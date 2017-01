Experta afirma que comunicación familiar previene adicciones en hijos

Guadalajara, 26 Ene (Notimex).- La convivencia y la comunicación familiar son pilares para la prevención de las adicciones y otros trastornos en los jóvenes, dijo la psicóloga del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, Esmeralda Yelisse García Ortega.

“Ve con tu hijo adolescente a tomar un café, a platicar de sus problemas, de lo que le molesta, procura entenderlo”, recomendó la especialista, quien resaltó la importancia de buscar dar tiempo de calidad a la familia.

Indicó que la comunicación directa y el diálogo entre los integrantes de una familia debe ser prioridad, pese a situaciones como el hecho de que los padres trabajen largas jornadas o que se tengan a la orden del día las herramientas tecnológicas para comunicarse, como las redes sociales.

“Vemos en un momento de reunión familiar a cada uno de los integrantes utilizando su celular, en lugar de interactuar; los papás deben poner límites y decir a los hijos que al sentarse a la mesa o a convivir dejen de lado los equipos telefónicos, al igual que ellos mismos hacerlo”, destacó.

Explicó que la aceptación hacía uno mismo y la que se obtiene de los demás juega un papel muy importante en la salud mental de los adolescentes hoy en día.

“Para los jóvenes la aceptación es muy importante, a veces la molestia puede ser que “hice un comentario en el grupo de chat, y nadie me contestó” o “no me pusieron un like”, pero deben darse cuenta que ellos valen por sí mismos y deben aceptarse por sí mismos, ver lo que tienen, en lugar de lo que no tienen”, destacó.

García Ortega hizo ver también la importancia de detectar cambios en los hijos adolescentes, que puedan alertar sobre la posibilidad de consumo de drogas, o alcohol, o depresión.

“Nunca debemos pensar que están así por chantajear o llamar la atención; nos deben poner en alerta las manifestaciones con respecto a que se está perdiendo interés por la vida, o por cosas que antes le hacían sentir bien”, resaltó.

Recomendó que si se detectan adicciones en la familia, se debe buscar ayuda profesional, tanto para quien consume las sustancias, como para los propios padres y familiares, ya que el tratamiento de este problema es complejo.

Recordó que la depresión puede conducir a ideaciones y tentativas suicidas, en donde las circunstancias y el entorno pueden actuar en contra del paciente que no recibe tratamiento oportunamente. “Existe predisposición genética para los trastornos depresivos, pero depende de la situación que esté viviendo cada persona”, añadió.