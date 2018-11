Esteban Burgos: “Tengo admiración por Gallardo y veo a River favorito”

David Ramiro

Alcorcón (Madrid), 21 nov (EFE).- Esteban Burgos, defensa central argentino del Alcorcón, declaró a EFE que siente “admiración” por Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, equipo al que “favorito” para ganar la Copa Libertadores en la final que disputará contra Boca Juniors.

Esteban Burgos (Salta, Argentina, 1992) llegó al Alcorcón en 2017 tras desarrollar anteriormente su carrera profesional en equipos argentinos como Talleres, Godoy y Cruz y Rosario Central.

En el equipo español está viviendo una bonita etapa profesional como líder de Segunda mientras espera con “ganas” ver el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors.

P: Como argentino, ¿como se vive desde la distancia una final Boca-River?

R: Estoy muy nervioso porque soy muy simpatizante de River desde pequeño y ojalá que pueda salir campeón. Estamos a la expectativa y esperando con muchas ganas el partido desde la distancia.

P: ¿A quién ve más favorito o por quién apuesta más?

R: A River Plate porque viene ganando prácticamente todos los últimos clásicos. El club estuvo muy mal en un momento como institución, pero desde que asumió la presidencia Rodolfo D’Onofrio y llegaron también Enzo Franscecoli y Marcelo Gallardo se han cansado de ganar títulos. Además, tengo mucha admiración personal por Gallardo. Es un ídolo y siempre quiero que River gane.

P: ¿Qué supone para Argentina que todo el mundo del fútbol mire hacía el país con este partido?

R: Es muy lindo. Dicen que es el partido más importante de la historia del fútbol argentino y puede ser. Todos mis compañeros me preguntan desde España, hay mucha expectación, y parece más que una final de Libertadores una final del Mundial.

P: ¿Le enorgullece personalmente?

R: Me enorgullece mucho como argentino. Desearía que hubiera un buen partido, que no hubiera violencia y que todo sea una fiesta.

P: Hablando del Alcorcón, ¿qué se siente al liderar el campeonato de Segunda?

R: Estoy contento por el momento que está viviendo el club y también por el grupo. Se está viviendo algo muy lindo porque somos una familia y ojalá que esto siga así.

P: Imaginaba llegar al primer tercio de temporada como líder.

R: Realmente no, porque nos tocó pelear por no bajar la temporada pasada. Desde que llegué me encontré con una Liga muy dura, que no para nunca, y en la que hay muchos partidos sin descanso. Lo sorprendente de todo es que parece que cuesta ganar más al último de la clasificación que al que está arriba.

P: Está siendo titular con Cristóbal Parralo. ¿Como se siente personalmente?

R: Estoy contento. Sabía que el primer año sería difícil por la adaptación, pero afronto cada día y cada entrenamiento con muchas ganas de seguir creciendo. Además, acostumbrarte a ganar es muy difícil, así que estoy disfrutando.

P: ¿Qué sueños está cumpliendo desde que llegó a España?

R: El primer objetivo era adaptarme al equipo, ser fiable y creo que con el paso de los partidos lo estamos logrando. Ojalá podamos estar todo el torneo así y subir a Primera para dar un salto de calidad.

P: ¿Qué es lo que destaca de la Liga española?

R: Me hubiese gustado venir antes a España, pero no se me dio así y ahora lo estoy disfrutando. España es un país hermoso, con un orden en la competencia muy sana y eso en Argentina no lo tenemos. EFE