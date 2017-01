Expertos coinciden en que el miedo hacia Trump es más inducido que real

Esta fue una de las conclusiones vertidas en un debate organizado este jueves por la Cámara Oficial Española de Comercio en Guatemala, en el que participaron los analistas políticos Daniel Haering, Phillip Chicola y Pedro Trujillo, moderados por el periodista Eduardo Valdizán.

En este análisis sobre la figura del republicano más mediático y polémico de los últimos tiempos, Trujillo, que reconoció que no es partidario del magnate, describió a Trump como una persona emprendedora, nacionalista, mercantilista, mediática, con dosis de populismo y conocido por dirigir, “sin escrúpulos” y como “viejo verde”, los concursos de belleza.

Con estos calificativos como anticipo, el analista, de origen español pero que reside en Guatemala desde hace años, intentó entender las medidas políticas anunciadas hasta el momento por Trump, como dejar de financiar la OTAN y la ONU, dos organismos que subsisten, principalmente, por la aportación estadounidense.

Sobre su política hacia Centroamérica y Latinoamérica, Trujillo dijo que el objetivo del nuevo presidente parece ser “recomenzar las relaciones internacionales” ante el impulso que China y Rusia, con inversiones en Nicaragua y Venezuela, por ejemplo, están consiguiendo en la región.

Por su parte, el guatemalteco Chicola hizo especial énfasis en las políticas de salud y migración, y aseguró que la gestión de Trump es la primera “ocasión” desde los años 30 en la que las instituciones estadounidenses van a ser puestas a prueba por el presidente, por lo que se dará un “balance de poderes”.

Con respecto al tema migratorio, muy importante para países como Guatemala, que tienen en Estados Unidos a más de tres millones de emigrantes, la mayoría de ellos de manera irregular, el analista guatemalteco recordó que la reforma de migración impulsada por Obama no fue aprobada.

Pero agregó que sus medidas ejecutivas, que obligaban a revisar los casos de los menores antes de deportarlos, fueron una de las causas que provocó la oleada de los inmigrantes no acompañados, sobre todo en el 2014.

Estas órdenes Ejecutivas pueden ser eliminadas por Trump cuando llegue al poder, pero Chicola añadió que las deportaciones que pueden darse en ese caso son pocas, potencialmente hablando.

“Lo que está en manos de Trump para cambiar la política migratoria no es significativo”, enfatizó, y no va a haber una “oleada” nueva, resumió.

Haering especificó que la política ejecutada hacia el exterior, entre otros hacia Guatemala, es ejecutada por una “burocracia” bien profesionalizada, con funcionarios de carrera.

Pero concretamente hacia Centroamérica, añadió, puede que no cambie mucho porque la región no demuestra mucho interés para Trump, cosa que sí despiertan otros países o regiones como México, Israel, China o Rusia, y Europa: “De verdad Trump sabe que Guatemala no está en México”.

Durante una breve alocución, el presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio en Guatemala, Rafael Briz, recordó cómo Trump batió todos los pronósticos al alzarse como nuevo presidente de Estados Unidos y cómo este triunfo generó muchas dudas sobre sus políticas.

Todas esas incógnitas, añadió, están por verse, pero hay que analizar cuáles son las consecuencias del “efecto Trump” porque las inversiones españolas en Guatemala son muy importantes y pueden verse beneficiadas o, en caso contrario, perjudicadas. EFE