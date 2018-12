Estas navidades vuelven Mary Poppins, Spiderman y Aquaman

Madrid, 7 dic (EFE).- Los estrenos de diciembre, ligados a la Navidad, ofrecen este año mucho cine espectáculo: el regreso de Mary Poppins, un Spiderman adolescente, negro y en 3D o el rey de los Dothraki convertido en Aquaman. A quienes les gusta otro tipo de cine, les queda “The Mule”, lo último de Clint Eastwood.

Pero con permiso del gran Clint, lo más esperado de esta navidades es el regreso de Mary Poppins, la niñera más famosa y cantarina de la historia del cine, en una nueva versión con Emily Blunt en el mítico papel que le diera a Julie Andrews su único Óscar. Secuela de la original de Disney, de título “Mary Poppins Returns” y ambientada 20 años después del clásico de 1964.

Aunque la cinta original no ha envejecido en absoluto, las novedades tecnológicas y la infinidad de guiños y homenajes que contiene la secuela la convierten en una de las apuestas familiares más deseables para estas navidades.

Tan familiar pero más dirigida al público infantil, “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, primera cinta de animación 3D de Sony basada en los personajes de Marvel que tiene como protagonista enmascarado al joven afroamericano Miles Morales, una de las versiones alternativas de Spiderman.

En esta aventura, Miles deberá convertirse en el Spider-Man de su universo, teniendo como maestro a un auténtico Spiderman de una realidad alternativa; la idea es que todas la versiones de Spiderman de los distintos universos vecinos unidos puedan luchar y derrotar un peligro que amenaza a todo el “multiverso”.

Y después de Spider-Man, el superhéroe más esperado es “Aquaman”, la primera aventura en solitario del rey de los mares, que deberá salir al exterior para defender todo el planeta.

El actor hawaiiano Jason Momoa (Khal Drogo en “Game of Thrones”), que ya apareció en “Batman v Superman: Dawn of Justice” (2016) y en “Justice League” (2017), encarnará al mítico personaje del Universo DC acompañado por Amber Heard y Willem Dafoe, además de Nicole Kidman como la reina Atlanna.

Para ver a Momoa con escamas solo habrá que esperar una semana, mientras que para “Bumblebee” habrá que tener una semana más de paciencia.

Es la cinta más esperada en lo que se refiere a pura acción y la sexta entrega de las aventuras de los transformers, los coches y camiones que no solo hablan, sino que se convierten en robots armados y peligrosos.

Es la primera que no dirige Michael Bay ya que toma el relevo Travis Knight, especialista en cine de animación (“Kubo and the Two Strings”). Y como protagonista, Hailee Steinfeld.

Pero antes de esta sobredosis de acción, desde primeros de mes los más afortunados podrán disfrutar en cine, antes de su llegada a la televisión, de una de las películas del año, “Roma”, del mexicano Alfonso Cuarón, una cinta imprescindible, que ganó el León de Oro de Venecia y que se perfila como la ganadora del Óscar a mejor filme en lengua no inglesa.

Una historia emotiva con la que Cuarón ha buceado en sus recuerdos, lo que le ha permitido componer un maravilloso retrato en blanco y negro, familiar y social, del México de los años setenta.

Nada que ver con “Mortal Engines”, la última producción de Peter Jackson, que pone su sello en una historia de aventuras y fantasía dirigida por el debutante Christian Rivers.

Y entre las películas más personales destaca la llegada al cine de “The Mule”, último trabajo de Clint Eastwood, que dirige y protagoniza una historia real, la de un anciano de 90 años que colaboraba con el cartel de Sinaloa transportando droga.

Mientras que Nicole Kidman interpreta a una detective en “Destroyer”, un filme que junto a la historia de Sherlock Homes y Watson en clave de comedia dirigida en solitario por Ethan Coen, sin su inseparable hermano Joel, y la de los cómicos Laurel y Hardy, se encargarán de cerrar el año cinematográfico. EFE