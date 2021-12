Esteban a la cabeza de alianza PAN, PRI y PRD: Regidora

La regidora Daniela Soto Hernández manifestó que todo parece indicar que será Esteban Villegas quien encabece la candidatura por la gubernatura del estado por parte de la alianza PAN, PRI, PRD, pero señaló que esto aún no es nada oficial hasta que exista un registro.

“Hay mensajes que parecen ya muy claros, pero hasta el día de hoy no ha habido ninguna comunicación de parte del PRI o de alguno de los otros partidos que conforman la coalición, no ha habido una comunicación oficial para ya decir quién es el abanderado de estos mismos, hasta el día de hoy no se ha hecho de una forma oficial un anuncio, pero los mensajes de Esteban parecen que van encaminados a algo, si él es el abanderado, que todo parece indicar que sí lo es, solamente está dando avances de lo que podría pasar”, relató la regidora.

De la misma manera, manifestó que en el caso de que Luis Enrique Benítez apoyase a Marina Vitela debería salir del PRI, para que no existan traiciones dentro del mismo partido como ha ocurrido en muchas ocasiones.

Aunado a esto señaló que se debe apoyar la decisión que tomen las dirigencias en lo nacional, ya que son las que tienen el verdadero pulso de lo que está sucediendo en la elección.

Detalló que existen cuadros interesantes que podrían encabezar la candidatura a la alcaldía por parte del PRI, pero es necesario esperar los tiempos y determinar quién habrá de buscar la gubernatura, ya que en caso de que la gubernatura fuera para el PRI la alcaldía debe ser para el PAN.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp