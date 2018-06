Eugenio Derbez será corresponsal del humor en el Mundial de fútbol

Denver (EE.UU.), 5 jun (EFE).- El actor mexicano Eugenio Derbez repetirá en el Mundial de fútbol su personaje cómico de “corresponsal deportivo” que ya había interpretado en el pasado para México, pero esta vez lo hará para el público latino de Estados Unidos.

La idea es “crear videos cómicos desde Rusia”, explicó Kristin Goett, portavoz de DishLATINO, que lo patrocinará.

Señaló que el contenido de los videos es “un secreto que se revelará el 15 de junio” tras la inauguración del Mundial, que se realizará entre el 14 de junio y el 15 de julio.

“Queremos que nuestros clientes estén bien descansados durante el Mundial para que luego tengan más energía para alentar a su equipo favorito”, manifestó Goett.

Derbez, que ya se desempeña como rostro de la mencionada compañía, ahora presentará “el fútbol como debe ser”, indicó.

Y eso significa “una vista exclusiva del escenario en Rusia a través de los ojos de Eugenio Derbez”, precisó a Efe Alfredo Rodríguez, vicepresidente de DishLATINO.

Derbez, de 56 años y padre de cuatro hijos, es considerado uno de los más influyentes hispanos en la industria del entretenimiento.

En su película más reciente, Overboard, comparte el protagonismo con la actriz estadounidense Anna Faris, y próximamente se estrenarán sus más recientes filmes, The Nutcracker and the Four Realms y The Angry Birds Movie 2.

En México, Derbez ya había actuado como “corresponsal” en eventos deportivos, por lo que él podrá “capturar la rica cultura en torno al fútbol” con sus “vistas, tradiciones y sonidos”, señaló la compañía. EFE