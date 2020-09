 Exigen Diputados acciones contundentes para generar inversión y empleos

Gobierno no tiene capacidad de generarlos

El ciudadano percibe corrupción en la asignación de apoyos por pandemia

Durante la comparecencia del Secretario de Desarrollo Económico, Gustavo Kientzle Baille, los diputados locales exigieron acciones contundentes para generar más inversión y empleos bien pagados ya que se continúa incrementando en número de pobres en Durango; además de que la pandemia del COVID-19 ha hecho más severa la crisis económica que se vive en la entidad.

A nombre de la coalición “Cuarta Transformación”, la diputada Karen Pérez Herrera, manifestó que la mejor estrategia contra la pobreza es el empleo, pero el gobierno del estado no tiene la capacidad para generarlos, por el contrario, se han generado 111 nuevos pobres en la entidad, por lo que los ciudadanos demandan funcionarios que estén a la altura del contexto actual, por lo que espera que se generen los empleos que piden los duranguenses.

De la misma manera, el diputado Ramón Román Vázquez, destacó que Durango ha sido testigos de los más altos niveles de corrupción con el “Sedecogate”, lo que llevó a la destitución del funcionario anterior, por lo que se debe dejar de entregar los recursos a los amigos o compadrazgos, por lo que preguntó qué acciones se implementarán para generar empleos bien remunerados y mejorar la capacidad adquisitiva de los duranguenses, ya que en la actualidad no alcanza para cubrir las necesidades básicas; así como el tiempo que se tiene que esperar para reactivar de manera urgente ante la maltratada economía del estado, la cual se ha agudizado por la pandemia del COVID-19.

El coordinador del GPPRI, Esteban Villegas Villarreal, manifestó que se tiene un gran reto en materia económica ante la disminución de la industria manufacturera y la construcción, lo cual afecto al Estado, además de que los niveles salariales no se han podido recuperar, por lo que preguntó el motivo del porque se detuvo la inversión extranjera, cual es la estrategia para cerrar el año y que tienen que hacer los duranguenses para adaptarse al nuevo contexto mundial; además consideró importante impulsar la parte regional. “Juntos podemos salir adelante”

Por su parte, la diputada Gabriela Hernández López expresó que la pandemia afectó a la sociedad generando daños severos, ante este escenario se interesó en los proyectos de expansión que fueron cancelados y qué impacto han tenidos, así como el número de empresas que han cerrado y cuáles han sido las afectaciones y conflictos ejidales presentados en el sector minero; pidió que siga atendiendo el desarrollo regional y municipal en el Estado.

A nombre del GPPAN, Carlos Maturino Manzanera, expresó que el gobierno ha sabido reaccionar a las circunstancias internos y externas que han afectado a la Secretaría, lo cual ha sido para bien, sin embargo, manifestó el programa de créditos impulsado para la pandemia ha sido muy cuestionado, por lo que preguntó cuál fue el monto colocado, cuánto se reintegró y que estado guarda el programa de créditos emergentes en la actualidad; confío que se realizará en trabajo transparente.

Su compañera de bancada, María Elena González Rivera destacó proyectos anunciados por la Secretaría, cuál es el porcentaje de avance de estas inversiones, cuantas están en proceso y que acciones se realizarán para evitar pérdidas y generar más empleos.

En su intervención, el diputado Gerardo Villarreal Solís comentó confió que los sucesos que se presentan en meses presentes como es el Sedecogate no se vuelvan a registrar , por lo que cuestionó que medidas se impulsarán para contrarrestar el poco crecimiento que se ha registrado y en materia de energías limpias que acciones se realizan para generar electricidad en el mercado; al respecto comento que le hubiera agradado conocer a fondo algunas alternativas después de la pandemia , ya que ve un tema económico que no tiene una ruta concreta para reactivarse, por lo que ojalá las medidas que se tomen no obedezcan a temas electorales.

