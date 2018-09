Exministro Urresti empata en primer lugar de encuesta por Alcaldía de Lima

Lima, 27 sep (EFE).- El exministro del Interior Daniel Urresti empató en el primer lugar de preferencias al exlegislador Renzo Reggiardo en las elecciones por la Alcaldía de Lima, que se realizarán el próximo 7 de octubre, según la encuesta de la empresa Datum publicada hoy.

Urresti, candidato del partido Podemos, alcanzó 14,3 % de preferencias en la encuesta aplicada esta semana, con un incremento de más de cinco puntos porcentuales, mientras que Reggiardo bajó a 14,3 %, tras perder esos mismos cinco puntos.

El exministro del Gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) afronta un pedido de 25 años de prisión por el homicidio del periodista Hugo Bustíos en 1988, cuando se desempeñaba como jefe militar de una base antiterrorista en Ayacucho.

La lectura de la sentencia contra Urresti, que ha basado su campaña en la seguridad ciudadana, se leerá el próximo 4 de octubre, tres días antes de los comicios.

En declaraciones al diario El Comercio, Urresti dijo que “si me sentencian, me pondré de pie para que me pongan las esposas y me lleven a la carceleta. Aunque eso no sucederá, porque soy inocente”.

El sondeo de Datum, publicado en el diario Perú21, señaló que el porcentaje de indecisos en Lima asciende a 19,3 % y que los electores que prefieren viciar o anular su voto representan el 15,5 %.

Urresti desplazó del segundo lugar al exalcalde Ricardo Belmont, que bajó a 8,8 % y que ahora es el candidato con más rechazo popular con 12,5 %, seguido de Luis Castañeda Pardo, hijo del actual burgomaestre de Lima Luis Castañeda Lossio, con 12 %.

La gerente de Datum, Urpi Torrado, declaró que el hecho de que “Reggiardo no se haya presentado al debate (organizado por el Jurado Nacional de Elecciones) da a los electores una sensación de debilidad, fragilidad, de no enfrentar a los contendores”, lo cual puede haberse reflejado en la pérdida de preferencias.

En tanto, Belmont generó polarización por sus críticas contra los migrantes venezolanos en Perú y por comentarios racistas y machistas vertidos en los últimos días de campaña.

A 11 días de los comicios municipales y regionales en Perú, el 49 % dice ya tener decidido su voto, mientras que el 46 % está indeciso y un 35 % de ese porcentaje afirma que lo decidirá el mismo día de las elecciones.

El sondeo de Datum se aplicó a una muestra de 400 personas en Lima, entre el 22 y 26 de septiembre, con un nivel de confianza de 95 % y un margen de error de 4,9 %. EFE