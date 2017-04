Estudiantes de Aguilera toman Inifeed por incumplimiento de obra

Cerca de 30 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal J. Guadalupe Aguilera tomaron las instalaciones del Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango (Inifeed) para exigir que se concluya una obra que está afectando la vida académica de los alumnos, por lo que fueron atendidos por Juan Carlos de la Parra, director de la dependencia, quien se comprometió a resolver la situación ya que depende de la empresa contratista.

Genaro Vázquez, alumno de octavo semestre de la Normal de Aguilera, manifestó que llegaron a la determinación de tomar las instalaciones porque hace un mes se perdió el contacto con el personal de la dependencia, ya que se estuvieron tratando de comunicar vía telefónica pero no se les atendieron las llamadas, ya que se incumplieron reuniones en la escuela pactadas con los supervisores para checar el desarrollo del proyecto, “ni supervisores ni ingenieros se tomaron la molestia de acudir a las reuniones”.

Fue en el 2015 cuando se vieron beneficiados con el programa de Escuelas al Cien, con varias obras y proyectos, uno de los cuales debió estar terminado en junio del 2016, “pero no fue así” expresó el alumno, posteriormente los otros proyectos debieron concluirse en enero del 2017 y tampoco sucedió, el Inifeed realizó una prórroga más para la obra para el día 12 de febrero que se incumplió nuevamente, algo que los motivó a la toma de instalaciones.

Por su parte el director del Inifeed señaló que se tiene un contrato de infraestructura de mejora para las instalaciones de la Normal, donde el término de la obra se estableció para el 12 de febrero, pero fue incumplido por la empresa contratista, por lo que a la dependencia le corresponde hacer el contacto con ellos y presionar para que se finalice.

Sobre el avance precisó que va en un 90 por ciento, por lo que solo quedarían pendientes los detalles, como en la cancha de beisbol el cambio de lámparas, dijo que todo se estableció dentro de la minuta que se firmó con los estudiantes y aseguró que se dará cumplimiento en próximas fechas.

Para que no se presenten situaciones de este tipo se revisará que los nuevos contratistas sean responsables con buena calificación y se revisará de manera minuciosa su labor, “los contratistas que no cumplan, no se van a considerar”, apuntó Juan Carlos de la Parra.

Las instalaciones fueron cerradas por una hora, pues fueron recibidos por los directivos, en una pequeña reunión se firmó una minuta entre el Inifeed y los estudiantes para dar cumplimiento a las obras, se informó por parte de los estudiantes que si no se ve un nuevo avance a 15 días tomarán una nueva determinación.