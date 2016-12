Experiencias negativas no son pretextos para fracasos: Eduardo Nájera

Portland, 28 Dic (Notimex).- Con los fracasos convertidos en éxitos y con el dolor transformado en reto, el mexicano Eduardo Nájera se convirtió en una de las figuras del basquetbol de la NBA (Asociación Nacional de Basquetbol, por sus siglas en inglés).

Pocos saben que el ex jugador de equipos como Dallas Mavericks, Golden State Warriors, Denver Nuggets o New Yersey Nets, decidió quedarse en Estados Unidos tras una situación que vivió con su padre.

Y es que el menor de siete hermanos y originario de Chihuahua mostró ante su familia su deseo de mudarse a San Antonio para jugar baloncesto y realizar sus estudios.

Con voz quebrada, Nájera narra aquel momento en el que su padre, sin mencionar una sola palabra, lo traslada a la terminal camionera.

“Abre su cartera, saca 200 dólares, me los da y me dice: quiero que tomes esto y no te quiero volver a ver. A los 17 años me dijo eso, ¿cómo creen que me sentí?”, confiesa.

“Obviamente me fui llorando. A mitad de camino me paro y aunque no soy religioso, pero sí creyente, me bajé en una capilla y recé y le pedí a Dios que no me dejara regresar, fue ahí cuando mi vida cambió”, refiere.

El seleccionado para compartir su historia en la iniciativa “Mexicanos Extraordinarios”, asegura que son situaciones como esas donde las personas deciden tomar las cosas para bien o para derrotarse y fracasar, opción que considera un pretexto para no salir adelante.

“Llegué a San Antonio con toda la energía y la determinación de mejorar no sólo como atleta sino como persona y como estudiante. Dije bueno, mi meta principal es ir a la NBA fue ahí cuando pensé el proceso: preparatoria, colegio y NBA”.

Con más de dos metros de altura y tras haber cumplido su sueño, Eduardo platica a Notimex que mantiene los valores de la humildad para trabajar, situación que lo ha favoreció durante su paso por diversos equipos, donde lo más difícil fue la constancia y no situaciones ajenas como la discriminación.

Recuerda que “como estaba tan enfocado, nunca le puse atención a cosas que no pude controlar, digo, si alguien piensa algo de mí o tiene una opinión diferente siempre y sencillamente no es una persona con la que voy a convivir”.

Con un padre que ahora se siente orgulloso de él y que le confiesa haberle dicho esas palabras para que no fracasara en su intento, Eduardo asegura que mantiene un equilibrio de las enseñanzas de sus padres.

“Ahora está súper orgulloso de mí, la verdad es que fue muy duro conmigo y con mis hermanos, pero a raíz de eso le agradecemos porque pues todos salimos muy responsables”, abunda.

Con cerca de 20 años de vivir en Estados Unidos, Eduardo Nájera confiesa que extraña la gastronomía, familia, amistades y calles de su natal Chihuahua.

“Son cosas que poco a poco vas valorando y conforme va mejorando tu vida también aprovechas para darte tiempo de valorar de dónde vienes, en dónde estás y es lo que te da la felicidad”, finaliza el ex basquetbolista mexicano.