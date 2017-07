Experto: En C.Rica no hay registro de ataques de cocodrilos fuera del agua

San José, 15 jul (EFE).- El académico e investigador de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Costa Rica, Iván Sandoval, afirmó que en Costa Rica “no se ha reportado ni un solo ataque de cocodrilos americanos fuera del agua”.

El experto hizo la afirmación durante una entrevista con Efe en la que opinó sobre un recurso de amparo presentado por una firma de abogados que busca que las autoridades de Costa Rica tomen medidas para prevenir accidentes en un puente desde el que turistas observan decenas de cocodrilos.

Todo incidente con cocodrilos en Costa Rica que ha sido reportado “se ha dado dentro del agua, no salió el cocodrilo y se metió en una casa. No tenemos registro de estos animales saliendo de su hábitat para atacar”, dijo Sandoval.

Desde 1990, precisó, se han cuantificado 14 muertes de personas por ataques de estos animales. Sobre las embestidas no mortales aseguró que “hay más, pero muchos no se reportan, no trascienden”.

“Lo mas curioso es que hay algunas zonas en el país en las que se sabe y se informa de que hay cocodrilos, pero la gente está dispuesta a correr el riesgo e ingresa en el agua. Es una actitud absolutamente irresponsable”, aseveró.

Recordó que el cocodrilo americano, que puede llegar a medir más de seis metros y pesar media tonelada, “es un animal peligroso, que defiende su hábitat”.

A esto hay que sumar, dijo Sandoval, que “algunos operadores turísticos comenzaron a alimentarlos y montar espectáculos para sus clientes”, lo que ve “gravísimo, porque el cocodrilo llega a identificar la presencia humana con comida, y la barrera entre humanos y cocodrilos se reduce muchísimo”.

“Una persona que viene a tomar una foto a la orilla del manglar o del río y saca una cámara, el cocodrilo puede entender que le va a dar comida y salen rápidamente por ella”, explicó el experto, que alertó estas malas prácticas que “han puesto en riesgo a las personas”.

El pasado 27 de junio la firma de abogados Energy Law Firm (ELF), experta en temas medioambientales, presentó un recurso de amparo en la Sala Constitucional de Costa Rica para que se tomen medidas para prevenir accidentes en el puente sobre el río Tárcoles (Garabito, Pacífico central) desde donde se observan decenas de cocodrilos.

En el recurso se explica que el puente acoge desde hace años a gran cantidad de personas, en su mayoría turistas, que se aglutinan para observar a los cocodrilos que toman el sol en las orillas del río.

El socio fundador de ELF, Walter Brenes, dijo que el recurso de amparo tiene como meta que las autoridades pongan “orden” en una actividad que hasta el momento ha crecido sin ninguna regulación.

Sandoval opinó que la infraestructura del puente no cumple los mínimos requerimientos para hacer un sitio de observación de cocodrilos, puesto que “no soporta más de 100 personas que intentan cruzar de un lado a otro”.

Comentó que también le preocupa la respuesta que dio el gobierno costarricense “en el sentido de que no hay problema”, porque, sostuvo Sandoval, “no es un lugar idóneo” para avistamiento masivo.

El ELF también presentó una demanda ante el Tribunal Procesal Contencioso Administrativo con la que pretende que se obligue a las autoridades a desarrollar un estudio científico que determine si existe o no sobrepoblación de cocodrilos en el país.

“Hasta el momento no hay estudios que permitan saber el estado real de los cocodrilos en Costa Rica. Lo que el abogado busca, a mi entender, es que se asuma la responsabilidad de conocer el estado de poblaciones y sus manejos pertinentes para informar a las personas”, aseveró Sandoval.

La población de cocodrilos en Costa Rica ha crecido en los últimos 20 o 25 años tras la determinación de protegerlos por las cacerías que sufrían estos animales.

“Esto no significa que exista una sobrepoblación, aunque la gente lo cree porque los ve. Tenga en cuenta que ahora hay cámaras, celulares, turismo y un avistamiento, con las redes sociales, se hace viral en segundos ya que se distribuye muy fácilmente”, dijo Sandoval. EFE