Exjuez argentino Rico pide a Estado reparación económica por destitución

San Salvador, 28 ago (EFE).- El exjuez argentino Eduardo Rico, destituido de su cargo hace 18 años por supuesta mala conducta e inhabilitado de por vida para ejercer cargos judiciales, pidió hoy que el Estado le otorgue una reparación económica, durante una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

Rico declaró este martes ante la CorteIDH, que realiza en la sede de la Cancillería de El Salvador su 59 periodo extraordinario de sesiones.

El exjuez señaló que desde su destitución, en junio de 2000, ha tenido “extensos” gastos económicos, porque su estado de salud y el de su esposa, ya fallecida, empeoraron por la situación a la que fue “sometido”.

“Lo único que le puedo pedir al Estado es una reparación económica, que de ninguna manera se me ocurre poner un valor determinado, por todos los daños ocasionados y porque creo que es el único camino que queda”, expresó.

Rico también señaló que su estado actual de salud es “muy grave” porque padece de mieloma múltiple -un tipo de cáncer de la médula ósea en el que existe una proliferación anormal de células plasmáticas- e indicó que dada su condición ha renunciado a la petición de ser restituido en su cargo, lo que en que primera instancia solicitaba.

“Mi estado de salud no me permite realizar mis tareas con la responsabilidad que lo hice antes; mi edad (78 años) tampoco me respondería para reintegrarme, para tomar a mi cargo un juzgado y despachar los expedientes con la serenidad que corresponde”, añadió.

El caso del exjuez Rico pasó a la CorteIDH porque, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado de Argentina habría violado el derecho a recurrir el fallo en relación con la obligación de respetar los derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, por lo cual la víctima no pudo presuntamente obtener una revisión de los hechos establecidos.

Rico fue destituido como juez del Tribunal de Trabajo No.6 del Departamento Judicial de San Isidro y fue inhabilitado para ocupar otro cargo en el Poder Judicial por supuestamente haber incurrido en faltas disciplinarias. EFE