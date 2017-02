Excandidato presidencia Zuluaga niega financiación de campaña por Odebrecht

“No puedo responder por actuaciones de otras personas, yo respondo por lo que yo pagué y contraté”, dijo Zuluaga en una rueda de prensa.

Zuluaga añadió que “solo hay versiones de prensa y no conocemos los testimonios completos, yo espero que los involucrados en este episodio entreguen sus declaraciones y la justicia investigue lo que tenga que investigar”.

En su más reciente número la revista brasileña Veja reveló que Odebrecht habría realizado pagos a José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, conocido como “Duda” Mendonça, quien fue asesor de Zuluaga en las elecciones de 2014, cuando perdió con el hoy presidente Juan Manuel Santos.

“Yo solo respondo por lo que yo hablé, contraté y le pagué a Duda Mendonça. Yo no puedo ser responsable de algo que no conozco”, insistió el político quien reiteró que vinculó al estratega brasileño a su campaña por recomendación de Odebrecht que para ese entonces no tenía problemas judiciales.

Explicó que todos los gastos de su campaña están reportados al Consejo Nacional Electora porque su campaña se inspiró en “principios de transparencia”.

Por su lado, el jefe y fundador del Centro Democrático, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, manifestó en un comunicado que “Duda” debe decir a qué título y por qué hubo pagos adicionales de Odebrecht sin que hubiera informado a Zuluaga.

Las revelaciones de la revista brasileña se suman a las investigaciones que realizan diferentes organismos de control de Colombia en el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

Según documentos publicados el pasado 21 de diciembre por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África, entre ellos Colombia, en donde habría entregado más de 11 millones de dólares entre 2009 y 2014. EFE