Este año no habrá Nacimiento en el Parque Guadiana

Ya se están instalando los adornos navideños que año con año decoran todo el Centro Histórico, pero a pesar de ello este año no se instalará el tradicional Nacimiento dentro del Parque Guadiana ni se hará sembradío de nochebuenas, informó el director de Servicios Públicos Municipales, Jorge Pérez Romero.

“Todos estos adornos son reciclados, ninguno es nuevo, la idea y la intención, dependiendo de la movilidad que se tenga, es ayudar algo en el tema del Corredor Constitución, pero este año no instalaremos el Nacimiento del Parque Guadiana, no se va a abrir obviamente porque no podemos tener concentraciones masivas de personas y es una de las áreas que más gente convoca cada diciembre”, externó.

Señaló que no se hizo ninguna inversión en los adornos, todos son de materiales reciclados, se está platicando con algunas empresas de la iniciativa privada para que ayuden con la colocación de algunos pinos en lugares estratégicos de la ciudad.

Indicó que tratando de dar un poco de esperanza a los duranguenses sí colocarán aproximadamente 380 adornos, mismos que se instalarán en avenida 20 de Noviembre y algunas vialidades principales.

“Nochebuenas no vamos a adquirir este año debido a la situación que se está viviendo en el Municipio para ninguna de las áreas”, agregó.

“Esta situación de la pandemia la hemos sufrido todos, por lo que creemos que esta época navideña podrá ser un respiro para muchas familias, por eso no podemos dejar de lado estas fechas tan importantes a pesar de lo que estemos pasando, pero aun así no va a haber un exceso en gastos porque todo se hizo con cosas que ya se tenían”, finalizó el director.

Comparte

Tweet

More







WhatsApp