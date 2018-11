Exhortan a realizar compras inteligentes en “Buen Fin”

Dio inicio el “Buen Fin”, durante este periodo cientos de establecimientos ofrecen sus productos o servicios con precios especiales. Estas estrategias de venta tienen el fin de reactivar la economía del país, así como para aprovechar mercancía y descuentos que se realizaban para esas temporadas.

Alan Payán, representante del Centro Bancario, afirmó que el “Buen Fin” es una herramienta que se da por parte de los empresarios a la sociedad para buscar precios accesibles y encontrar buenas ofertas, por lo que debe ser un fin de semana en el que se hagan compras inteligentes, ya que hay personas que aún deben mercancía y productos del año pasado, mismas que seguramente son innecesarias en el hogar o en la vida de los consumidores.

Por lo que hizo ciertas recomendaciones como hacer compras con un límite de gasto, así como un objetivo fijo aunado a una necesidad verdadera, lo cual resultara en una compra ideal, inteligente y razonable, por lo que invita a los ciudadanos a no gastar más de lo que se gana, de igual manera a no comprar cosas innecesarias que terminarán sin uso o en la basura.

“Nuestras deudas no deben ir mas allá de un 30 por ciento de nuestros ingresos, es lo recomendable de los estudiosos de las áreas económicas, creo que cada quien tiene la responsabilidad de buscar un endeudamiento correspondiente a su capacidad de pago”, señaló.

Aseguró que hace falta una buena educación financiera, la cual le permita a las personas comprar de manera ordenada y pensada, pero lamentablemente en México no existe y nunca se le ha enseñado al ciudadano a tener finanzas sanas, por lo que es importante tomar en cuenta que el uso de las tarjetas de crédito debe ser específicamente para momentos críticos en los que valga la pena usarlas.

“Pueden generarse cobros excesivos en los créditos, no debe permitirse que llegue la fecha de pago, porque si no se vendrán una serie de intereses bastante preocupantes los cuales siempre que se deje de pagar van a comer la deuda y triplicarla, por eso se debe ser muy cuidadosos con las tarjetas, lamentablemente la educación financiera que tenemos no da para más en este rubro”, finalizó.