Excandidato Capriles: hoy la oposición venezolana no es una opción de poder

Caracas, 26 may (EFE).- El excandidato presidencial venezolano Henrique Capriles dijo este miércoles que la oposición, de la que él mismo forma parte, actualmente, no es una opción de poder, por lo que -consideró- no se pueden crear falsas expectativas al electorado.

“Hoy en día la oposición no es una opción de poder, no podemos seguir hablando como si tuviéramos el 80 % del país con nosotros; ese momento ya pasó, ahora tenemos que reconstruir”, manifestó Capriles durante una entrevista con la periodista Luz Mely Reyes en el medio digital nacional Efecto Cocuyo.

El opositor, quien se mostró el martes dispuesto a apoyar la propuesta de diálogo de Juan Guaidó, agregó que la “inmensa mayoría” de los venezolanos está interesada en poder comer cada día, en conseguir las medicinas que necesita y en resolver los problemas que impiden el bienestar social.

“Se le dijo a la gente, se creó una expectativa de que iba a venir una opción de fuerza que iba a sacar a (Nicolás) Maduro, eso no pasó. Esa expectativa fue la que nos metió en esta ruta y debemos salir de ella”, sostuvo el dirigente político, quien agregó que “la estrategia maximalista no funcionó” y que “no podemos seguir vendiendo fantasías”.

En su opinión, la oposición debe ver dónde está hoy y a dónde la llevó la ruta marcada durante los últimos años, que hizo ver a la ciudadanía que el cambio estaba cerca.

Por otra parte, en referencia al proceso de diálogo propuesto por Guaidó, quien se encuentra estos días difundiendo sus planes, consideró que las negociaciones se deben llevar a cabo con discreción.

“Yo creo que todos los temas de negociación deben ser llevados con suma discreción, no deben ser llevados a los micrófonos o a la televisión”, opinó Capriles si mencionar nombres, pero la publicidad de la que reniega es la que Guaidó está propagando desde que presentó su propuesta.

LAS ELECCIONES SON EL CAMINO

Capriles, quien contrario a Guaidó siempre se mostró partidario de la vía electoral para resolver los problemas del país, aplaudió la formación del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) con tres chavistas y dos opositores.

“Hay dos rectores del CNE que toda la vida han estado a favor de la lucha democrática, yo defiendo a esos rectores porque conozco su lucha. Ese CNE puede ser un paso de muchos otros que hay que dar”, dijo el opositor, quien urgió a “rescatar el voto y no regalar los espacios políticos” por no participar en comicios.

“El voto moviliza, el voto organiza, el voto reta. La oposición necesita recuperar ese camino. Maduro no quiere que hayan elecciones limpias, entonces retémoslo a que las haya”, ejerciendo el derecho a elegir, añadió.

Para el logro de unas “elecciones limpias”, uno de los pasos es, en su opinión, un CNE plural, ya conseguido, pero además, abogó por observación internacional para cualquier proceso electoral que se desarrolle en el país.

“Es fundamental que cualquier proceso electoral que se vaya a realizar en Venezuela tenga observación internacional (…) la comunidad internacional es un aliado muy importante, pero más allá de la comunidad internacional, lo importante es lo que piensa la gente en el país, cómo hacemos que la gente crea nuevamente en la ruta electoral”, dijo el dirigente político.

“Todo lo que sea una posición en beneficio de los venezolanos bienvenida sea”, concluyó. EFE