Exigen cuentas claras por recursos del CADI

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, René Galindo Bustamante, hizo un llamado a la autoridad estatal para transparentar los recursos que reciben las escuelas del sistema CADI, calculados en 8.3 millones de dólares anuales, ya que muchos de estos recursos terminan en las cuentas personales de sus dirigentes.

Indicó que es lamentable que recursos públicos terminen siendo discrecionados por un partido político, en este caso el PT, quien se ha apoderado por completo del sistema CADI decidiendo quien entre y quien no a sus escuelas; “no es secreto para nadie quién se ha estado enriqueciendo por años de estas escuelas, por eso queremos que se transparenten los recursos”, dijo.

Galindo Bustamante señaló específicamente a Gonzalo Yáñez y a Mary Páez como los que se han favorecido de la asignación de recursos públicos federales para la educación a cambio de favores políticos; “ha sido muy evidente la forma de operar de Gonzalo Yáñez, compitiendo en cada proceso para perder, para desviar votos, y todo a cambio ahora de favores financieros”, expresó.

Consideró que quien debería estar a cargo de la operación de dichos centros debería ser el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación, pero esperará la respuesta del Ejecutivo estatal para poder transparentar a dónde van los fondos; “ya no estamos en tiempos del PRI, el Partido del Trabajo no puede estar operando como propios recursos públicos”, aseveró.

Por su parte el presidente del Comité Municipal del Partido de la Revolución Democrática, Juan Cruz Martínez, negó las acusaciones que hiciera la dirigente del sistema CADI Mary Páez en relación a la supuesta intención de él y su hermano, el actual secretario de Desarrollo Social del estado Marcos Cruz, de tratar de quedarse con las escuelas por medio de su posición política.

Ahondó que el argumento que emplea para tales dichos es el supuesto acoso que reciben de parte de Protección Civil Municipal, sin embargo estos no tienen otra intención que dar certeza de la seguridad de las escuelas; “ellos no quieren que nadie entre a sus escuelas y eso pone en riesgo a los niños. No tenemos ni mi hermano ni yo interés por quedarnos con los CADI’s”.