Exdirector de Carabineros chileno será imputado en caso de fraude millonario

Santiago de Chile, 3 ene (EFE).- Eduardo Gordon Valcárcel, general director de Carabineros de Chile entre los años 2008 y 2011, será imputado formalmente por su presunta implicación en un millonario fraude descubierto en la institución, informaron hoy fuentes del Ministerio Público.

El caso, denominado “Pacogate” por la prensa, suma hasta ahora más de un centenar de implicados, en su mayoría oficiales de alta graduación, y la suma defraudada asciende a unos 26.500 millones de pesos (unos 43,44 millones de dólares al cambio actual).

Los dineros defraudados provenían de los fondos destinados al pago de sueldos y otros usos y se desviaban a cuentas particulares de los implicados desde la Oficina institucional encargada de administrarlos, según ha señalado la justicia.

Gordon Varcárcel es el primer máximo jefe de Carabineros envuelto en el caso y su audiencia de imputación tendrá lugar el próximo 1 de marzo, dijeron las fuentes.

En la misma audiencia será imputado el general Jorge Serrano Espinoza, que hasta mediados del año pasado formaba parte del alto mando de la institución y fue pasado a retiro en el marco de la conformación de la lana mayor de Carabineros para el 2018.

Según la Fiscalía, el general Gordon será imputado por el delito de malversación de caudales públicos entre los años 2010 y 2011, referida al uso de 21.703.191 pesos (unos 35.580 dólares) en gastos de representación correspondientes por parte del Departamento de Relaciones Públicas de la institución mientras él estaba al mando de la misma.

Dicho departamento estaba entonces a cargo del general Jorge Serrano, quien ha asegurado al defenderse que posteriormente restituyó el dinero.

En tanto, fuentes del caso informaron hoy de que un coronel que estaba imputado en el caso pudo demostrar que el enriquecimiento que que provocó su imputación en el caso provenía realmente de un millonario premio que obtuvo en un juego de lotería.

La Polla Chilena de Beneficencia, entidad estatal que administra varios juegos de azar, confirmó que el coronel Carlos Espinosa obtuvo un premio de 821.539.600 pesos (unos 1,34 millones de dólares) en el juego ‘Loto” número 2.740, realizado en febrero de 2009, señaló la entidad.

La suma ganada le fue pagada a Espinosa el 24 de febrero del año indicado, señaló la Polla Chilena de Beneficencia al responder a una consulta de la Fiscalía.

El oficial fue involucrado en la causa porque otros indagados lo sindicaron como una persona que de pronto tuvo en su nivel de vida y poder adquisitivo.

“Del fraude no sé nada, me siento sorprendido, ya que gente que trabajaba conmigo está involucrada. Yo no requerí cuentas corrientes a ninguna persona, familiar o terceros para recibir dineros desde Carabineros. No recibí dineros irregulares. Debo señalar que me gané el Loto, y tengo todos los comprobantes”, declaró Espinosa ante el tribunal. EFE