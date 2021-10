Exigen mayor agilidad en trabajos de bacheo

Raúl Medina Samaniego, dirigente del Sindicato de Transportistas de la Alianza hizo un llamado al director de Obras Públicas Municipales para que dé mayor agilidad a los trabajos de bacheo y pavimentación, ya que lamentablemente se puede observar mayor deterioro en la carpeta asfáltica y aún se siguen justificando en las lluvias para no avanzar con los trabajos.

Dijo esperar que, una vez que las lluvias terminen, la dependencia encabezada por Rodrigo Mijares Casavantes pueda trabajar de manera rápida para la reparación de la carpeta asfáltica, ya que sin duda las calles en mal estado pueden afectar los vehículos de los ciudadanos.

“Ya todos vemos que la ciudad está inundada de baches, es una situación muy crítica, se ha dicho que el clima no ha permitido, pero yo espero que una vez que terminen las lluvias se haga un trabajo intenso para poder tapar esos baches, hay calles ya en las que esos baches ya acabaron de destruir la cinta asfáltica, es decir, no es ya solo el bache, sino que es toda la cinta asfáltica, yo espero que el director de Obras Públicas eche a andar su cuadrilla cazabaches, que es mucho decir, ya que no los cazan ni los tapan”, relató.

Solicitó que se trabaje de manera emergente y que, sumado a cubrir los baches, la calidad de éstos sea la adecuada, ya que de nada sirve que sean reparados si a la siguiente lluvia vuelven a aparecer.

Para finalizar, manifestó que debe existir mayor vigilancia del material que se utiliza y del recurso que se ejerce en este rubro para que en verdad sea bien invertido.

