco 'birdies' por cuatro 'bogeys', en esta última jornada a su compatriota James Hahn, que acabó tercero y necesitó 71 impactos después de anotar tres 'birdies' por cuatro 'bogeys', mientras que Day alcanzó al vencedor tras realizar el recorrido, sin correr riesgos, en 68, con tres 'birdies' por un 'bogey'. El español Sergio García, vencedor de la pasada edición del torneo y que ayer se había aproximado a la cabeza de la clasificación, tuvo hoy una actuación para olvidar (74 golpes), con dos 'doble-bogey', tres 'bogeys' y tres 'birdies'. El castellonense concluyó en la vigésima posición. Clasificación final: .1. Billy Horschel (USA) 268 (68+65+66+69)(-12 Golpes) .2. Jason Day (AUS) 268 (68+69+63+69) .3. James Hahn (USA) 269 (64+70+64+71) .4. Jason Kokrak (USA) 270 (66+62+72+70) .5. Danny Lee (AUS) 272 (70+70+64+68) .+. Sean O'Hair (USA) 272 (67+69+68+68) .+. Byeong Hun An (COR) 272 (68+66+69+69) .+. Bud Cauley (USA) 272 (67+67+68+70) ------ 20. Sergio García (ESP) 276 (73+65+64+74) 35. Jhonattan Vegas (VEN) 278 (66+68+75+69) 50. Sebastián Muñoz (COL) 280 (69+69+71+71).EFE