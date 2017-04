Exgobernador mexicano detenido en Guatemala esperará para aceptar extradición

Guatemala, 19 abr (EFEMEX).- El exgobernador del estado mexicano de Veracruz Javier Duarte, detenido el sábado pasado en Guatemala, se reservó hoy el derecho de aceptar la extradición a su país mientras no se formaliza la solicitud, tiempo durante el cual seguirá en una cárcel de la nación centroamericana.

Durante una vista judicial celebrada este miércoles ante el titular del Tribunal Quinto de Sentencia Penal y Narcoactividad, el juez Adam García, Duarte dijo que “en este momento” no puede aceptar voluntariamente la extradición y que cuando llegue la solicitud formal y sea evaluada por su defensa él tomará una decisión.

“Esto no quiere decir que no lo vaya a hacer, sino que me reservo ese derecho”, indicó al juez el político, ataviado con un chaleco anti-balas, durante el único momento en el que habló, pues durante sus traslados no respondió a las preguntas de la prensa.

García resolvió que el exgobernador permanezca recluido en una cárcel que funciona en el Cuartel Militar Matamoros, en la capital, donde está desde el domingo pasado tras ser detenido la noche anterior en la recepción de un hotel del municipio turístico de Panajachel, en el departamento de Sololá.

“Este tribunal formaliza la detención” de Duarte, dijo el juez, y añadió que es necesario notificar a México para que dentro de un plazo de 60 días formalice la solicitud de extradición y la documentación del caso.

Duarte, de 43 años y quien supuestamente estaba en Guatemala desde el pasado noviembre -cuando entró ilegalmente vía terrestre-, tenía una orden de captura con fines de extradición por su supuesta responsabilidad en la comisión de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las autoridades mexicanas, en un trabajo coordinado con las guatemaltecas, creen que hay un grupo de personas en Guatemala -a las que no identificaron y en las que también se incluye a empresas- que ayudaban a Duarte y le facilitaban viviendas en varias ciudades, por lo que están investigando este caso.

Entre estas moradas estaría el apartamento de Panajachel en el que se hospedaba cuando fue detenido en la recepción de un conocido hotel del municipio el sábado a las 20:00 hora local (02:00 GMT del domingo).

La detención de Duarte fue ordenada el 14 de octubre de 2016 por un juez del Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, en la Ciudad de México, y desde el 14 de noviembre tenía una alerta roja de la Interpol.

El exgobernador, quien supuestamente recibía ayuda de algunas aerolíneas para sus traslados, está acusado de diversas operaciones con recursos de procedencia ilícita, de efectuar contratos a empresas fantasmas y de utilizar “prestanombres” para transferir recursos públicos.

Entre 2012 y 2015 Duarte desvió grandes cantidades de recursos públicos los cuales utilizó para adquirir bienes inmuebles tanto en México como en el extranjero, de acuerdo con las autoridades de su país. EFEMEX