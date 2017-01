Exigen que el Boliche y Ajedrez regresen al programa de ON 2017

“No destruyan el sueño de muchos deportistas”: Ameyalli Ávila.

“Sería como quitarle un escaparate importante a los bolichistas duranguenses”: Bernardo Barrientos.

Por Ociel Saucedo

La tarde del jueves 19 de enero un numeroso grupo de deportistas duranguenses se colocó en la entrada principal del Instituto Estatal del Deporte. El Objetivo era mostrar su enojo por la exclusión de disciplinas como Boliche y Ajedrez del programa de Olimpiada Nacional 2017, decisión que tomaron los dirigentes del deporte en México en la reunión de Sistema Nacional del Deporte, donde también fueron descartados el Golf y la Charrería, además de que se modificó el esquema de competencia para las disciplinas de conjunto, las cuales ahora tendrán un formato de “Campeonatos Nacionales”.

Al respecto, la comunidad deportiva en Durango, en especial los bolichistas y ajedrecistas, no se han quedado de brazos cruzados, y para mostrar su disgusto decidieron plantarse este jueves en la entrada principal del Instituto Estatal del Deporte para exigir que sus disciplinas regresen al programa de Olimpiada Nacional 2017.

“Destruye el sueño de muchos deportistas”

“Es muy injusto porque destruye el sueño de muchos deportistas, ya que la Olimpiada Nacional es el torneo más importante, por eso nos manifestamos, para mostrar nuestra inconformidad, espero que las autoridades tomen cartas en el asunto”, señaló Ameyalli, destacada ajedrecista duranguense y ganadora del Premio Estatal del Deporte 2016.

Si alguien conoce a fondo lo que significa participar en una Olimpiada Nacional es Ameyalli, quien en la más reciente edición de esta justa deportiva se colgó la medalla de oro en Ajedrez Rápido.

“En mi carrera la ON es el torneo más importante, lo he jugado casi desde que me inicié en el ajedrez. Es un torneo muy fuerte hace que me exija mas, ya que ahí acuden los mejores deportistas”, dijo.

Hasta hace unos días Ameyalli se alistaba para su último proceso de Olimpiada Nacional, sin imaginar que la decisión del Sinade podría marginarla del evento.

Por su parte el entrenador Alejandro González Bringas indicó que esta no es la primera vez que existe una intención de quitar al ajedrez del programa de Olimpiada Nacional, pero espera se dé marcha atrás a esta decisión, pues asegura que los más perjudicados serán los jóvenes que practican esta disciplina al no verse motivados para seguir entrenando.

“Es un escaparate para los deportistas”

“La Olimpiada Nacional es una vitrina importante que puede catapultar a los deportistas hacia otras latitudes, ya que hay visores atentos al desarrollo de la competencia esperando captar el mejor talento posible. Una prueba de ello es que hay jóvenes becados en universidades de Estados Unidos gracias al boliche”, asegura Bernardo Barrientos, Presidente de la Asociación Estatal de Boliche.

El dirigente de la Asdubo afirma que al eliminar el boliche del programa de Olimpiada Nacional 2017 se cortará un proceso de los jóvenes que tienen años gestándose para este momento.

No obstante, indicó que los organismos que dirigen el boliche en México se han unido y en cada uno de los estados se realizan manifestaciones para que la Conade escuche su voz. También señaló que en caso de ser necesario emprenderán acciones legales para que se dé marcha atrás a esta decisión.

Una de las grandes glorias que ha dado el boliche es María Elena Alcalde, quien hizo acto de presencia en la manifestación para apoyar a sus compañeros.

“Es muy injusto que tomen en cuenta los comentarios de gente con poco criterio y que no tiene conocimiento del boliche y no lo considera un deporte, cuando es una disciplina muy completa, ya que se necesita preparación física y mental para acudir a ciertas competencias”, expresó.

Elena comenzó su participación en la Olimpiada Nacional cuando tenía 13 años de edad. Al paso del tiempo se convirtió en una de las cartas fuerte de Durango en este certamen. Su talento la llevó a ser medallista de oro y ha ganarse un lugar con la selección mexicana de boliche.

Actualmente continua preparándose y asegura que el haber participado en la Olimpiada Nacional le ayudó a fortalecer sus aptitudes y a forjar el carácter que le permitido brillar en esta disciplina.