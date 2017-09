Exhiben muestra fotográfica Una mirada en “Close Up” a Mujeres sin Fronteras

Del fotógrafo Carlos Quezada…

Se exhibe en la Antigua Estación de Ferrocarril como parte de las actividades del Festival Revueltas 2017

La intención del autor es poder lograr una comunicación con las compañías de ballet y danza a las cuáles retrata. En esta idea de diálogo Carlos Quezada asegura que su afán es ser capaz de mostrar la vida, la perfección del movimiento y capturar el detalle del devenir.

El joven fotógrafo Duranguense-nacido en el fraccionamiento Huizache como él mismo especifica- dice sentirse muy contento por poder exponer este trabajo en su ciudad de origen pues, para ser la primera exposición que se muestra en Durango, tiene una calidad suficiente elevada, digna de su público.

“Cuando piensas en el ballet, piensas en la mujer pero no la ves” declaró Quezada en entrevista, dijo también que con Mujeres sin Fronteras existe la posibilidad de mostrar su esplendor y todos los motivos que tenemos para admirar a la mujer mexicana y de cualquier parte del mundo.

Como profesional de la fotografía Carlos no trata de hacer un registro pues “Si registras no estás ahí” por lo que, antes de retratar a las compañías, Quezada trata de pasar una semana en promedio conviviendo con los grupos, coreógrafos y directores para formar ese vínculo que ha de culminar en la sesión de trabajo fotográfico.

Todo se realiza en una sola toma y en ese momento el artista del lente trata de capturar la perfección de los detalles con el rigor y la disciplina que aprendió de sus años como bailarín, y aunque afirma que su mundo no es el de la fotografía sino el del ballet, asegura sentirse afortunado por poder convivir desde la cámara con personajes y compañías de clase mundial con las que tal vez bailando no hubiera podido coincidir.

Su trabajo ha sido expuesto antes en foros de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con el apoyo de He for she una campaña de la ONU para promover la equidad de género.

Carlos contestó cuando se le preguntó ¿Qué es el cuerpo? “Es nuestra forma de expresión, una vía, es dolor, es belleza, es todo” y dice también que “El arte llena algo que no te da la comida, el dinero ni nada mundano y que te convierte en una mejor persona”.

Se trata de retratar el momento justo de la tensión para capturar lo maravilloso que puede ser un instante cuando lo puedes ver desde adentro.

Después de regalarte esta amena conversación con Carlos Quezada te invitamos a contemplar su trabajo este 19 de septiembre del 2017 a las 18:00 horas en la Antigua Estación de Ferrocarril, Invita el Gobierno del Estado de Durango, el ICED, La Secretaría de Cultura y el Festival Revueltas 2017.