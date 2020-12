Exigen maestros de tiempo completo pago de sueldos atrasados

Maestros de las escuelas de tiempo completo, realizaron una protesta frente a las oficinas de la Secretaría de Finanzas del Estado para exigir que se resuelva la situación tanto de este programa como el pago de su sueldo que aún les deben, pues dijeron que hasta el momento tanto el Gobierno Federal como el Estatal no les dan una respuesta.

Al llegar al edificio donde se encuentra la dependencia, los manifestantes llevaron pancartas para exigir una solución a las demandas que presentaron desde hace tiempo, José Armando Orona, manifestó que a pesar de que se trata de una situación que se planteó desde hace algunos meses, hasta el momento no existe una solución.

Recordó que al iniciar este año el Gobierno Federal modificó el presupuesto del programa “Escuelas de tiempo completo” y lo redujo en 5 mil millones de pesos, para dejar indefensa a la Secretaría de Educación en este renglón, pero en las reglas de operación se menciona muy claro que “cuando la Federación no cumpla con este recurso, el estado se tiene que hacer cargo, entonces vemos un pleito entre el gobierno federal y el estatal, que nos está llevando entre las patas a los maestros y también a los niños, pues ya no se les brinda un servicio de alimentación, además de que se les atiende no solamente en tiempo completo sino en jornada doble, done los maestros trabajan a marchas forzadas y se les da una patada con este recorte”, dijo textualmente José Armando Orona, al manifestar que nadie se quiere hacer cargo, ni a nivel federal ni estatal.

Dijo que buscan que el gobernador del estado los atienda, pues aunque se reunieron con diputados locales del PT, del PRI, del PAN y el PRD, quienes se comprometieron a ayudarlos, han transcurrido dos meses sin que hayan recibido una respuesta, además de que también buscaron a la diputada Sandra Amaya, quien dijo que los apoyaría en esta demanda y tampoco han recibido respuesta, por lo cual consideró que ya se agotó el diálogo y si no se define su situación, van a tomar medidas más contundentes.

“No podemos tener septiembre, octubre, noviembre y diciembre sin salario, creo que el gobernador y el presidente de la República no van a comer si no les pagan, que no se hagan tontos y le respondan a los maestros”, dijo textualmente, al insistir en la demanda de solución a este problema.

