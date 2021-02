Exigen al Municipio no gastar en obras innecesarias

Decenas de simpatizantes del Frente Independiente de Colonias Populares se manifestaron a las afueras de la Dirección de Desarrollo Social Municipal para exigir que sus peticiones sean tomadas en cuenta, ya que argumentan que han sido ignorados por las autoridades en temas como rondines por distintos puntos de la ciudad, además del mal manejo de recursos por parte del Ayuntamiento.

“Venimos a buscar al director de Desarrollo Social Municipal como punto de llegada de nuestra manifestación, traemos varios pendientes con diferente direcciones donde no hemos tenido respuesta, al director de Seguridad Pública desde el 2019 le pedimos rondines en varias colonias y ha hecho caso omiso, de igual forma para el director de AMD que se encuentra realizando algunas obras de agua potable y drenaje que vemos innecesarias en estos momentos”, manifestaron.

Pusieron de ejemplo el túnel “El Durangueño”, que no era de urgencia prioritaria, la pinta de canchas que no es necesaria ahorita y menos porque no se va a usar una ciclovía, “son obras en las que se gastaron millones y con esos millones que ya se gastaron en esta pandemia deberían de realizar un programa social de beneficio a la gente común, no a la que es amiga de un funcionario o que es emprendedora, o empresaria”, indicaron.

“Que mejor apoyen a las madres de familia que trabajan en lugares como la maquila, a las madres que están solas, a todo ese tipo de personas hay que apoyarlas, porque la verdad es el punto rojo de la ciudad, porque si no apoyamos a una familia que no tiene trabajo, se presta para que los adolescentes sean los principales responsables de la delincuencia”, finalizaron.

