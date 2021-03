Estrés y poca tolerancia a la frustración, retos que enfrentarán niños en pandemia

Al peligrar su desarrollo integral, los niños menores de 6 años podrían tener problemas de lenguaje

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la pandemia de Covid-19 ha generado diferentes retos para los niños menores de 6 años. Entre ellos se encuentra el estrés, la tolerancia a la frustración, problemas de lenguaje y de sueño. Asimismo, la Unicef indica, uno de cada siete niños y jóvenes residentes en países con políticas de confinamiento estricto durante 2020 sufrió ansiedad, depresión y aislamiento.

Aunado a esto, México es el país de Latinoamérica que más ha tardado en reabrir escuelas y guarderías, según el órgano de la ONU. Esta situación está generando un rezago de aprendizaje en niños menores de 6 años, pues la mayoría de ellos aún no tiene la capacidad de adaptarse a la modalidad a distancia. “Tener un año en confinamiento también afecta a los niños en su primera infancia, pues su desarrollo integral corre peligro”, señaló Carmina González Castro, directora de Montessori Domani, en exclusiva para NotiPress. “Un niño aprende a caminar, por ejemplo, en sus primeros 12 meses de vida, si ese lapso estuvo en un lugar donde no se lo permiten, el niño tendrá repercusiones futuras”, comentó.

De igual forma, al peligrar su desarrollo integral, los niños menores de 6 años podrían tener problemas de lenguaje. “Los niños pequeños hablan menos, tienen menos estructurado el lenguaje, y su vocabulario puede resultar ineficiente para su edad”, señaló la experta. Por otro lado, en la primera infancia una de las habilidades psicoemocionales a desarrollar es la paciencia, la cual también peligra en la nueva normalidad.

González explica, la inmediatez de la tecnología está generando una poca tolerancia a la frustración por parte de los niños menores de 6 años. A través de la convivencia entre pares y la guía de personas capacitadas, los niños pueden desarrollar esta tolerancia, según la directiva. “Las tabletas o dispositivos electrónicos generan una inmediatez que no es buena para los menores, es preocupante ver casos en donde se le quita el celular a un niño y le genera tal ansiedad que grita y se retuerce”, contó la experta especializada en pedagogía y educación preescolar.

Bajo esta línea, la Unicef alerta sobre algunos comportamientos derivados del estrés de la pandemia de Covid-19 en niños menores de 6 años. Entre ellos destacan los problemas para mantener una rutina de sueño, pérdida del apetito y la falta de motivación y entusiasmo. De igual forma, el apego excesivo a su cuidador primario podría volverlo poco tolerante a la separación. El llanto excesivo o injustificado, así como conductas regresivas tales como mojar la cama o regresar al gateo también son parte de los comportamientos alarmantes.

“La primera infancia está hecha para ver, tocar, oler, comparar con los sentidos” afirma la directora de Montessori Domani. “Estos niños pequeños tienen que hacer ese vínculo con sus pares y la sociedad; si están todo el tiempo pegados a su cuidador principal, tendrán problemas de socialización y adaptación”.

En función de evitar dichos problemas a los niños pequeños, la Asociación de Guarderías Privadas de México, de la cual Domani es miembro, ha pedido al gobierno la reactivación de sus operaciones. A través de una carta dirigida a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la asociación exigió la no discriminación para con los menores y padres trabajadores no pertenecientes al sector público. Cabe recordar, el 31 de marzo de 2020 el gobierno federal estableció como actividades esenciales a las guarderías y estancias infantiles. No obstante, esta decisión solo incluyó las operaciones de las estancias infantiles del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Esto, según la asociación de guarderías privadas, ha generado una disparidad para los menores y trabajadores del sector privado.

Poca tolerancia a la frustración, estrés y problemas de lenguaje son solo algunos de los retos que tendrán que enfrentar los niños en pandemia. Teniendo en cuenta que el cuidado infantil no está asociado con la propagación de la Covid-19, es urgente la reactivación de estos centros de cuidado asistencial.

