Exitoso programa preventivo de Semana Santa

Durante el periodo vacacional de Semana Santa 2017, se registró una disminución el 23 por ciento en accidentes de vehículos a motos, aseguró el Secretario de Salud en el Estado, César Franco Mariscal.

Explicó que dada la coordinación interinstitucional para brindar atención a los viajeros durante la temporada de asueto como parte del Operativo Paisano, tan solo en la capital del estado se mantuvo una disminución significativa de incidentes, al registrar 39 accidentes de vehículos a motor, con 22 personas lesionadas y atendidas por el Sector Salud y cero decesos.

A diferencia del mismo periodo vacacional pero del año 2016, cuando se registraron 51 accidentes con 33 lesionados y 2 decesos, aunado a que entre las edades con mayor incidencias son de los 20 a los 59 años, seguidos de los menores de 18 años, y algunos casos con mayores de 60 años.

Por su parte, el Secretario Técnico del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes, Francisco Bayona Sandoval, insistió en que el personal de la SSD continua con las recomendaciones a la ciudadanía en general para tomar medidas preventivas, sea o no temporada vacacional, ya que la vida de la familia y la de terceros es lo más importante.

Esto si se considera que estadísticamente el 72 por ciento de los accidentes se presentan en los municipios con mayor índice poblacional como son Durango, Gómez Palacio y Lerdo, así como el 41.2 por ciento de las defunciones se presenta entre los 25 a 39 años de edad.

Pero recalcó que los accidentes se pueden evitar siguiendo todas las recomendaciones para la seguridad; en principio al salir de casa es necesario revisar que el automóvil se encuentre en buenas condiciones, no manejar cansado ni conducir bajo los efectos del alcohol, por su parte los menores de 12 años deben viajar en silla porta infante, ya que su cuerpo no está adaptado para el uso de los cinturones de seguridad y no deben de viajar en brazos de otra persona.

Al conducir se debe usar siempre el cinturón de Seguridad; no usar cinturones de seguridad en todos los asientos agrava las consecuencias de los accidentes, ya que ayudan a evitar golpes contra parabrisas, tablero, volante, asientos frontales, techo o contra pasajeros del vehículo.

Asimismo, poner especial atención en dar a conocer las medidas para cruzar la calle a los menores. En las personas adultas (tercera edad), es natural el deterioró en las capacidades físicas; a los adultos mayores se les recomienda ir acompañados, manejar y caminar en zonas cercanas, no salir de noche, no usar automóvil si tiene problemas auditivos o visuales, descansar con mayor frecuencia, evitar conducir al anochecer y en situaciones climáticas adversas.

La velocidad máxima que se establece es de 20 km/h, hay que anticiparse a la emergencia quitando el pie del acelerador y teniéndolo listo para frenar, no manejar cansado o en estado alcohólico; es necesario revisar con frecuencia las llantas en temporada de lluvias, reducir la velocidad, aumentar distancia con el vehículo de adelante, limpiar los vidrios por dentro, revisar las luces y usar las luces bajas.