Estudiantes de Nicaragua se organizan para arreciar su lucha contra Gobierno

Managua, 27 jun (EFE).- Los estudiantes de la Universidad Nacional de Nicaragua (UNAN) explicaron hoy que, ante la falta de voluntad del Gobierno de Daniel Ortega para buscar una salida a la crisis sociopolítica en el país, los universitarios se preparan para arreciar su lucha y alentar al pueblo a no desistir.

Los líderes estudiantiles informaron, en conferencia de prensa, que están “cansados” de que los integrantes de las mesas de diálogo, quienes han retomado sus reuniones esta semana, “ya no saben si hacer o no hacer, decir o no decir” y los miembros del Gobierno que deberían participar en los encuentros, “a veces ni se presentan a las citas”.

“Estamos cansados de esta actitud y tomamos la decisión de organizarnos entre nosotros en representación del pueblo, para levantar el pueblo, para ahuyentar el miedo, para que el miedo no se apodere de la ciudadanía y evitar que aumenten los abusos”, explicó a Efe el portavoz interno de la UNAN, de pseudónimo “Cortado”.

El universitario aseguró que el objetivo es “motivar a los ciudadanos para que se unan a trabajar con los jóvenes, cada uno como pueda”.

“No es necesario que estén aquí ni en las trincheras. Que no estén presentes, no significa que sean inútiles, porque pueden apoyarnos de muchas formas, aportando víveres o usando sus redes sociales para difundir nuestro trabajo, ya que esas plataformas son nuestra única arma, para comunicar lo que hacemos”, explicó “Cortado”.

El portavoz se mostró convencido de que “tarde o temprano, agarrarán y matarán” a los que dan la cara cada día, porque, según explicó, las fuerzas gubernamentales “ya conocen a todos” los que están en primera fila desde el pasado 18 de abril, cuando comenzaron las protestas contra la gestión gubernamental.

Desde el comienzo de las revueltas populares, las “fuerzas combinadas” del Ejecutivo de Daniel Ortega, formadas por policías, paramilitares, parapolicías y grupos antimotines, se cobraron la vida de, al menos, 285 personas.

“Nuestro objetivo es tomar acciones y en eso estamos trabajando, luchando para sacar del poder a Daniel Ortega, con el consenso entre los grupos que luchamos contra la represión, pero eso no solo lo podemos hacer los estudiantes, por lo que pedimos que el pueblo se nos una, nos ayude, nos apoye y que hagamos las cosas de la manera más fuerte y democrática posible entre todos”, reiteró.

“Cortado” criticó la actitud de los profesores de la UNAN porque “no ayudan, no brindan su apoyo, dejan la lucha de la universidad en manos de los estudiantes y de las organizaciones civiles; esta lucha se hubiera hecho mejor con el apoyo de ellos, pero tienen miedo a venir y que los despidan”.

El líder estudiantil recordó a los docentes que “deben unirse al pueblo y perder el miedo, porque solo así será posible lograr el objetivo final, que es echar a Ortega del poder y liberar al país de la represión y la violencia”.

“Hay un ataque psicológico por parte del Gobierno hacia el pueblo para que los ciudadanos tengan miedo, para que sientan la presión, para que dejen de salir de sus casas y lo están logrando, incluso la gente está saliendo fuera del país a consecuencia de esta paranoia y eso es muy triste”, reiteró “Cortado”.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra. EFE

