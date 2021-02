Estrategia de vacunación es obsoleta: Regidor

El regidor David Payán Guerrero señaló que la estrategia de vacunación implementada por el Gobierno Federal es una estrategia errónea, donde incluso algunos gobernadores han tenido que intervenir haciendo compras de lotes de vacunas para así lograr que este proceso se lleve a cabo de manera más rápida y eficiente.

“Se tiene una estrategia errónea del Gobierno Federal, nosotros hemos estado viendo que la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) generó un acuerdo a través de la Comisión de Salud para que los mandatarios de varios estados que puedan y quieran comprar vacunas a Pfizer lo puedan hacer”, manifestó.

“Yucatán compró 50 millones de pesos, Coahuila 500 millones de pesos; se está esperando que los demás gobernadores al día de hoy decidan quién puede y quiere comprar vacunas de esa naturaleza, está permitido ya, Pfizer generó con Coahuila un proceso de 3 entregas de esta vacuna”, añadió.

“Es necesario que si la Federación no recompone la estrategia de vacunación, nosotros hagamos lo propio, yo exhortaría al gobernador Aispuro Torres para que compre vacunas, incluso si se tiene que incurrir en algún crédito se puedan adquirir las mismas, ya que las zonas cero de todos los contagios son Durango y Gómez Palacio”, comentó.

“El proceso de la vacunación lo están generando los servidores de la elección, no de la nación, de la elección, en estos programas están pidiendo credenciales de elector, están tomando fotografías y no nada más abominable que lo que está haciendo la 4T con la salud de México y de los duranguenses, por ello necesitamos que los liderazgos locales y estatales asuman su papel y no estemos a expensas de que la 4T recomponga esta estrategia, porque eso no va a ser así”, finalizó.

Comparte

Tweet

More







WhatsApp