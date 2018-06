Exdirectivo de banco estatal panameño sale libre tras pagar fianza

Panamá, 14 jun (EFE).- El empresario y político Ricardo Francolini, exdirectivo del banco estatal Caja de Ahorros (CA) de Panamá y acusado por supuesto blanqueo de capitales mediante cuentas bancarias en la extinta casa de valores Financial Pacific, quedó hoy en libertad tras el pago de una fianza de 100.000 dólares.

Fuentes judiciales y medios locales informaron que el Juzgado Decimocuarto de Circuito Penal de Panamá procedió a ordenar la puesta en libertad inmediata de Francolini, luego de que éste consignará el pago de la caución.

Francolini, quien se encontraba detenido desde el pasado 21 de mayo en la cárcel El Renacer, donde estuvo recluido el general Manuel Antonio Noriega y ahora el expresidente Ricardo Martinelli, habló a los periodistas a la salida de este penal ubicado al Este de la capital, en las orillas del Canal de Panamá.

El político se postuló desde la cárcel para participar en las primarias del opositor partido Cambio Democrático (CD) -fundado por Martinelli- como precandidato presidencial para los comicios generales del 5 de mayo de 2019.

“Nada me va a detener, voy a ser un candidato de CD, y si Cambio Democrático así lo estima yo seré el aspirante presidencial y después el pueblo panameño elegirá”, afirmó Francolini, quien negó ser el “ungido” (predilecto) de Martinelli.

Acerca de la situación de Martinelli, acusado por un caso de supuesto espionaje político durante su gestión (2009-2014), el exdirectivo de la CA opinó que el exmandatario “va a salir adelante” y que solo pide que le garanticen “un debido proceso”.

La fianza a Francolini le fue concedida y fijada en cien mil dólares el 23 de mayo pasado por el Juzgado Decimocuarto de Circuito Penal, a cargo de la juez Vilma Urieta, pero fue apelada por la fiscal Séptima Anticorrupción, Leyda Sáenz.

En el escrito de sustentación de la apelación, la fiscal Séptima Anticorrupción, Leyda Sáenz, expresa su disconformidad con la medida adoptada por la juez, tomando en cuenta que el imputado a través de la sociedad Goldline Overseas Business, S.A., y el abogado Valentín Martínez “manejaron más de medio millón de dólares sin control alguno”.

Según la fiscal, la fianza no se compadece con lo establecido en el Código de Procedimiento Procesal dada la naturaleza del delito.

Francolini, presidente de la cadena de televisión Next TV, propiedad de Martinelli, fue detenido provisionalmente el 21 de mayo pasado tras rendir indagatoria ante la Fiscalía por este caso.

Esta causa penal guarda relación con posibles conductas ilícitas en las cuentas bancarias de la Casa de Valores Financial Pacific, que posteriormente fueron transferidos a diversas cuentas, entre ellas, a la de inversión Jal Off Shore Ltd, señaló el pasado 23 de mayo el Órgano Judicial en un comunicado.

La Fiscalía también investiga a Francolini y a otras 20 personas por la concesión en 2012 de un millonario préstamo aprobado por la entonces dirección de la Caja de Ahorros para construir un centro de convenciones en la capital, en la conocida Calzada de Amador.

Además de este caso, Francolini es investigado por supuesto blanqueo de capitales en el caso de los sobornos pagados en Panamá por la constructora brasileña Odebrecht. EFE