Excanciller argentino Timerman denuncia en el NYT que es un “preso político”

Nueva York, 20 dic (EFE).- El excanciller argentino Héctor Timerman publicó hoy una columna en The New York Times en la que denuncia que es un “preso político” tras ser procesado por el caso del atentado de la AMIA y carga contra el juez Claudio Bonadio.

“Escribo estas líneas desde mi casa, donde he sido confiando por orden de los tribunales hace más de una semana”, arranca el político argentino en su columna del diario The New York Times, titulada “Soy un preso político”.

Timerman fue procesado por el juez Claudio Bonadio en el caso que retomó la investigación del fiscal Alberto Nisman, quien en 2015, días antes de morir, acusó a ex altos cargos del Gobierno de Cristina Fernández de encubrir el atentado a la mutua judía en 1994.

El pasado 18 de octubre, el ex ministro de Relaciones Exteriores negó ante el juez el delito de traición a la patria del que fue acusado y afirmó que las gestiones que realizó solo estuvieron encaminadas a “avanzar” en un proceso que estaba paralizado.

“La traición es una acusación sin un precedente moderno relevante en nuestro país. Para que un ciudadano argentino cometa traición, el país debe estar en estado de guerra. Argentina e Irán no lo están, y nunca han estado en guerra”, reiteró hoy Timerman.

“Sin embargo, el señor Bonadio justifica su acusaciones alegando que el ataque terrorista fue un acto de guerra. Y argumenta que el país está en guerra desde hace 23 años, sin ningún reconocimiento formal y en contra de toda la jurisprudencia”, añadió,

Timerman ha dicho en el pasado que las gestiones que hizo siendo canciller eran para “avanzar” en la investigación del caso AMIA y sobre la firma del acuerdo con Irán, que fue impulsada por Interpol con el acuerdo del fiscal Nisman y del magistrado.

El excanciller se encuentra en prisión domiciliaria debido a su delicado estado de salud y la semana pasada presentó cargos contra el juez Bonadio, después de que rechazara un pedido de excarcelación por el tratamiento de cáncer al que se somete.

“El señor Bonadio ha rechazado que deje de estar detenido, algo que puede durar por mucho tiempo. Y hace unos días ha determinado que debo pedir permiso para ver a los médicos, unas decisión que ha criticado hasta Human Rights Watch”, escribió en el Times.

El exjefe de la diplomacia argentina recordó en la misma columna que no es la primera vez que su familia sufre un caso de persecución política ya que su padre, el periodista Jacobo Timerman, también fue un preso políticos durante la dictadura en Argentina.

“Se pasó un año bajo arresto domiciliario, después de haber sido secuestrado y torturado en centros clandestinos dirigidos por los militares que gobernaron mi país durante la dictadura de 1976 a 1983”, lamentó Timerman.

El político argentino denunció que el caso por el que está siendo procesado “languidece” igual que lo ha hecho en las últimas dos décadas y criticó que sean el objetivo de la ira de la comunidad judía argentina y los familiares de las víctimas

“He pedido ser juzgado lo más rápido posible. Impedirme recibir la atención médica que necesito es como condenarme a muerte. La Constitución argentina no permite la pena de muerte, pero con un juez así, hay pocas garantías”, concluyó.

El atentado contra la AMIA, que la comunidad judía atribuye a Irán y al grupo chií Hizbulá, fue el segundo contra judíos de Argentina, después de que 29 personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la embajada israelí, también sin esclarecer. EFE