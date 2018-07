Expertos de Bolivia y Chile dialogan sobre la conservación del ciervo andino

La Paz, 12 jul (EFE).- Biólogos de Bolivia y Chile comparten en La Paz sus experiencias en la conservación de la taruka o huemul, un ciervo andino catalogado como una especie vulnerable, para comenzar un trabajo en conjunto y actualizar datos sobre la presencia de esta especie en la región.

Los biólogos se reunieron en un simposio en el marco del cuarto congreso latinoamericano de Mastozoología que se realiza por primera vez en Bolivia para intercambiar información sobre la situación de este ciervo andino y proponer acciones en conjunto para su conservación.

“Necesitamos crear un grupo de nivel regional para trabajar, inicialmente, en la actualización de la información de la distribución de la especie”, dijo a Efe la bióloga boliviana Ángela Nuñez.

Esta especie está presente en Perú, Argentina, Chile y Bolivia y, de acuerdo con la lista roja de especies de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN), está catalogada como “vulnerable” a nivel regional.

En Bolivia, el animal, que vive en tierras altas y parte de los valles secos del país, está en la categoría de peligro de extinción por la disminución de ejemplares en los últimos años.

Según Nuñez, se estima que en Bolivia hay entre 3.000 a 6.000 ejemplares, pero indicó que esta estimación es de hace unos ocho años y es probable que este número se haya reducido.

“Los datos que tenemos son un poco antiguos y es necesario que se realice más investigación sobre la taruka en la región”, sostuvo.

Por su parte, el biólogo chileno Nicolás Fuentes, de la ONG Tarukari, manifestó que en su país el ciervo también está catalogado “en peligro” y que hay poca información sobre esta especie.

“Un problema regional es que no hay mucha información de esta especie, no ha sido muy popular, entonces no es muy estudiada y hay cosas que necesitamos profundizar para trabajar en su conservación”, dijo a Efe Fuentes.

El biólogo explicó que en Chile utilizaron recientemente un software para conocer la distribución de la especie y que están coordinando con los investigadores bolivianos para que se capaciten en su utilización.

“Estamos viendo de llevar a la gente de Bolivia a Chile para que se capaciten y viceversa, para comenzar a trabajar a nivel regional”, remarcó el biólogo.

Agregó que es necesario que esta especie se haga “más popular” en la región para que se tome conciencia de su importancia y también para que los gobiernos incentiven su preservación.

Según los especialistas, las principales amenazas para esta especie son la destrucción de su hábitat por el avance de la frontera agrícola, la cacería ilegal y la depredación de sus crías por parte de perros. EFE